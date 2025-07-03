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Головна Економіка Відпочинок з вудкою — кому рибалка може коштувати свободи

Відпочинок з вудкою — кому рибалка може коштувати свободи

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 13:06
Заборонені засоби вилову риби — за що можна потрапити до в'язниці у 2025
Чоловіки на рибалці. Фото: УНІАН

Для багатьох риболовля — це улюблене хобі та спосіб відпочити на природі. Проте навіть досвідчені рибалки не завжди знають, які правила потрібно дотримуватися, щоб не потрапити на штрафи чи більш суворе покарання.

Про те, за використання яких засобів вилову риби українцям загрожує в'язниця, зазначається у 249 статті Кримінального кодексу України.

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Що таке любительська риболовля та де нею можна займатись

Любительська риболовля — це не просто проведення часу з вудкою біля водойми, а окремий вид діяльності, який регламентується спеціальними нормативними документами, серед яких і Правила любительського рибальства. Ці правила офіційно оприлюднені на сайті Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. 

В Україні ловля риби з метою відпочинку на більшості рибогосподарських водойм є безплатною. Виняток становлять лише ті водойми, які перебувають в оренді.

Для любительської риболовлі не потрібно отримувати спеціальний дозвіл, проте обов’язково слід мати при собі посвідчення особи, а також ваги та мірну стрічку (лінійку) для можливих перевірок улову.

За які порушення рибалка може перетворитись на тюремний строк

Важливо знати, що не можна залишати собі рибу, яка не досягла мінімального дозволеного розміру — таку рибу потрібно відпустити назад у воду. Також не допускається використання заборонених способів вилову, наприклад:

  • сітки;
  • електровудки;
  • вибухові або отруйні речовини;
  • інші незаконні знаряддя.

Порушення цих правил карається штрафами, а іноді навіть кримінальною відповідальністю — до трьох років ув’язнення і конфіскацією усіх засобів лову.

Раніше ми писали, що багато людей прагнуть зробити свою територію більш привабливою. Один зі способів — викопати ставок. Він може служити місцем для риболовлі або стати красивим декоративним акцентом на ділянці. 

Також ми розповідали, що для багатьох українців риболовля — улюблене заняття. На відкритих водоймах, це можна робити безплатно для власних потреб, але продавати виловлену рибу заборонено.

штраф покарання риба арешт заборони риболовля
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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