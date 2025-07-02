Особистий ставок — чи можна копати без дозволу та скільки це коштує у 2025 році

Будівля біля ставка. Фото: УНІАН

Багато хто хоче зробити свій ландшафтний дизайн цікавішим. Один із варіантів — викопати ставок. Це може бути водойма для риболовлі або гарний декоративний елемент на вашій ділянці. Але чи можна зробити це без дозволу.

Про те, чи можна викопати ставок на своїй земельній ділянці та скільки це коштує у 2025 році, пояснили на сайті Коропецької громади.

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Чи можна копати ставок на своїй ділянці та що варто враховувати

Власник земельної ділянки, призначеної для ведення особистого сільського господарства, має право облаштувати штучний ставок. Відповідно до Земельного кодексу України, власники землі можуть створювати на своїх ділянках штучні водойми, зокрема рибогосподарські, протиерозійні та інші.

Однак перш за все потрібно замовити проєкт будівництва ставка в спеціальній проєктній організації. Його затверджує сам власник. Після цього можна починати будівельні роботи.

Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" говорить, що погоджувати проєкт із державними чи місцевими органами не потрібно, якщо ділянка офіційно призначена для особистого сільського господарства. Проте є важливі обмеження. Зокрема:

будівництво водойм у басейнах річок заборонено, якщо обсяг штучного водоймища перевищує природний стік річки у маловодний рік, що трапляється раз на 20 років;

якщо водойма впливає на природний поверхневий чи підземний стік, потрібна згода місцевої ради та погодження відповідних державних органів, що займаються водним господарством, охороною природи та геологією.

Також треба враховувати, чи не зашкодить ставок сусіднім ділянкам. Наприклад, він не повинен затоплювати сусідів або обмежувати їхнє право користуватися землею через появу нової прибережної захисної зони.

Скільки коштує викопати ставок у 2025 році

Що стосується вартості робіт, то вона залежить від розміру водойми, глибини, типу ґрунту, виконавця та складності ділянки. Ціна роботи екскаватора варіюється від 1 000 до 2 400 гривень за годину — залежно від моделі.

Тож варто враховувати, скільки часу потрібно на роботи, типу ґрунту (твердий або кам’янистий ускладнює роботу), рельєфу місцевості та можливість під'їзду техніки. Якщо ділянка важкодоступна, це може збільшити вартість через необхідність додаткових підготовчих робіт.

Отже, щоб дізнатися точну вартість та умови, потрібно чітко визначити розмір і глибину водойми, оцінити ґрунт і доступність ділянки, а також замовити проєкт у відповідній організації.

Раніше ми писали, що для збереження чисельності рибних запасів та біорізноманіття у водоймах в Україні впроваджено сезонні обмеження на риболовлю. Проте одну з таких заборон скасують уже з 1 липня.

Також ми розповідали, що частина водойм здається в оренду і тимчасові власники нерідко обмежують доступ до них для інших громадян. Однак це не завжди законно.