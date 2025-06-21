Приватні пірси — чи можна відділяти ділянки берега парканом

Люди відпочивають на пляжі. Фото: УНІАН

Інколи трапляються ситуації, коли люди, що живуть поруч із водоймою, встановлюють паркан і таким чином перекривають прохід берегом. Однак облаштування таких "приватних пірсів" може викликати невдоволення в інших мешканців населеного пункту.

Про те, чи можна обмежувати доступ до узбереж водних об'єктів, пояснили на сайті Житомирського рибоохоронного патруля.

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Чи можна встановлювати паркани біля водойм

З 21 лютого 2020 року набув чинності закон, який гарантує людям право безперешкодно користуватись берегами річок, озер та інших водойм загального користування. Зміни стосувались Водного та Земельного кодексів України.

У 2025 році не можна забороняти купання, риболовлю, катання на човнах чи швартування вдень, навіть якщо берег орендує приватна особа чи компанія. Винятки — лише якщо це передбачено законом.

Люди повинні мати змогу безперешкодно проходити до водойм. Обмеження допускаються лише на спеціальних територіях, біля:

санаторіїв;

дитячих таборів;

об'єктів культурної спадщини;

гідроспоруд чи небезпечних зон.

Встановлювати паркани або інші перешкоди на березі заборонено. Якщо такі конструкції вже є, власник повинен їх прибрати протягом 10 днів після письмової вимоги від місцевої влади. Якщо ні — їх демонтують примусово за кошти бюджету, а витрати стягують із власника.

Чи можуть оштрафувати за незаконно встановлений паркан

Якщо хтось незаконно обмежує доступ до води — його можуть оштрафувати. Розмір покарання:

від 3 400 до 6 800 грн — для громадян,

від 6 800 до 11 900 грн — для посадовців.

Однак є важливий момент, у законі неодноразово зазначено формулювання "крім випадків, передбачених законом", що має принципове значення. Це означає, що не кожна водойма, яка перебуває в оренді, є вільною для любительської риболовлі.

Якщо орендар заселив водойму рибою за відповідними документами, ця риба є його приватною власністю, а її вилов без дозволу кваліфікується як крадіжка згідно з Кримінальним кодексом України.

Раніше ми писали, що в Україні завершився весняно-літній період заборони на вилов водних ресурсів у ставках, озерах та водосховищах. Водночас у прибережних водоймах річок обмеження на риболовлю залишаються чинними до кінця червня. Порушення цих правил може призвести до значного штрафу.

Також ми розповідали, що риболовля залишається популярною формою дозвілля серед українців. Проте багато водойм нині перебувають в оренді й тимчасові власники нерідко обмежують вільний доступ до них іншим громадянам.