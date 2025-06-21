Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Доступ к водоемам — можно ли устанавливать заборы на берегах

Доступ к водоемам — можно ли устанавливать заборы на берегах

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 08:10
Частные пирсы — можно ли отделять участки берега забором
Люди отдыхают на пляже. Фото: УНИАН
Ключові моменти Можно ли устанавливать заборы возле водоемов Могут ли оштрафовать за незаконно установленный забор

Иногда случаются ситуации, когда люди, живущие рядом с водоемом, устанавливают забор и таким образом перекрывают проход по берегу. Однако обустройство таких "частных пирсов" может вызвать недовольство у других жителей населенного пункта.

О том, можно ли ограничивать доступ к побережьям водных объектов, объяснили на сайте Житомирского рыбоохранного патруля.

Реклама
Читайте также:

Можно ли устанавливать заборы возле водоемов

С 21 февраля 2020 года вступил в силу закон, который гарантирует людям право беспрепятственно пользоваться берегами рек, озер и других водоемов общего пользования. Изменения касались Водного и Земельного кодексов Украины.

В 2025 году нельзя запрещать купание, рыбалку, катание на лодках или швартовку днем, даже если берег арендует частное лицо или компания. Исключения — только если это предусмотрено законом.

Люди должны иметь возможность беспрепятственно проходить к водоемам. Ограничения допускаются только на специальных территориях, возле:

  • санаториев;
  • детских лагерей;
  • объектов культурного наследия;
  • гидросооружений или опасных зон.

Устанавливать заборы или другие препятствия на берегу запрещено. Если такие конструкции уже есть, владелец должен их убрать в течение 10 дней после письменного требования от местных властей. Если нет — их демонтируют принудительно за средства бюджета, а расходы взимают с владельца.

Могут ли оштрафовать за незаконно установленный забор

Если кто-то незаконно ограничивает доступ к воде — его могут оштрафовать. Размер наказания:

  • от 3 400 до 6 800 грн — для граждан,
  • от 6 800 до 11 900 грн — для должностных лиц.

Однако есть важный момент, в законе неоднократно указана формулировка "кроме случаев, предусмотренных законом", что имеет принципиальное значение. Это означает, что не каждый водоем, который находится в аренде, является свободным для любительской рыбалки.

Если арендатор заселил водоем рыбой по соответствующим документам, эта рыба является его частной собственностью, а ее вылов без разрешения квалифицируется как кража согласно Уголовному кодексу Украины.

Ранее мы писали, что в Украине завершился весенне-летний период запрета на вылов водных ресурсов в прудах, озерах и водохранилищах. В то же время в прибрежных водоемах рек ограничения на рыбалку остаются в силе до конца июня. Нарушение этих правил может привести к значительному штрафу.

Также мы рассказывали, что рыбалка остается популярной формой досуга среди украинцев. Однако многие водоемы сейчас находятся в аренде и временные владельцы нередко ограничивают свободный доступ к ним другим гражданам.

закон водные ресурсы штрафы наказание река
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации