Частные пирсы — можно ли отделять участки берега забором

Люди отдыхают на пляже. Фото: УНИАН

Иногда случаются ситуации, когда люди, живущие рядом с водоемом, устанавливают забор и таким образом перекрывают проход по берегу. Однако обустройство таких "частных пирсов" может вызвать недовольство у других жителей населенного пункта.

О том, можно ли ограничивать доступ к побережьям водных объектов, объяснили на сайте Житомирского рыбоохранного патруля.

Реклама

Читайте также:

Можно ли устанавливать заборы возле водоемов

С 21 февраля 2020 года вступил в силу закон, который гарантирует людям право беспрепятственно пользоваться берегами рек, озер и других водоемов общего пользования. Изменения касались Водного и Земельного кодексов Украины.

В 2025 году нельзя запрещать купание, рыбалку, катание на лодках или швартовку днем, даже если берег арендует частное лицо или компания. Исключения — только если это предусмотрено законом.

Люди должны иметь возможность беспрепятственно проходить к водоемам. Ограничения допускаются только на специальных территориях, возле:

санаториев;

детских лагерей;

объектов культурного наследия;

гидросооружений или опасных зон.

Устанавливать заборы или другие препятствия на берегу запрещено. Если такие конструкции уже есть, владелец должен их убрать в течение 10 дней после письменного требования от местных властей. Если нет — их демонтируют принудительно за средства бюджета, а расходы взимают с владельца.

Могут ли оштрафовать за незаконно установленный забор

Если кто-то незаконно ограничивает доступ к воде — его могут оштрафовать. Размер наказания:

от 3 400 до 6 800 грн — для граждан,

от 6 800 до 11 900 грн — для должностных лиц.

Однако есть важный момент, в законе неоднократно указана формулировка "кроме случаев, предусмотренных законом", что имеет принципиальное значение. Это означает, что не каждый водоем, который находится в аренде, является свободным для любительской рыбалки.

Если арендатор заселил водоем рыбой по соответствующим документам, эта рыба является его частной собственностью, а ее вылов без разрешения квалифицируется как кража согласно Уголовному кодексу Украины.

Ранее мы писали, что в Украине завершился весенне-летний период запрета на вылов водных ресурсов в прудах, озерах и водохранилищах. В то же время в прибрежных водоемах рек ограничения на рыбалку остаются в силе до конца июня. Нарушение этих правил может привести к значительному штрафу.

Также мы рассказывали, что рыбалка остается популярной формой досуга среди украинцев. Однако многие водоемы сейчас находятся в аренде и временные владельцы нередко ограничивают свободный доступ к ним другим гражданам.