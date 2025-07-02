Личный пруд — можно ли копать без разрешения и сколько это стоит в 2025

Здание возле пруда. Фото: УНИАН

Многие хотят сделать свой ландшафтный дизайн более интересным. Одним из вариантов — выкопать пруд. Это может быть водоем для рыбалки или красивый декоративный элемент на вашем участке. Но можно ли сделать это без разрешения.

О том, можно ли выкопать пруд на своем земельном участке и сколько это стоит в 2025 году, объяснили на сайте Коропецкой общины.

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Можно ли копать пруд на своем участке и что следует учитывать

Владелец земельного участка, предназначенного для ведения личного сельского хозяйства, имеет право обустроить искусственный пруд. Согласно Земельному кодексу Украины, владельцы земли могут создавать на своих участках искусственные водоемы, в частности рыбохозяйственные, противоэрозионные и другие.

Однако прежде всего нужно заказать проект строительства пруда в специальной проектной организации. Его утверждает сам владелец. После этого можно начинать строительные работы.

Закон "О регулировании градостроительной деятельности" говорит, что согласовывать проект с государственными или местными органами не нужно, если участок официально предназначен для личного сельского хозяйства. Однако есть важные ограничения. В частности:

строительство водоемов в бассейнах рек запрещено, если объем искусственного водоема превышает естественный сток реки в маловодный год, что случается раз в 20 лет;

если водоем влияет на естественный поверхностный или подземный сток, требуется согласие местного совета и согласование соответствующих государственных органов, занимающихся водным хозяйством, охраной природы и геологией.

Также надо учитывать, не повредит ли пруд соседним участкам. Например, он не должен затапливать соседей или ограничивать их право пользоваться землей — из-за появления новой прибрежной защитной зоны.

Сколько стоит выкопать пруд в 2025 году

Что касается стоимости работ, то она зависит от размера водоема, глубины, типа грунта, исполнителя и сложности участка. Цена работы экскаватора варьируется от 1 000 до 2 400 гривен в час — в зависимости от модели.

Поэтому стоит учитывать, сколько времени нужно на работы, типа почвы (твердая или каменистая усложняет работу), рельефа местности и возможность подъезда техники. Если участок труднодоступный, это может увеличить стоимость из-за необходимости дополнительных подготовительных работ.

Итак, чтобы узнать точную стоимость и условия, нужно четко определить размер и глубину водоема, оценить почву и доступность участка, а также заказать проект в соответствующей организации.

Ранее мы писали, что для сохранения численности рыбных запасов и биоразнообразия в водоемах, в Украине введены сезонные ограничения на рыбалку. Однако один из таких запретов отменят уже с 1 июля.

Также мы рассказывали, что часть водоемов сдается в аренду и временные владельцы нередко ограничивают доступ к ним для других граждан. Однако это не всегда законно.