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Главная Экономика Отдых с удочкой — кому рыбалка может стоить свободы

Отдых с удочкой — кому рыбалка может стоить свободы

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 13:06
Запрещенные средства вылова рыбы — за что можно попасть в тюрьму в 2025
Мужчины на рыбалке. Фото: УНИАН

Для многих рыбалка — это любимое хобби и способ отдохнуть на природе. Однако даже опытные рыбаки не всегда знают, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть на штрафы или более суровое наказание.

О том, за использование каких средств вылова рыбы украинцам грозит тюрьма, отмечается в 249 статье Уголовного кодекса Украины.

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Что такое любительская рыбалка и где ею можно заниматься

Любительская рыбалка — это не просто времяпрепровождение с удочкой у водоема, а отдельный вид деятельности, который регламентируется специальными нормативными документами, среди которых и Правила любительского рыболовства. Эти правила официально обнародованы на сайте Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В Украине ловля рыбы с целью отдыха на большинстве рыбохозяйственных водоемов является бесплатной. Исключение составляют лишь те водоемы, которые находятся в аренде.

Для любительской рыбалки не нужно получать специальное разрешение, однако обязательно следует иметь при себе удостоверение личности, а также весы и мерную ленту (линейку) для возможных проверок улова.

За какие нарушения рыбалка может превратиться в тюремный срок

Важно знать, что нельзя оставлять себе рыбу, которая не достигла минимального разрешенного размера — такую рыбу нужно отпустить обратно в воду. Также не допускается использование запрещенных способов вылова, например:

  • сети;
  • электроудочки;
  • взрывчатые или ядовитые вещества;
  • другие незаконные орудия лова.

Нарушение этих правил карается штрафами, а иногда даже уголовной ответственностью — до трех лет заключения и конфискацией всех средств ловли.

Ранее мы писали, что многие люди стремятся сделать свою территорию более привлекательной. Один из способов — выкопать пруд. Он может служить местом для рыбалки или стать красивым декоративным акцентом на участке.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев рыбалка — любимое занятие. На открытых водоемах, это можно делать бесплатно для собственных нужд, но продавать выловленную рыбу запрещено.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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