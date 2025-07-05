Рибалка в Україні — які види риб заборонено ловити в річках у 2025

Жінка і хлопчик ловлять рибу на березі. Фото: УНІАН

Весняно-літній період заборони на лов риби завершився 20 травня на більшості річок та їхніх кореневих водах. Тепер любителі риболовлі можуть знову виходити на водойми й насолоджуватися улюбленим хобі. Однак є обмеження, які продовжують діяти у літній період, і їх слід дотримуватись.

Про те, які види риб заборонено ловити в річках України у липні 2025 року, повідомили в Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Реклама

Читайте також:

Які обмеження для рибалок продовжують діяти

Щоб риболовля була безпечною і законною, потрібно дотримуватися встановлених правил. Дозволено ловити рибу вудками або спінінгами з приманками, але не більше 7 гачків на одного рибалку.

Реклама

Також потрібно мати з собою прилади для вимірювання довжини й ваги улову. Добовий ліміт — не більше 3 кг риби й не більше однієї особини, яка перевищує мінімальний дозволений розмір. Наприклад:

сом — від 80 см;

щука — від 50 см;

судак — від 42 см;

білизна — від 30 см;

головень, чехоня — від 24 см

синець — від 22 см;

лин, рибець — від 20 см.

Повний список мінімальних розмірів можна знайти в Правилах любительського рибальства. При цьому вилов деяких видів риб, як-от атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань, сонячний окунь та інші, не обмежений.

Реклама

Які види риб ловити в річках категорично заборонено

Категорично заборонено ловити рідкісні види, що занесені до Червоної книги України. Мова про такі екземпляри:

в’язь;

підуст;

білуга;

осетер;

севрюга;

стерлядь;

карась золотий;

марена дніпровська;

харіус європейський;

вирезуб причорноморський;

дунайський та чорноморський лососі тощо.

Перед тим як вирушати на водойму, рибалкам також радять перевірити, чи немає додаткових обмежень у вашому регіоні через воєнний стан.

Раніше ми писали, що риболовля для багатьох — це улюблене заняття на свіжому повітрі. Проте навіть досвідчені рибалки не завжди знають, як правил дотримуватися, щоб уникнути штрафів або інших санкцій.

Також ми розповідали, що літо — ідеальний час для риболовлі. У водоймах загального користування ловити рибу можна безплатно, але лише для власних потреб — продавати її заборонено.