Рибалка в Україні — які види риб заборонено ловити в річках у 2025

Рибалка на березі річки — які види заборонено ловити у 2025
Весняно-літній період заборони на лов риби завершився 20 травня на більшості річок та їхніх кореневих водах. Тепер любителі риболовлі можуть знову виходити на водойми й насолоджуватися улюбленим хобі. Однак є обмеження, які продовжують діяти у літній період, і їх слід дотримуватись.
Про те, які види риб заборонено ловити в річках України у липні 2025 року, повідомили в Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Які обмеження для рибалок продовжують діяти
Щоб риболовля була безпечною і законною, потрібно дотримуватися встановлених правил. Дозволено ловити рибу вудками або спінінгами з приманками, але не більше 7 гачків на одного рибалку.
Також потрібно мати з собою прилади для вимірювання довжини й ваги улову. Добовий ліміт — не більше 3 кг риби й не більше однієї особини, яка перевищує мінімальний дозволений розмір. Наприклад:
- сом — від 80 см;
- щука — від 50 см;
- судак — від 42 см;
- білизна — від 30 см;
- головень, чехоня — від 24 см
- синець — від 22 см;
- лин, рибець — від 20 см.
Повний список мінімальних розмірів можна знайти в Правилах любительського рибальства. При цьому вилов деяких видів риб, як-от атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань, сонячний окунь та інші, не обмежений.
Які види риб ловити в річках категорично заборонено
Категорично заборонено ловити рідкісні види, що занесені до Червоної книги України. Мова про такі екземпляри:
- в’язь;
- підуст;
- білуга;
- осетер;
- севрюга;
- стерлядь;
- карась золотий;
- марена дніпровська;
- харіус європейський;
- вирезуб причорноморський;
- дунайський та чорноморський лососі тощо.
Перед тим як вирушати на водойму, рибалкам також радять перевірити, чи немає додаткових обмежень у вашому регіоні через воєнний стан.
Раніше ми писали, що риболовля для багатьох — це улюблене заняття на свіжому повітрі. Проте навіть досвідчені рибалки не завжди знають, як правил дотримуватися, щоб уникнути штрафів або інших санкцій.
Також ми розповідали, що літо — ідеальний час для риболовлі. У водоймах загального користування ловити рибу можна безплатно, але лише для власних потреб — продавати її заборонено.
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