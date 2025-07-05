Рыбалка в Украине — какие виды рыб запрещено ловить в реках в 2025

Женщина и мальчик ловят рыбу на берегу. Фото: УНИАН

Весенне-летний период запрета на ловлю рыбы завершился 20 мая на большинстве рек и их корневых водах. Теперь любители рыбалки могут снова выходить на водоемы и наслаждаться любимым хобби. Однако есть ограничения, которые продолжают действовать в летний период, и их следует соблюдать.

О том, какие виды рыб запрещено ловить в реках Украины в июле 2025 года, сообщили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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Какие ограничения для рыбаков продолжают действовать

Чтобы рыбалка была безопасной и законной, нужно придерживаться установленных правил. Разрешено ловить рыбу удочками или спиннингами с приманками, но не более 7 крючков на одного рыбака.

Также нужно иметь с собой приборы для измерения длины и веса улова. Суточный лимит — не более 3 кг рыбы и не более одной особи, которая превышает минимальный разрешенный размер. Например:

сом — от 80 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

белька — от 30 см;

голавль, чехоня — от 24 см

синец — от 22 см;

линь, рыбец — от 20 см.

Полный список минимальных размеров можно найти в Правилах любительского рыболовства. При этом вылов некоторых видов рыб, таких как атерина, верховодка, карликовый американский сом, ротань, солнечный окунь и другие, не ограничен.

Какие виды рыб ловить в реках категорически запрещено

Категорически запрещено ловить редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины. Речь о таких особях:

вяз;

подуст;

белуга;

осетр;

севрюга;

стерлядь;

карась золотой;

марена днепровская;

хариус европейский;

вырезуб причерноморский;

дунайский и черноморский лосось и тому подобное.

Перед тем как отправляться на водоем, рыбакам также советуют проверить, нет ли дополнительных ограничений в вашем регионе из-за военного положения.

Ранее мы писали, что рыбалка для многих — это любимое занятие на свежем воздухе. Однако даже опытные рыбаки не всегда знают, как правил придерживаться, чтобы избежать штрафов или других санкций.

Также мы рассказывали, что лето — идеальное время для рыбалки. В водоёмах общего пользования ловить рыбу можно бесплатно, но только для собственных нужд — продавать её запрещено.