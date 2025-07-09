Для відпочинку чи фермерства — скільки коштує взяти в оренду ставок

Качки плавають у ставку. Фото: Freepik

Власний ставок — це не лише можливість ловити рибу, коли заманеться, а й перспективний варіант для малого бізнесу. Тож все більше українців цікавляться орендою водойм для відпочинку, зариблення або вирощування гусей та качок.

Новини.LIVE розповідають, які водні об'єкти можна брати в оренду та скільки це коштує.

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Чи можна орендувати ставки в Україні

У користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, як пояснили в Земельному фонді України, можуть надаватися:

водосховища (крім водосховищ комплексного призначення);

ставки;

озера;

замкнені природні водойми.

Водночас відповідно до ст. 51 Водного кодексу України не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що використовуються для питних потреб, а також розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Також зазначається, що надання водних об'єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об'єкта.

Скільки коштує взяти ставок в оренду

Передача в оренду земельних ділянок та водних об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів (аукціону), на яких заявляється й розмір орендної плати.

Без аукціону ставок та земельна ділянка надаються в оренду для ведення особистого селянського господарства, або коли людина вже має спеціальний дозвіл чи ліцензію, або є фермером, тобто коли громадянин вже має дозвіл та ліцензію, наприклад, на розведення риби.

Як пояснили в Державному агентстві водних ресурсів України, методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 № 236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518.

Фіксована, середньозважена величина орендної плати по Україні у 2025 році з урахуванням коефіцієнта індексації становить 193,50 грн за 1 гектар.

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