Для отдыха или фермерства — сколько стоит взять в аренду пруд

Утки плавают в пруду. Фото: Freepik

Собственный пруд — это не только возможность ловить рыбу, когда захочется, но и перспективный вариант для малого бизнеса. Поэтому все больше украинцев интересуются арендой водоемов для отдыха, зарыбления или выращивания гусей и уток.

Новини.LIVE рассказывают, какие водные объекты можно брать в аренду и сколько это стоит.

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Можно ли арендовать пруды в Украине

В пользование на условиях аренды для рыбохозяйственных нужд, культурно-оздоровительных, лечебных, рекреационных, спортивных и туристических целей, проведения научно-исследовательских работ, как пояснили в Земельном фонде Украины, могут предоставляться:

водохранилища (кроме водохранилищ комплексного назначения);

пруды;

озера;

замкнутые природные водоемы.

В то же время в соответствии со ст. 51 Водного кодекса Украины не подлежат передаче в пользование на условиях аренды для рыбохозяйственных нужд водные объекты, используемые для питьевых нужд, а также расположенные в пределах территорий и объектов, находящихся под охраной в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины".

Также отмечается, что предоставление водных объектов в пользование на условиях аренды осуществляется при наличии паспорта водного объекта.

Сколько стоит взять пруд в аренду

Передача в аренду земельных участков и водных объектов, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется по результатам проведения земельных торгов (аукциона), на которых заявляется и размер арендной платы.

Без аукциона пруд и земельный участок предоставляются в аренду для ведения личного крестьянского хозяйства, или когда человек уже имеет специальное разрешение или лицензию, или является фермером, то есть когда гражданин уже имеет разрешение и лицензию, например, на разведение рыбы.

Как пояснили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины, методика определения размера платы за предоставленные в аренду водные объекты утверждена приказом Министерства экологии и природных ресурсов от 28.05.2013 № 236 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 17.06.2013 за № 986/23518.

Фиксированная, средневзвешенная величина арендной платы по Украине в 2025 году с учетом коэффициента индексации составляет 193,50 грн за 1 гектар.

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