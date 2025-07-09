Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Рыбалка и отдых — сколько стоит взять в аренду пруд

Рыбалка и отдых — сколько стоит взять в аренду пруд

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 10:05
Для отдыха или фермерства — сколько стоит взять в аренду пруд
Утки плавают в пруду. Фото: Freepik

Собственный пруд — это не только возможность ловить рыбу, когда захочется, но и перспективный вариант для малого бизнеса. Поэтому все больше украинцев интересуются арендой водоемов для отдыха, зарыбления или выращивания гусей и уток.

Новини.LIVE рассказывают, какие водные объекты можно брать в аренду и сколько это стоит.

Реклама
Читайте также:

Можно ли арендовать пруды в Украине

В пользование на условиях аренды для рыбохозяйственных нужд, культурно-оздоровительных, лечебных, рекреационных, спортивных и туристических целей, проведения научно-исследовательских работ, как пояснили в Земельном фонде Украины, могут предоставляться:

  • водохранилища (кроме водохранилищ комплексного назначения);
  • пруды;
  • озера;
  • замкнутые природные водоемы.

В то же время в соответствии со ст. 51 Водного кодекса Украины не подлежат передаче в пользование на условиях аренды для рыбохозяйственных нужд водные объекты, используемые для питьевых нужд, а также расположенные в пределах территорий и объектов, находящихся под охраной в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде Украины".

Также отмечается, что предоставление водных объектов в пользование на условиях аренды осуществляется при наличии паспорта водного объекта.

Сколько стоит взять пруд в аренду

Передача в аренду земельных участков и водных объектов, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется по результатам проведения земельных торгов (аукциона), на которых заявляется и размер арендной платы.

Без аукциона пруд и земельный участок предоставляются в аренду для ведения личного крестьянского хозяйства, или когда человек уже имеет специальное разрешение или лицензию, или является фермером, то есть когда гражданин уже имеет разрешение и лицензию, например, на разведение рыбы.

Как пояснили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины, методика определения размера платы за предоставленные в аренду водные объекты утверждена приказом Министерства экологии и природных ресурсов от 28.05.2013 № 236 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 17.06.2013 за № 986/23518.

Фиксированная, средневзвешенная величина арендной платы по Украине в 2025 году с учетом коэффициента индексации составляет 193,50 грн за 1 гектар.

Ранее мы писали, какие виды рыб запрещено ловить в реках Украины в июле 2025 года.

Также узнавайте, какая рыба водится в карпатских водоемах.

аренда цены рыба рыбалка водоем
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации