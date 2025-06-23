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Багатства гірських водойм — яка риба водиться в Карпатах

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 15:10
Фауна гірських річок — яка риба водиться в Карпатах
Гірська річка. Фото: Freepik
Ключові моменти Яка риба розповсюджена в Карпатах Найбільш рибні локації Карпат

Карпатський регіон України вирізняється значним біорізноманіттям, зокрема водними ресурсами, що є середовищем існування численних видів риб. У гірських річках та озерах можна упіймати коропа, щуку, окуня, форель та багато інших "трофеїв".

Про те, яка риба водиться в Карпатах, розповіли на порталі Lodka5.

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Яка риба розповсюджена в Карпатах

Водойми Карпатського регіону України відомі своєю екологічною чистотою та різноманітністю рибних видів. Зокрема це:

  • Головень — мешкає на ділянках річок із помірною і швидкою течією, у водосховищах практично не зустрічається. Найчастіше цю рибу можна зловити в місцях із навислими кущами й густою підводною рослинністю.
  • Форель — в Карпатах найбільш розповсюджені два види цієї риби — струмкова та озерна. У великих кількостях форель можна зустріти у водоспаді біля с. Шешори, на річці Дземброня та у водоспаді Сучавський Гук.
  • Харіус — мешканець невеликих гірських річок із кам'янистим дном і прозорою водою. Однак варто враховувати, що на території України ловля харіуса заборонена — у 1994 році цей вид було внесено до Червоної книги.
  • Гольян — зустрічається в гірських ділянках Дністра і річці Прут у місцях зі швидкою течією і холодною водою, кам'янистим або піщаним ґрунтом.
  • Марена — мешкає в чистих, руслових частинах річок, віддаючи перевагу ділянкам із сильною течією. Марену можна зустріти в басейні Дунаю, Тиси, Білого і Чорного Черемошу, Прута, Сірету.
  • Дунайський лосось — зустрічається у верхів'ї Прута, Тиси, Сірету, середніх і нижніх течіях Тереблі й Тересви та тих притоках, де зберігся природний гідробіологічний режим.
  • Біла риба — карась, короп, лящ та плотва — зустрічаються у Карпатах повсюдно, особливо в ділянках з тихою водою. 

Найбільш рибні локації Карпат

У Карпатському регіоні великою різноманітністю риби славляться чотири річки:

  1. Дністер. Має найбільший басейн у Прикарпатті. Більшість приток Дністра беруть свій початок на північних схилах Карпат — Бистриця Солотвинська, Бистриця Надвірнянська, Луква, Свіча, Лімниця, Мізунька, Сукіль, Сівка, Чесва. У Дністрі можна спіймати щуку, сома, коропа, ляща та головня.
  2. Тиса. Починається на північ від Рахова злиттям річок Чорна та Біла Тиса. У верхній течії Тиси водяться форель, харіус, гольян, минь, бистрянка. У середній течії можна зустріти головня, гольяна, піскаря, миня, лосося дунайського. У нижній течії поширені щука, плотва, уклея, піскар, сом, окунь та інші види риби.
  3. Прут. Створює другий за розмірами річковий басейн Івано-Франківської області. Тут можна зловити форель і головня.
  4. Черемош. Протікає на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей і впадає в річку Прут біля селища Неполоківці. У річці водяться різноманітні, зокрема й червонокнижні види риби — королівська форель, лосось дунайський, головень, окунь, щука, уклейка.

Важливо враховувати, що у високогірних ділянках Карпат риболовля заборонена. Адже там мешкають і нерестяться рідкісні породи, які на території України більше ніде не зустрічаються — дунайський лосось, харіус, струмкова форель. Навіть якщо така риба потрапляє на гачок у місці, де ловля дозволена, її все одно необхідно відпустити назад у водойму — ці види занесено до Червоної книги.

Раніше ми писали, що приховують надра Закарпаття. 

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Карпати річки риба риболовля водосховище
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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