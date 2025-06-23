Фауна горных рек — какая рыба водится в Карпатах

Горная река. Фото: Freepik

Карпатский регион Украины отличается значительным биоразнообразием, в частности водными ресурсами, которые являются средой обитания многочисленных видов рыб. В горных реках и озерах можно поймать карпа, щуку, окуня, форель и много других "трофеев".

О том, какая рыба водится в Карпатах, рассказали на портале Lodka5.

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Водоемы Карпатского региона Украины известны своей экологической чистотой и разнообразием рыбных видов. В частности это:

Голавль — обитает на участках рек с умеренным и быстрым течением, в водохранилищах практически не встречается. Чаще всего эту рыбу можно поймать в местах с нависшими кустами и густой подводной растительностью.

Форель — в Карпатах наиболее распространены два вида этой рыбы — ручьевая и озерная. В больших количествах форель можно встретить в водопаде возле с. Шешоры, на реке Дземброня и в водопаде Сучавский Гук.

Хариус — житель небольших горных рек с каменистым дном и прозрачной водой. Однако стоит учитывать, что на территории Украины ловля хариуса запрещена — в 1994 году этот вид был внесен в Красную книгу.

Гольян — встречается в горных участках Днестра и реке Прут в местах с быстрым течением и холодной водой, каменистым или песчаным грунтом.

Марена — обитает в чистых, русловых частях рек, предпочитая участки с сильным течением. Марену можно встретить в бассейне Дуная, Тисы, Белого и Черного Черемоша, Прута, Сирета.

Дунайский лосось — встречается в верховье Прута, Тисы, Сирета, средних и нижних течениях Теребли и Тересвы и тех притоках, где сохранился естественный гидробиологический режим.

Белая рыба — карась, карп, лещ и плотва — встречаются в Карпатах повсеместно, особенно на участках с тихой водой.

Наиболее рыбные локации Карпат

В Карпатском регионе большим разнообразием рыбы славятся четыре реки:

Днестр. Имеет самый большой бассейн в Прикарпатье. Большинство притоков Днестра берут свое начало на северных склонах Карпат — Быстрица Солотвинская, Быстрица Надворнянская, Луква, Свеча, Лимница, Мизунька, Сукиль, Сивка, Чесва. В Днестре можно поймать щуку, сома, карпа, леща и голавля. Тиса. Начинается к северу от Рахова слиянием рек Черная и Белая Тиса. В верхнем течении Тисы водятся форель, хариус, гольян, налим, быстрянка. В среднем течении можно встретить голавля, гольяна, пескаря, налима, лосося дунайского. В нижнем течении распространены щука, плотва, уклея, пескарь, сом, окунь и другие виды рыбы. Прут. Создает второй по размерам речной бассейн Ивано-Франковской области. Здесь можно поймать форель и голавля. Черемош. Протекает на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей и впадает в реку Прут возле поселка Неполоковцы. В реке водятся разнообразные, в том числе и краснокнижные виды рыбы — королевская форель, лосось дунайский, голавль, окунь, щука, уклейка.

Важно учитывать, что в высокогорных участках Карпат рыбалка запрещена. Ведь там обитают и нерестятся редкие породы, которые на территории Украины больше нигде не встречаются — дунайский лосось, хариус, ручьевая форель. Даже если такая рыба попадает на крючок в месте, где ловля разрешена, ее все равно необходимо отпустить обратно в водоем — эти виды занесены в Красную книгу.

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