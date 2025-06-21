Червонокнижна риба — де в Україні водиться осетер

Осетер європейський. Фото: Pixabay.

Осетер — велика промислова риба, яка наразі є дуже рідкісною, адже її популяції значно скоротилися. Чорна осетрова ікра — один із найдорожчих делікатесів у світі, а м’ясо — цінне джерело білка та мікроелементів.

Де в Україні водиться осетер і чому варто берегти цю унікальну породу, розповіли фахівці проєкту WWF.

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Де живе осетер

Осетрові риби мешкають у річках, озерах та морських ділянках субтропічного, помірного та субарктичного кліматів виключно Північної півкулі (у Євразії та Північній Америці). Наразі загалом налічується 27 видів осетрових риб.

В Україні існує 6 видів осетрових:

осетер російський;

осетер європейський (атлантичний);

севрюга звичайна;

стерлядь прісноводна;

білуга звичайна;

осетер шип.

Найчастіше осетрові трапляються у басейні Дунаю. Також представники осетрових риб можуть зустрічатися в інших великих водоймах: у Дністрі та верхів'ї Дніпра, а також у північно-західному Причорномор'ї та Азовському морі.

Осетрові риби стали дуже рідкісними, здебільшого через людську діяльність, тобто — браконьєрський вилов. Серед інших чинників можна назвати руйнування місць для нерестовищ та перешкоджання шляхів міграції греблями.

У деяких регіонах осетрові перебувають на межі зникнення. В Україні осетрові риби включені до Червоної книги.

Чим цінний осетер

Осетрові риби мають високу промислову цінність. Ніжне біле м’ясо осетра дуже багате на поживні речовини, амінокислоти, інші корисні для людського організму компоненти.

Однак насамперед осетер — це єдиний на планеті "постачальник" чорної ікри, яка вважається одним з найцінніших продуктів. Вона містить велику кількість корисних речовин, включаючи білки, жири, вітаміни та мінерали.

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