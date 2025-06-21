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Царская рыба — где в Украине водится осетр

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Дата публикации 21 июня 2025 17:25
Краснокнижная рыба — где в Украине водится осетр
Осетр европейский. Фото: Pixabay.
Ключові моменти Где живет осетр Чем ценен осетр

Осетр — крупная промысловая рыба, которая сейчас очень редкая, ведь ее популяции значительно сократились. Черная осетровая икра — один из самых дорогих деликатесов в мире, а мясо — ценный источник белка и микроэлементов.

Где в Украине водится осетр и почему стоит беречь эту уникальную породу, рассказали специалисты проекта WWF.

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Где живет осетр

Осетровые рыбы обитают в реках, озерах и морских участках субтропического, умеренного и субарктического климатов исключительно Северного полушария (в Евразии и Северной Америке). Сейчас всего насчитывается 27 видов осетровых рыб.

В Украине существует 6 видов осетровых:

  • осетр российский;
  • осетр европейский (атлантический);
  • севрюга обыкновенная;
  • стерлядь пресноводная;
  • белуга обыкновенная;
  • осетр шип.

Чаще всего осетровые встречаются в бассейне Дуная. Также представители осетровых рыб могут встречаться в других крупных водоемах: в Днестре и верховье Днепра, а также в северо-западном Причерноморье и Азовском море.

Осетровые рыбы стали очень редкими, в основном из-за человеческой деятельности, то есть — браконьерского вылова. Среди других факторов можно назвать разрушение мест для нерестилищ и препятствование путей миграции плотинами.

В некоторых регионах осетровые находятся на грани исчезновения. В Украине осетровые рыбы включены в Красную книгу.

Чем ценен осетр

Осетровые рыбы имеют высокую промысловую ценность. Нежное белое мясо осетра очень богато питательными веществами, аминокислотами, другими полезными для человеческого организма компонентами.

Однако прежде всего осетр — это единственный на планете "поставщик" черной икры, которая считается одним из ценнейших продуктов. Она содержит большое количество полезных веществ, включая белки, жиры, витамины и минералы.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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