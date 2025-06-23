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Головна Індустрії Вода, повітря і не тільки — що робить Азовське море унікальним

Вода, повітря і не тільки — що робить Азовське море унікальним

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 06:20
Азовське море в Україні — яка особливість є характерною лише для цієї водойми
Діти купаються в морі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Вода з лікувальними елементами — що у ній особливого Кисень і грязі — чому корисно відпочивати на Азовському морі Про що ще варто знати

Азовське море — це дійсно унікальна водойма. Наприклад, це море є наймілкішим у світі, а ще воно відомо своїми лікувальними особливостями.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Вода з лікувальними елементами — що у ній особливого

Вода Азовського моря унікальна за своїм складом — у ній є практично усі елементи з періодичної таблиці Менделєєва у рідкому стані: вчені кажуть, що у морській воді є 92 корисні для організму людини речовини. Корисні мікроелементи заховані в смузі мулу на морському дні, і бруду, який, піднімаючись з дна, насичує ними шкіру, лікуючи від різних дерматологічних проблем і захворювань верхніх дихальних шляхів.

Кисень і грязі — чому корисно відпочивати на Азовському морі

Кисню в Азовському морі на 30% більше, ніж у Чорному, щоправда, лише впродовж першої половини літа. Надалі, під впливом спеки, вода сильно нагрівається, тому кількість водоростей збільшується, а кисню стає менше. 

На узбережжі Азовського моря багато лікувальних грязей. Сульфіди та сульфати, які там містяться, діють на організм подібно до антибіотиків, а мінеральні та органічні речовини — гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві солі, йод, бром і бор — сприятливо впливають на шкіру і лікують різноманітні захворювання. 

Морське повітря теж позитивно впливає на здоров'я людини. Так, на Азовському морі варто побувати українцям, які мають захворювання верхніх дихальних шляхів — передусім легень. Завдяки мікрочастинкам корисних речовин, що знаходяться у повітрі, і фітонцидам степових трав, що потрапляють в нього, стан хворого може значно поліпшитися.

Про що ще варто знати 

Азовське море вважається наймілкішим у світі, оскільки його середня глибина становить 8 метрів. Причина — море знаходиться в межах стародавнього материкового шельфу, а дельти великих річок поповнюють море великою кількістю прісної води та сприяють утворенню мілини.

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вода кисень лікування Азовське море море
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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