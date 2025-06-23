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Вода, воздух и не только — что делает Азовское море уникальным

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 06:20
Азовское море в Украине — какая особенность характерна только для этого водоема
Дети купаются в море. Фото: УНИАН
Ключові моменти Вода с лечебными элементами — что в ней особенного Кислород и грязи — почему полезно отдыхать на Азовском море О чем еще стоит знать

Азовское море — это действительно уникальный водоем. Например, это море является самым мелким в мире, а еще оно известно своими лечебными особенностями.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Вода с лечебными элементами — что в ней особенного

Вода Азовского моря уникальна по своему составу - в ней есть практически все элементы из периодической таблицы Менделеева в жидком состоянии: ученые говорят, что в морской воде есть 92 полезных для организма человека вещества. Полезные микроэлементы спрятаны в полосе ила на морском дне, и грязи, которая, поднимаясь со дна, насыщает ими кожу, леча от различных дерматологических проблем и заболеваний верхних дыхательных путей.

Кислород и грязи — почему полезно отдыхать на Азовском море

Кислорода в Азовском море на 30% больше, чем в Черном, правда, только в течение первой половины лета. В дальнейшем, под влиянием жары, вода сильно нагревается, поэтому количество водорослей увеличивается, а кислорода становится меньше.

На побережье Азовского моря много лечебных грязей. Сульфиды и сульфаты, которые там содержатся, действуют на организм подобно антибиотикам, а минеральные и органические вещества — гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые соли, йод, бром и бор — благоприятно влияют на кожу и лечат различные заболевания.

Морской воздух тоже положительно влияет на здоровье человека. Так, на Азовском море стоит побывать украинцам, у которых есть заболевания верхних дыхательных путей - прежде всего легких. Благодаря микрочастицам полезных веществ, находящихся в воздухе, и фитонцидам степных трав, попадающих в него, состояние больного может значительно улучшиться.

О чем еще стоит знать

Азовское море считается самым мелким в мире, поскольку его средняя глубина составляет 8 метров. Причина — море находится в пределах древнего материкового шельфа, а дельты крупных рек пополняют море большим количеством пресной воды и способствуют образованию мели.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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