Корисні копалини Закарпаття — що видобувають і чому це важливо

Видобуток копалин на Закарпатті. Фото: zak.dei.gov.ua

Закарпатська область — унікальний регіон України, який приваблює не лише мальовничими краєвидами Карпат, але й багатством надр. У 2025 році цей край продовжує відігравати важливу роль у видобутку корисних копалин, які мають значення як для місцевої економіки, так і для промисловості країни загалом.

Геологічна будова Закарпаття, сформована мільйонами років тектонічних процесів, створила умови для утворення різноманітних мінеральних ресурсів — від металічних руд до унікальних нерудних матеріалів та гідромінеральних багатств. Видобуток у регіоні триває в умовах адаптації до нових законів надрокористування, більшої прозорості в геологічній розвідці та активного запиту на мінерали для зеленої енергетики, зазначають в Інституті геології.

Реклама

Читайте також:

Металічні корисні копалини: золото та поліметали

Одним із найцінніших ресурсів Закарпаття є золото. Видобуток золота в регіоні зосереджений на двох ключових родовищах — Мужіївському та Сауляцькому, розташованих у Берегівському та Рахівському районах. Мужіївське родовище залишається основним центром видобутку, де застосовуються сучасні технології для збагачення руди. За даними геологічних досліджень, запаси золота на цих родовищах оцінюються в десятки тон, що робить Закарпаття важливим гравцем у золотодобувній галузі України.

Окрім золота, на Закарпатті активно видобувають свинцево-цинкові руди. Три родовища — Берегівське, Беганське та Вишківське — забезпечують сировину для металургійної промисловості. Видобуток цих руд стабільно зростає завдяки модернізації обладнання та залученню іноземних інвестицій. Поліметали, які містять свинець, цинк і подекуди срібло, є цінним ресурсом для виробництва акумуляторів, кабельної продукції та інших промислових товарів.

Нерудні корисні копалини: сіль, перліт, цеоліти

Закарпаття славиться своїми покладами кам’яної солі, зокрема на Солотвинському родовищі, яке є одним із найбільших у Європі. Видобуток солі відбувається шахтним способом, а відпрацьовані шахти використовуються для створення унікальних соляних кімнат для лікування астми та інших респіраторних захворювань. Сіль із Солотвина вирізняється високою чистотою та експортується до країн Європи.

Окрім Солотвинського, поклади солі виявлені в Добрянському та Верхньоновоселицькому родовищах, але їх розробка має менші масштаби.

Ще однією гордістю регіону є перліт — вулканічна порода, яка використовується в будівництві, сільському господарстві та промисловості як теплоізоляційний і фільтраційний матеріал. Берегівський перлітовий завод, що працює на базі Фагошського родовища, забезпечує 100% українського виробництва перліту.

Загальні запаси перліту в Пеліканському, Арданівському та Фагошському родовищах становлять понад 45 млн тонн, що гарантує стабільне постачання сировини на внутрішній і зовнішній ринки.

Цеоліти — ще один унікальний ресурс Закарпаття, який видобувають на Сокирницькому родовищі. Ці природні мінерали застосовуються в екологічних технологіях, сільському господарстві (як добрива та адсорбенти) та очищенні води. Видобуток цеолітів становить близько 126 млн тонн, що робить Закарпаття монополістом цього ресурсу в Україні.

Будівельні матеріали: глини, мармур, вапняки

Закарпаття багате на будівельні корисні копалини, які забезпечують потреби регіону та країни в цілому. Тут активно розробляються родовища вогнетривких і бентонітових глин, зокрема Чабанівське (Ужгородський район) та Оноцьке (Виноградівський район). Ці глини використовуються для виробництва облицювальної цегли, кераміки та кахелю. Лалівське родовище керамзиту в Мукачівському районі постачає сировину для теплоізоляційних матеріалів, що є важливим для енергоефективного будівництва.

Мармур, вапняки та пісковики також займають важливе місце в видобувній промисловості Закарпаття. Родовища карбонатної сировини, такі як мармуровий вапняк і доломіт, використовуються для виробництва цементу, декоративного каменю та вапна. Видобуток цих матеріалів стабільно зростає завдяки попиту на будівельному ринку.

Гідромінеральні ресурси: мінеральні та термальні води

Закарпаття — це справжня скарбниця мінеральних і термальних вод, які мають не лише промислове, але й лікувальне значення. Тут експлуатуються понад 360 джерел мінеральних вод, таких як Драгівське, Сойминське та Дравецьке родовища. Ці води, багаті на вуглекислі, сульфідні та родонові сполуки, використовуються в санаторно-курортному лікуванні та розливаються як столові й лікувальні напої. Закарпатські мінеральні води не поступаються за якістю відомим європейським брендам, таким як води Кавказу чи Чехії.

Термальні води, які видобувають у низинах Закарпатської западини, застосовуються в оздоровчих комплексах і для опалення. Їх використання розширюється завдяки розвитку геотермальної енергетики, що сприяє зниженню залежності регіону від традиційних енергоносіїв.

Паливні копалини: буре вугілля та метан

Хоча Закарпаття не є основним регіоном видобутку паливних копалин в Україні, тут розробляються поклади бурого вугілля, зокрема в Іршавському та Виноградівському районах. Буре вугілля використовується переважно для місцевих енергетичних потреб, але його запаси обмежені порівняно з іншими регіонами, такими як Донецька чи Львівська області.

Метан вугільних родовищ, який є супутнім продуктом видобутку вугілля, також привертає увагу. В регіоні тривають дослідження щодо промислового видобутку метану, який може стати додатковим джерелом енергії. За оцінками, запаси метану в Закарпатті становлять десятки мільярдів кубометрів, але його видобуток поки що перебуває на початковій стадії.

Як повідомлялось, Житомирська область, розташована на півночі України в межах Українського кристалічного щита, є справжньою мінеральною скарбницею. Завдяки унікальній геологічній будові, що формувалася мільярди років, регіон багатий на різноманітні корисні копалини. Ці цінні мінерали відіграють ключову роль у промисловості не лише України, а й світу.

А Полтавська область може похвалитися розвіданими родовищами майже 300 видів корисних копалин, загальна вартість яких сягає сотень мільйонів доларів. Особливе значення мають значні поклади залізних руд, зосереджені в межах Кременчуцької магнітної аномалії. Ці природні багатства роблять регіон важливим центром видобувної промисловості.