Скільки коштує купити будинок у Буковелі у червні 2025 — ціни та динаміка

Котеджі біля Буковеля. Фото: Koruna

Буковель — це не лише найпопулярніший гірськолижний курорт України, але й магніт для інвесторів у нерухомість. Розташований у серці Карпат, він приваблює мальовничими краєвидами, розвиненою інфраструктурою та цілорічним туристичним потоком. У червні 2025 року ринок нерухомості в Буковелі залишається динамічним, зі зростаючими цінами та високим попитом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує купити будинок у Буковелі, де знайти найдорожчі та найдешевші варіанти та що буде з цінами в майбутньому.

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Що визначає ціну

Вартість будинку в Буковелі залежить від кількох факторів:

Локація: ближче до підйомників (особливо Р2, R1) ціни зростають на 20-30 %. Інфраструктура: наявність SPA, басейнів, бізнес-формату (готель, хат-інвест) додає багатомільйонну націнку. Готовність: дорогі меблі, пристойний ремонт безпосередньо готовий до проживання. Площа: чітка кореляція — 50 кв. м коштують близько 2 млн грн, а кожні додаткові 100 кв. м — це ще плюс 4-6 млн грн. Цільове призначення: бізнес-об’єкти (готелі, апарт‑хотели) йдуть дорожче завдяки потенціалу доходу — плюс 8-12 %.

Ціновий спектр у червні

За даними платформи OLX, середні ціни на будинки у регіоні в червні такі:

найдешевші варіанти стартують приблизно від 2 млн грн за будиночок площею 50 кв. м з гаражем або без;

Будинок за 2 км від Буковелю за 2,38 млн грн. Фото: OLX

ринковий середній сегмент: від 6-9 млн грн за котеджі в Поляниці/Микуличині. Будинки зручні, площею 100-150 кв м, оздоблені.

Будинок у селі Микуличин за 6,64 млн грн. Фото: OLX

преміум і бізнес-клас: від 16-20 млн грн за резиденції 200-600 кв. м із басейном, готельною інфраструктурою.

Будинок у селі Яблуниця за 19,1 млн грн. Фото: OLX

максимальні пропозиції доходять до 50+ млн грн за готельні комплекси чи шале з власним бізнесом.

Будинок у центрі Буковелю за 50,01 млн грн. Фото: OLX

Динаміка цін за останні пів року

Ринок нерухомості в Буковелі демонструє стабільне зростання цін, зумовлене високим попитом, обмеженою пропозицією та розвитком інфраструктури курорту. За даними аналітиків, за останні шість місяців (із січня по червень 2025 року) середня вартість будинків зросла на 8-12%.

Січень-березень 2025 року. У цей період ціни на будинки в центрі Буковеля зросли на 10% через підвищений попит напередодні зимового сезону. Наприклад, котедж площею 120 кв. м у січні коштував 320 дол., а у березні — 352 дол. На околицях зростання було меншим — близько 5%. Квітень-червень 2025 року. Навесні зростання цін сповільнилося до 3-5%, але попит на будинки для літнього відпочинку та інвестування залишився високим. У червні середня ціна квадратного метра в елітних котеджах досягла 2 500 дол., у середньому сегменті — 1 800 дол., а в бюджетних варіантах — 1 200 дол. Фактори зростання. Збільшення туристичного потоку, розширення курорту (нові витяги, SPA-комплекси, ресторани) та інфляція сприяють подорожчанню. Крім того, війна в Україні посилила інтерес до західних регіонів як безпечної зони для інвестицій.

Що буде з цінами

Експерти прогнозують подальше зростання цін на нерухомість у Буковелі на 5-10% до кінця 2025 року. Основні причини:

розвиток курорту. Нові витяги, готелі та розважальні зони залучають більше туристів;

інвестиційна привабливість. Будинки в Буковелі приносять стабільний дохід від оренди (до 65% завантаженості);

обмежена пропозиція. Вільних земельних ділянок у центрі курорту майже не залишилося, що підвищує цінність готових об’єктів.

Однак варто враховувати ризики: економічна нестабільність і воєнний стан можуть вплинути на попит.

Як повідомлялось, літній сезон у Карпатах набирає обертів, і Буковель, попри свою репутацію зимового курорту, залишається популярним напрямком навіть у червні. Варіанти проживання традиційно різноманітні: від бюджетних хостелів та садиб до розкішних готелів з видом на Говерлу, що дозволяє кожному знайти щось на свій смак та гаманець.

Також зазначимо, влітку в Буковелі функціонує лише підіймач 2R, який доставляє відвідувачів на вершину гори. Цим підіймачем щороку користуються сотні туристів, щоб насолодитися захопливими панорамними краєвидами.