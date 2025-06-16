Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Будинок у Буковелі — як змінилися ціни влітку

Будинок у Буковелі — як змінилися ціни влітку

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 08:15
Скільки коштує купити будинок у Буковелі у червні 2025 — ціни та динаміка
Котеджі біля Буковеля. Фото: Koruna
Ключові моменти Що визначає ціну Ціновий спектр у червні Динаміка цін за останні пів року Що буде з цінами

Буковель — це не лише найпопулярніший гірськолижний курорт України, але й магніт для інвесторів у нерухомість. Розташований у серці Карпат, він приваблює мальовничими краєвидами, розвиненою інфраструктурою та цілорічним туристичним потоком. У червні 2025 року ринок нерухомості в Буковелі залишається динамічним, зі зростаючими цінами та високим попитом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує купити будинок у Буковелі, де знайти найдорожчі та найдешевші варіанти та що буде з цінами в майбутньому.

Реклама
Читайте також:

Що визначає ціну

Вартість будинку в Буковелі залежить від кількох факторів:

  1. Локація: ближче до підйомників (особливо Р2, R1) ціни зростають на 20-30 %.
  2. Інфраструктура: наявність SPA, басейнів, бізнес-формату (готель, хат-інвест) додає багатомільйонну націнку.
  3. Готовність: дорогі меблі, пристойний ремонт безпосередньо готовий до проживання.
  4. Площа: чітка кореляція — 50 кв. м коштують близько 2 млн грн, а кожні додаткові 100 кв. м — це ще плюс 4-6 млн грн.
  5. Цільове призначення: бізнес-об’єкти (готелі, апарт‑хотели) йдуть дорожче завдяки потенціалу доходу — плюс 8-12 %.

Ціновий спектр у червні

За даними платформи OLX, середні ціни на будинки у регіоні в червні такі:

  • найдешевші варіанти стартують приблизно від 2 млн грн за будиночок площею 50 кв. м з гаражем або без;

 

null
Будинок за 2 км від Буковелю за 2,38 млн грн. Фото: OLX

 

  • ринковий середній сегмент: від 6-9 млн грн за котеджі в Поляниці/Микуличині. Будинки зручні, площею 100-150 кв м, оздоблені. 

 

Будинок у Буковелі — як змінились ціни влітку - фото 2
Будинок у селі Микуличин за 6,64 млн грн. Фото: OLX

 

  • преміум і бізнес-клас: від 16-20 млн грн за резиденції 200-600 кв. м із басейном, готельною інфраструктурою. 

 

Будинок у Буковелі — як змінились ціни влітку - фото 3
Будинок у селі Яблуниця за 19,1 млн грн. Фото: OLX

 

  • максимальні пропозиції доходять до 50+ млн грн за готельні комплекси чи шале з власним бізнесом.

 

Будинок у Буковелі — як змінились ціни влітку - фото 4
Будинок у центрі Буковелю за 50,01 млн грн. Фото: OLX

 

Динаміка цін за останні пів року

Ринок нерухомості в Буковелі демонструє стабільне зростання цін, зумовлене високим попитом, обмеженою пропозицією та розвитком інфраструктури курорту. За даними аналітиків, за останні шість місяців (із січня по червень 2025 року) середня вартість будинків зросла на 8-12%. 

  1. Січень-березень 2025 року. У цей період ціни на будинки в центрі Буковеля зросли на 10% через підвищений попит напередодні зимового сезону. Наприклад, котедж площею 120 кв. м у січні коштував 320 дол., а у березні — 352 дол. На околицях зростання було меншим — близько 5%.
  2. Квітень-червень 2025 року. Навесні зростання цін сповільнилося до 3-5%, але попит на будинки для літнього відпочинку та інвестування залишився високим. У червні середня ціна квадратного метра в елітних котеджах досягла 2 500 дол., у середньому сегменті — 1 800 дол., а в бюджетних варіантах — 1 200 дол.
  3. Фактори зростання. Збільшення туристичного потоку, розширення курорту (нові витяги, SPA-комплекси, ресторани) та інфляція сприяють подорожчанню. Крім того, війна в Україні посилила інтерес до західних регіонів як безпечної зони для інвестицій.

Що буде з цінами

Експерти прогнозують подальше зростання цін на нерухомість у Буковелі на 5-10% до кінця 2025 року. Основні причини:

  • розвиток курорту. Нові витяги, готелі та розважальні зони залучають більше туристів;
  • інвестиційна привабливість. Будинки в Буковелі приносять стабільний дохід від оренди (до 65% завантаженості);
  • обмежена пропозиція. Вільних земельних ділянок у центрі курорту майже не залишилося, що підвищує цінність готових об’єктів.

Однак варто враховувати ризики: економічна нестабільність і воєнний стан можуть вплинути на попит. 

Як повідомлялось, літній сезон у Карпатах набирає обертів, і Буковель, попри свою репутацію зимового курорту, залишається популярним напрямком навіть у червні. Варіанти проживання традиційно різноманітні: від бюджетних хостелів та садиб до розкішних готелів з видом на Говерлу, що дозволяє кожному знайти щось на свій смак та гаманець.

Також зазначимо, влітку в Буковелі функціонує лише підіймач 2R, який доставляє відвідувачів на вершину гори. Цим підіймачем щороку користуються сотні туристів, щоб насолодитися захопливими панорамними краєвидами.

відпочинок нерухомість Буковель курорти будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації