Ціни на готелі в Буковелі в червні 2025 — економні та преміум-варіанти

Буковель. Фото: villaparliament.com

Літній сезон у Карпатах стартує стрімко, й Буковель хоч і вважається зимовим курортом, не втрачає популярності навіть у червні. Туристів приваблюють чисте повітря, гірські краєвиди, активний відпочинок та розвинена інфраструктура. Ціни на житло в регіоні вже традиційно суттєво різняться: від хостелів і бюджетних садиб — до елітних готелів із видом на Говерлу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує зупинитися в Буковелі в червні цього року, де найдешевше, а де доведеться викласти кругленьку суму.

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Червень у Буковелі — це міжсезоння, коли ціни на проживання значно нижчі, ніж у зимовий період чи новорічні свята. За даними туристичних платформ, таких як Booking.com і Hotels24.ua, середня вартість двомісного номера влітку становить близько 2 350 грн за ніч, але ціни варіюються залежно від розташування, рівня комфорту та додаткових послуг. Найдешевші варіанти стартують від 600-800 грн за ніч, тоді як преміум-готелі та шале можуть коштувати від 10 000 грн і вище за добу.

Бюджетні варіанти: економія без втрати якості

Для тих, хто хоче відпочити в Буковелі недорого, найкраще розглядати готелі та гостьові будинки в сусідніх селах, таких як Поляниця, Яблуниця чи Татарів. Чим далі від підйомників і центру курорту, тим нижча ціна.

Гостьовий будинок "Файний" (Поляниця) — від 600 грн за ніч для двох осіб. Затишні номери з базовими зручностями, такими як Wi-Fi, парковка та спільна кухня.

"Файний". Фото: Booking.com

"Край неба" (Поляниця) — від 800 грн/ніч за стандартний двомісний номер без харчування. Зручності базові, але чисто й акуратно.

"Край неба". Фото: Booking.com

Приватна садиба "Довбушанка" (центр Буковеля) — від 800 грн/ніч. Номери прості, але комфортні, з видом на гори. Серед недоліків гості вказують шум від туристів у центрі.

"Довбушанка". Фото: Booking.com

Садиба "Гуцулка Ксеня" (Яблуниця) — від 950 грн, з мальовничим краєвидом і можливістю замовити сніданок за 150 грн.

Садиба "Гуцулка Ксеня". Фото: Booking.com

Це варіанти для мандрівників з авто або тих, хто не боїться щодня долати кілька кілометрів до підйомників або основних розваг.

Середній ціновий сегмент: комфорт за розумні гроші

Готелі середнього класу в Буковелі пропонують баланс між ціною та якістю. Вони зазвичай мають 3-4 зірки, включають сніданок, Wi-Fi, парковку, а іноді й доступ до SPA чи басейну.

Готель Milana SPA & Hotel (Поляниця) — від 1 459 грн за ніч для двох, сніданок і SPA включені. Сучасні номери, відкритий басейн і дитячий майданчик.

Milana SPA & Hotel. Фото: Booking.com

Готель Skilandhouse (Буковель) — 1 700 грн/ніч. Відмінне співвідношення ціна/якість, за відгуками гостей. Номери з панорамними вікнами, SPA включено.

Skilandhouse. Фото: Booking.com

Готель Silveroks (Буковель) — від 1 955 грн за ніч для двох, сніданок, басейн та SPA включені. Номери категорій стандарт, напівлюкс і сімейні, є басейн. Гості хвалять чистоту та мальовничі краєвиди.

Silveroks. Фото: Booking.com

Villa Elena (центр Поляниці) — від 2 200 грн/ніч зі сніданком. До послуг гостей відкритий басейн, сауна, Wi-Fi та безоплатна власна парковка.

Villa Elena. Фото: Booking.com

Ці готелі підходять для сімейного відпочинку чи тих, хто хоче поєднати активний відпочинок із комфортом. Ціни в червні залишаються стабільними, але можуть зростати на 10-15% у вихідні.

Преміум-сегмент: розкіш у серці Карпат

Для тих, хто шукає відпочинок преміумкласу, Буковель пропонує розкішні готелі та шале з вишуканим дизайном, близькістю до підйомників і широким спектром послуг — басейни, SPA, ресторани, прокат транспорту, розваги.

Radisson Blu Resort Bukovel — від 8 500 грн за стандартний номер і до 12 000 грн за покращений люкс. Вартість включає сніданок, відвідування SPA-зони, паркінг.

Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: Booking.com

Mardan Palace Bukovel — новинка сезону, вартість стартує від 9 000 грн/ніч. Турецький стиль, власний хамам, гірський краєвид просто з ліжка.

Mardan Palace Bukovel. Фото: Booking.com

F&B Spa Resort — від 6 000 грн (є акційні пропозиції від 3 600 грн). Тут орієнтуються на релакс і сервіс класу high-end: від масажів до індивідуальних програм детоксу.

F&B Spa Resort. Фото: Booking.com

Преміум-готелі в Буковелі — це вибір для тих, хто готовий платити за розкіш і сервіс найвищого рівня. У червні ціни на такі варіанти нижчі, ніж узимку (де можуть сягати 20 000-30 000 грн за ніч), але все одно залишаються значними.

Що впливає на ціну в червні

Віддаленість від підйомників. Готелі, розташовані безпосередньо біля курорту, дорожчі на 20-30%. Наявність сніданку чи інших послуг. Іноді до вартості включено харчування, SPA, парковку — іноді все це за окрему плату. Рівень сервісу. Високі оцінки гостей, сучасний ремонт і наявність кондиціонера влітку значно впливають на ціну. Попит у конкретні дати. Якщо плануєте відпочинок у дні фестивалів чи великих корпоративів — ціна може зрости вдвічі.

Що ще варто знати українцям

У Буковелі влітку працює лише один підйомник — 2R, що веде на вершину гори. Сотні туристів щороку користуються ним, щоб піднятися та насолодитися захопливими краєвидами. Ми вже розповідали про вартість квитків на цей підйомник.

Також зазначимо, Карпати, особливо такі популярні локації як Буковель та Яблуниця, традиційно приваблюють інвесторів та охочих мати власне житло в горах. Зараз ринок нерухомості тут демонструє стабільну динаміку, зберігаючи високий попит та зростання цін. Цей регіон залишається привабливим для капіталовкладень.