Цены на отели в Буковеле в июне 2025 — экономные и премиум-варианты

Буковель. Фото: villaparliament.com

Летний сезон в Карпатах стартует стремительно, и Буковель, хоть и считается зимним курортом, не теряет популярности даже в июне. Туристов привлекают чистый воздух, горные пейзажи, активный отдых и развитая инфраструктура. Цены на жилье в регионе уже традиционно существенно различаются: от хостелов и бюджетных усадеб — до элитных отелей с видом на Говерлу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит остановиться в Буковеле в июне этого года, где дешевле всего, а где придется выложить кругленькую сумму.

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Июнь в Буковеле — это межсезонье, когда цены на проживание значительно ниже, чем в зимний период или новогодние праздники. По данным туристических платформ, таких как Booking.com и Hotels24.ua, средняя стоимость двухместного номера летом составляет около 2 350 грн за ночь, но цены варьируются в зависимости от расположения, уровня комфорта и дополнительных услуг. Самые дешевые варианты стартуют от 600-800 грн за ночь, тогда как премиум-отели и шале могут стоить от 10 000 грн и выше за сутки.

Бюджетные варианты: экономия без потери качества

Для тех, кто хочет отдохнуть в Буковеле недорого, лучше всего рассматривать отели и гостевые дома в соседних селах, таких как Поляница, Яблуница или Татаров. Чем дальше от подъемников и центра курорта, тем ниже цена.

Гостевой дом "Файный" (Поляниця) — от 600 грн за ночь для двух человек. Уютные номера с базовыми удобствами, такими как Wi-Fi, парковка и общая кухня.

"Файный". Фото: Booking.com

"Край неба" (Поляниця) — от 800 грн/ночь за стандартный двухместный номер без питания. Удобства базовые, но чисто и аккуратно.

"Край неба". Фото: Booking.com

Частная усадьба "Довбушанка" (центр Буковеля) — от 800 грн/ночь. Номера простые, но комфортные, с видом на горы. Среди недостатков гости указывают шум от туристов в центре.

"Довбушанка". Фото: Booking.com

Усадьба "Гуцулка Ксеня" (Яблуница) — от 950 грн, с живописным видом и возможностью заказать завтрак за 150 грн.

Усадьба "Гуцулка Ксеня". Фото: Booking.com

Это варианты для путешественников с авто или тех, кто не боится ежедневно преодолевать несколько километров до подъемников или основных развлечений.

Средний ценовой сегмент: комфорт за разумные деньги

Отели среднего класса в Буковеле предлагают баланс между ценой и качеством. Они обычно имеют 3-4 звезды, включают завтрак, Wi-Fi, парковку, а иногда и доступ к SPA или бассейну.

Отель Milana SPA & Hotel (Поляниця) — от 1 459 грн за ночь для двоих, завтрак и SPA включены. Современные номера, открытый бассейн и детская площадка.

Milana SPA & Hotel. Фото: Booking.com

Отель Skilandhouse (Буковель) — 1 700 грн/ночь. Отличное соотношение цена/качество, по отзывам гостей. Номера с панорамными окнами, SPA включено.

Skilandhouse. Фото: Booking.com

Отель Silveroks (Буковель) — от 1 955 грн за ночь для двоих, завтрак, бассейн и SPA включены. Номера категорий стандарт, полулюкс и семейные, есть бассейн. Гости хвалят чистоту и живописные пейзажи.

Silveroks. Фото: Booking.com

Villa Elena (центр Поляници) — от 2 200 грн/ночь с завтраком. К услугам гостей открытый бассейн, сауна, Wi-Fi и бесплатная собственная парковка.

Villa Elena. Фото: Booking.com

Эти отели подходят для семейного отдыха или тех, кто хочет совместить активный отдых с комфортом. Цены в июне остаются стабильными, но могут расти на 10-15% в выходные.

Премиум-сегмент: роскошь в сердце Карпат

Для тех, кто ищет отдых премиум-класса, Буковель предлагает роскошные отели и шале с изысканным дизайном, близостью к подъемникам и широким спектром услуг — бассейны, SPA, рестораны, прокат транспорта, развлечения.

Radisson Blu Resort Bukovel — от 8 500 грн за стандартный номер и до 12 000 грн за улучшенный люкс. Стоимость включает завтрак, посещение SPA-зоны, паркинг.

Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: Booking.com

Mardan Palace Bukovel — новинка сезона, стоимость стартует от 9 000 грн/ночь. Турецкий стиль, собственный хамам, горный вид прямо с кровати.

Mardan Palace Bukovel. Фото: Booking.com

F&B Spa Resort — от 6 000 грн (есть акционные предложения от 3 600 грн). Здесь ориентируются на релакс и сервис класса high-end: от массажей до индивидуальных программ детокса.

F&B Spa Resort. Фото: Booking.com

Премиум-отели в Буковеле — это выбор для тех, кто готов платить за роскошь и сервис самого высокого уровня. В июне цены на такие варианты ниже, чем зимой (где могут достигать 20 000-30 000 грн за ночь), но все равно остаются внушительными.

Что влияет на цену в июне

Удаленность от подъемников. Отели, расположенные непосредственно возле курорта, дороже на 20-30%. Наличие завтрака или других услуг. Иногда в стоимость включено питание, SPA, парковку — иногда все это за отдельную плату. Уровень сервиса. Высокие оценки гостей, современный ремонт и наличие кондиционера летом значительно влияют на цену. Спрос в конкретные даты. Если планируете отдых в дни фестивалей или больших корпоративов — цена может вырасти вдвое.

Что еще стоит знать украинцам

В Буковеле летом работает только один подъемник — 2R, ведущий на вершину горы. Сотни туристов ежегодно пользуются им, чтобы подняться и насладиться захватывающими видами. Мы уже рассказывали о стоимости билетов на этот подъемник.

Также отметим, Карпаты, особенно такие популярные локации как Буковель и Яблуница, традиционно привлекают инвесторов и желающих иметь собственное жилье в горах. Сейчас рынок недвижимости здесь демонстрирует стабильную динамику, сохраняя высокий спрос и рост цен. Этот регион остается привлекательным для капиталовложений.