Найдорожчі готелі Буковелю — які ціни на номери у червні 2025 року

Розкіш у Буковелі — як змінились ціни у найдорожчих готелях
Буковель — це не лише серце українських Карпат, але й місце, де розкіш поєднується з природною красою. У червні, коли Карпати розквітають зеленню, а туристичний сезон набирає обертів, найдорожчі готелі Буковелю пропонують гостям ексклюзивний комфорт, висококласний сервіс і незабутні краєвиди.
Редакція Новини.LIVE розповідає про ціни на проживання в преміум-сегменті, які залишаються високими, але відповідають якості послуг.
Radisson Blu Resort Bukovel: розкіш на висоті
Radisson Blu Resort Bukovel є символом розкоші в самому центрі курорту, розташований поруч із гірськолижними витягами, що забезпечує максимальну зручність для гостей. Готель пропонує елегантні номери з панорамними вікнами, звідки відкриваються захоплюючі краєвиди на Карпати, та сучасним дизайном, який поєднує комфорт і стиль.
Відвідувачі можуть розслабитися в розкішному SPA-центрі, що включає римську парну, соляну баню та масажні кабінети для повного релаксу.
Ресторан готелю пропонує вишукані страви європейської та української кухні, а для сімей з дітьми передбачений дитячий клуб із цікавими розвагами. Безплатний Wi-Fi та зручна парковка додають комфорту під час перебування.
Ціни в червні 2025:
- стандартний двомісний номер: від 8 500 грн за добу;
- покращений номер із видом на гори: від 10 200 грн за добу;
- люкс із доступом до SPA: від 15 000 грн за добу.
ШПИЦІ Hotel & SPA: ексклюзивний відпочинок
ШПИЦІ Hotel & SPA — це справжній оазис комфорту в Буковелі, де кожен номер вражає сучасним стилем з елементами карпатського колориту. Гостям пропонуються просторі апартаменти з дерев’яними меблями та терасами, звідки відкриваються мальовничі краєвиди.
Готель пропонує сніданки у форматі шведського столу з широким вибором страв, які задовольнять будь-який смак. SPA-зона з джакузі, сауною та римською парною забезпечує ідеальні умови для відпочинку, а для любителів активного дозвілля доступні велопрогулянки, настільний теніс та організація екскурсій у мальовничі куточки Карпат.
Ціни в червні 2025:
- стандартний номер: від 7 800 грн за добу;
- делюкс із терасою: від 9 500 грн за добу;
- апартаменти з каміном: від 14 000 грн за добу.
Fomich Residence: стиль і комфорт
Fomich Residence розташований за 41 км від гори Говерла і поєднує сучасний дизайн із затишком карпатських котеджів, створюючи ідеальні умови для відпочинку. Гості можуть насолоджуватися номерами з панорамними видами на гори, які дарують відчуття гармонії з природою.
Ресторан готелю пропонує дитяче меню та страви, приготовані з місцевих продуктів, що підкреслюють автентичність регіону.
SPA-зона з сауною та відкритим басейном дозволяє розслабитися після активного дня, а організація кінних турів і велопрогулянок додає можливостей для дослідження Карпат.
Ціни в червні 2025:
- стандартний двомісний номер: від 7 000 грн за добу;
- сімейний делюкс: від 9 000 грн за добу;
- люкс із терасою та доступом до SPA: від 13 500 грн за добу.
Marion SPA Hotel & Spa: оновлений комфорт
Marion SPA Hotel & Spa після реновації 2024 року став одним із найпопулярніших преміальних готелів Буковелю, розташований лише за 400 м від підйомнику R1. Гості можуть насолоджуватися просторими номерами з сучасним дизайном, які створюють атмосферу затишку та розкоші.
SPA-зона готелю з басейном, сауною та хамамом забезпечує ідеальні умови для релаксації, а ресторан із гастрономічним шведським столом і лаундж-баром пропонує різноманітне меню для справжніх гурманів.
Для сімей передбачена дитяча кімната, а безплатна парковка додає зручності.
Ціни в червні 2025:
- стандартний номер: від 6 500 грн за добу.
- покращений номер із видом на гори: від 8 000 грн за добу.
- люкс із доступом до SPA: від 12 000 грн за добу.
Milana SPA & Hotel: затишок у центрі Поляниці
Milana SPA & Hotel, розташований у селі Поляниця за 3 км від Буковелю, пропонує гостям розкішні номери та атмосферу домашнього затишку. Готель приваблює своєю гостинністю та високими оцінками гостей (9 балів на туристичній платформі Booking.com).
SPA-зона з відкритим басейном і джакузі дозволяє розслабитися, насолоджуючись карпатськими пейзажами, а ресторан із українською та європейською кухнею радує різноманітними стравами.
Є дитячий ігровий майданчик, безплатна парковка та Wi-Fi.
Ціни в червні 2025:
- стандартний номер: від 5 800 грн за добу;
- сімейний номер: від 7 500 грн за добу;
- люкс із доступом до SPA: від 10 500 грн за добу.
Chevalier Hotel & SPA: королівський відпочинок
Chevalier Hotel & SPA — це чотиризірковий готель преміум-класу, розташований у самому серці Буковелю, лише за 100 м від підйомника №5 і 200 м від підйомника №2.
Відкрившись у 2016 році, готель вражає вишуканим інтер’єром у стилі епохи Відродження, доповненим сучасними зручностями. Гості можуть насолоджуватися затишними номерами з панорамними видами на Карпати та дерев’яними меблями, що додають тепла та комфорту.
SPA-центр із теплим басейном, хамамом, сауною та соляною кімнатою пропонує ідеальні умови для релаксації. Ресторан зі шведським столом радує стравами української та європейської кухні, а зручне розташування біля витягів і атракціонів робить готель ідеальним для активного відпочинку. Безплатний Wi-Fi, парковка та щоденне прибирання забезпечують додаткову зручність.
Однак гості зазначають, що номери з видом на внутрішній дворик можуть бути шумними через роботу генераторів (близько 7 годин на добу) та можливий запах від смітника в теплу пору, тому для максимального комфорту рекомендуються номери з видом на гори.
Ціни в червні 2025:
- бюджетний двомісний номер (без балкона): від 5 500 грн за добу;
- делюкс із балконом: від 7 200 грн за добу;
- люкс із каміном і балконом: від 11 000 грн за добу;
- апартаменти з кухнею та балконом: від 12 500 грн за добу.
Glacier Premium Apartments: сучасна розкіш
Glacier Premium Apartments — це комплекс преміальних апартаментів, розташований у самому центрі Буковелю, за 200 м від підйомника №7. Тут гості можуть насолоджуватися просторими апартаментами з сучасним дизайном, які оснащені повноцінними кухнями, що ідеально підходить для сімей або компаній. Кожен номер має панорамні вікна з видом на Карпати, створюючи відчуття єдності з природою.
Комплекс пропонує доступ до SPA-зони з басейном, сауною та хамамом, де гості можуть розслабитися після активного дня. Ресторан на території радує різноманітними стравами європейської кухні, а для дітей передбачений ігровий майданчик. Безплатний Wi-Fi, парковка та можливість замовлення трансферу додають зручності.
Ціни в червні 2025:
- стандартні апартаменти: від 6 800 грн за добу;
- покращені апартаменти з балконом: від 8 500 грн за добу.
- преміум-апартаменти з двома спальнями: від 12 500 грн за добу.
Раніше ми вже розповідали про ціну квитка на підйомник 2R у Буковелі. Він єдиний, який працює влітку, і щороку він підіймає сотні відвідувачів на вершину гори. Звідти туристи можуть насолодитися захоплюючими краєвидами.
Також ми проаналізували, чи відповідає вартість відпочинку в Буковелі його якості. Чимало українців, які вже відвідували цей курорт, висловлювали невдоволення через завищені тарифи.
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