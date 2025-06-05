Найдорожчі готелі Буковелю — які ціни на номери у червні 2025 року

Буковель. Фото: karpaty.love

Буковель — це не лише серце українських Карпат, але й місце, де розкіш поєднується з природною красою. У червні, коли Карпати розквітають зеленню, а туристичний сезон набирає обертів, найдорожчі готелі Буковелю пропонують гостям ексклюзивний комфорт, висококласний сервіс і незабутні краєвиди.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ціни на проживання в преміум-сегменті, які залишаються високими, але відповідають якості послуг.

Реклама

Читайте також:

Radisson Blu Resort Bukovel: розкіш на висоті

Radisson Blu Resort Bukovel є символом розкоші в самому центрі курорту, розташований поруч із гірськолижними витягами, що забезпечує максимальну зручність для гостей. Готель пропонує елегантні номери з панорамними вікнами, звідки відкриваються захоплюючі краєвиди на Карпати, та сучасним дизайном, який поєднує комфорт і стиль.

Відвідувачі можуть розслабитися в розкішному SPA-центрі, що включає римську парну, соляну баню та масажні кабінети для повного релаксу.

Ресторан готелю пропонує вишукані страви європейської та української кухні, а для сімей з дітьми передбачений дитячий клуб із цікавими розвагами. Безплатний Wi-Fi та зручна парковка додають комфорту під час перебування.

Ціни в червні 2025:

стандартний двомісний номер: від 8 500 грн за добу;

покращений номер із видом на гори: від 10 200 грн за добу;

люкс із доступом до SPA: від 15 000 грн за добу.

Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com

ШПИЦІ Hotel & SPA: ексклюзивний відпочинок

ШПИЦІ Hotel & SPA — це справжній оазис комфорту в Буковелі, де кожен номер вражає сучасним стилем з елементами карпатського колориту. Гостям пропонуються просторі апартаменти з дерев’яними меблями та терасами, звідки відкриваються мальовничі краєвиди.

Готель пропонує сніданки у форматі шведського столу з широким вибором страв, які задовольнять будь-який смак. SPA-зона з джакузі, сауною та римською парною забезпечує ідеальні умови для відпочинку, а для любителів активного дозвілля доступні велопрогулянки, настільний теніс та організація екскурсій у мальовничі куточки Карпат.

Ціни в червні 2025:

стандартний номер: від 7 800 грн за добу;

делюкс із терасою: від 9 500 грн за добу;

апартаменти з каміном: від 14 000 грн за добу.

ШПИЦІ Hotel & SPA. Фото: Booking.com

Fomich Residence: стиль і комфорт

Fomich Residence розташований за 41 км від гори Говерла і поєднує сучасний дизайн із затишком карпатських котеджів, створюючи ідеальні умови для відпочинку. Гості можуть насолоджуватися номерами з панорамними видами на гори, які дарують відчуття гармонії з природою.

Ресторан готелю пропонує дитяче меню та страви, приготовані з місцевих продуктів, що підкреслюють автентичність регіону.

SPA-зона з сауною та відкритим басейном дозволяє розслабитися після активного дня, а організація кінних турів і велопрогулянок додає можливостей для дослідження Карпат.

Ціни в червні 2025:

стандартний двомісний номер: від 7 000 грн за добу;

сімейний делюкс: від 9 000 грн за добу;

люкс із терасою та доступом до SPA: від 13 500 грн за добу.

Fomich Residence. Фото: Booking.com

Marion SPA Hotel & Spa: оновлений комфорт

Marion SPA Hotel & Spa після реновації 2024 року став одним із найпопулярніших преміальних готелів Буковелю, розташований лише за 400 м від підйомнику R1. Гості можуть насолоджуватися просторими номерами з сучасним дизайном, які створюють атмосферу затишку та розкоші.

SPA-зона готелю з басейном, сауною та хамамом забезпечує ідеальні умови для релаксації, а ресторан із гастрономічним шведським столом і лаундж-баром пропонує різноманітне меню для справжніх гурманів.

Для сімей передбачена дитяча кімната, а безплатна парковка додає зручності.

Ціни в червні 2025:

стандартний номер: від 6 500 грн за добу.

покращений номер із видом на гори: від 8 000 грн за добу.

люкс із доступом до SPA: від 12 000 грн за добу.

Marion SPA Hotel & Spa. Фото: Booking.com

Milana SPA & Hotel: затишок у центрі Поляниці

Milana SPA & Hotel, розташований у селі Поляниця за 3 км від Буковелю, пропонує гостям розкішні номери та атмосферу домашнього затишку. Готель приваблює своєю гостинністю та високими оцінками гостей (9 балів на туристичній платформі Booking.com).

SPA-зона з відкритим басейном і джакузі дозволяє розслабитися, насолоджуючись карпатськими пейзажами, а ресторан із українською та європейською кухнею радує різноманітними стравами.

Є дитячий ігровий майданчик, безплатна парковка та Wi-Fi.

Ціни в червні 2025:

стандартний номер: від 5 800 грн за добу;

сімейний номер: від 7 500 грн за добу;

люкс із доступом до SPA: від 10 500 грн за добу.

Milana SPA & Hotel. Фото:Booking.com

Chevalier Hotel & SPA: королівський відпочинок

Chevalier Hotel & SPA — це чотиризірковий готель преміум-класу, розташований у самому серці Буковелю, лише за 100 м від підйомника №5 і 200 м від підйомника №2.

Відкрившись у 2016 році, готель вражає вишуканим інтер’єром у стилі епохи Відродження, доповненим сучасними зручностями. Гості можуть насолоджуватися затишними номерами з панорамними видами на Карпати та дерев’яними меблями, що додають тепла та комфорту.

SPA-центр із теплим басейном, хамамом, сауною та соляною кімнатою пропонує ідеальні умови для релаксації. Ресторан зі шведським столом радує стравами української та європейської кухні, а зручне розташування біля витягів і атракціонів робить готель ідеальним для активного відпочинку. Безплатний Wi-Fi, парковка та щоденне прибирання забезпечують додаткову зручність.

Однак гості зазначають, що номери з видом на внутрішній дворик можуть бути шумними через роботу генераторів (близько 7 годин на добу) та можливий запах від смітника в теплу пору, тому для максимального комфорту рекомендуються номери з видом на гори.

Ціни в червні 2025:

бюджетний двомісний номер (без балкона): від 5 500 грн за добу;

делюкс із балконом: від 7 200 грн за добу;

люкс із каміном і балконом: від 11 000 грн за добу;

апартаменти з кухнею та балконом: від 12 500 грн за добу.

Chevalier Hotel & SPA. Фото:Booking.com

Glacier Premium Apartments: сучасна розкіш

Glacier Premium Apartments — це комплекс преміальних апартаментів, розташований у самому центрі Буковелю, за 200 м від підйомника №7. Тут гості можуть насолоджуватися просторими апартаментами з сучасним дизайном, які оснащені повноцінними кухнями, що ідеально підходить для сімей або компаній. Кожен номер має панорамні вікна з видом на Карпати, створюючи відчуття єдності з природою.

Комплекс пропонує доступ до SPA-зони з басейном, сауною та хамамом, де гості можуть розслабитися після активного дня. Ресторан на території радує різноманітними стравами європейської кухні, а для дітей передбачений ігровий майданчик. Безплатний Wi-Fi, парковка та можливість замовлення трансферу додають зручності.

Ціни в червні 2025:

стандартні апартаменти: від 6 800 грн за добу;

покращені апартаменти з балконом: від 8 500 грн за добу.

преміум-апартаменти з двома спальнями: від 12 500 грн за добу.

Glacier Premium Apartments. Фото: glacier.premium.apt/Facebook

Раніше ми вже розповідали про ціну квитка на підйомник 2R у Буковелі. Він єдиний, який працює влітку, і щороку він підіймає сотні відвідувачів на вершину гори. Звідти туристи можуть насолодитися захоплюючими краєвидами.

Також ми проаналізували, чи відповідає вартість відпочинку в Буковелі його якості. Чимало українців, які вже відвідували цей курорт, висловлювали невдоволення через завищені тарифи.