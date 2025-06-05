Самые дорогие отели Буковеля — какие цены на номера в июне 2025 года

Буковель. Фото: karpaty.love

Буковель — это не только сердце украинских Карпат, но и место, где роскошь сочетается с природной красотой. В июне, когда Карпаты расцветают зеленью, а туристический сезон набирает обороты, самые дорогие отели Буковеля предлагают гостям эксклюзивный комфорт, высококлассный сервис и незабываемые виды.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ценах на проживание в премиум-сегменте, которые остаются высокими, но соответствуют качеству услуг.

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Radisson Blu Resort Bukovel: роскошь на высоте

Radisson Blu Resort Bukovel является символом роскоши в самом центре курорта, расположенный рядом с горнолыжными подъемниками, что обеспечивает максимальное удобство для гостей. Отель предлагает элегантные номера с панорамными окнами, откуда открываются захватывающие виды на Карпаты, и современным дизайном, который сочетает комфорт и стиль.

Посетители могут расслабиться в роскошном SPA-центре, включающем римскую парную, соляную баню и массажные кабинеты для полного релакса.

Ресторан отеля предлагает изысканные блюда европейской и украинской кухни, а для семей с детьми предусмотрен детский клуб с интересными развлечениями. Бесплатный Wi-Fi и удобная парковка добавляют комфорта во время пребывания.

Цены в июне 2025 года:

стандартный двухместный номер: от 8 500 грн за сутки;

улучшенный номер с видом на горы: от 10 200 грн в сутки;

люкс с доступом к SPA: от 15 000 грн в сутки.

Radisson Blu Resort Bukovel. Фото: radissonhotels.com

Шпицы Hotel & SPA: эксклюзивный отдых

ШПИЦЫ Hotel & SPA — это настоящий оазис комфорта в Буковеле, где каждый номер поражает современным стилем с элементами карпатского колорита. Гостям предлагаются просторные апартаменты с деревянной мебелью и террасами, откуда открываются живописные виды.

Отель предлагает завтраки в формате шведского стола с широким выбором блюд, которые удовлетворят любой вкус. SPA-зона с джакузи, сауной и римской парной обеспечивает идеальные условия для отдыха, а для любителей активного досуга доступны велопрогулки, настольный теннис и организация экскурсий в живописные уголки Карпат.

Цены в июне 2025 года:

стандартный номер: от 7 800 грн за сутки;

делюкс с террасой: от 9 500 грн за сутки;

апартаменты с камином: от 14 000 грн в сутки.

ШПИЦЫ Hotel & SPA. Фото: Booking.com

Fomich Residence: стиль и комфорт

Fomich Residence расположен в 41 км от горы Говерла и сочетает современный дизайн с уютом карпатских коттеджей, создавая идеальные условия для отдыха. Гости могут наслаждаться номерами с панорамными видами на горы, которые дарят ощущение гармонии с природой.

Ресторан отеля предлагает детское меню и блюда, приготовленные из местных продуктов, подчеркивающие аутентичность региона.

SPA-зона с сауной и открытым бассейном позволяет расслабиться после активного дня, а организация конных туров и велопрогулок добавляет возможностей для исследования Карпат.

Цены в июне 2025 года:

стандартный двухместный номер: от 7 000 грн за сутки;

семейный делюкс: от 9 000 грн в сутки;

люкс с террасой и доступом к SPA: от 13 500 грн в сутки.

Fomich Residence. Фото: Booking.com

Marion SPA Hotel & Spa: обновленный комфорт

Marion SPA Hotel & Spa после реновации 2024 года стал одним из самых популярных премиальных отелей Буковеля, расположенный всего в 400 м от подъемника R1. Гости могут наслаждаться просторными номерами с современным дизайном, которые создают атмосферу уюта и роскоши.

SPA-зона отеля с бассейном, сауной и хаммамом обеспечивает идеальные условия для релаксации, а ресторан с гастрономическим шведским столом и лаундж-баром предлагает разнообразное меню для настоящих гурманов.

Для семей предусмотрена детская комната, а бесплатная парковка добавляет удобства.

Цены в июне 2025 года:

стандартный номер: от 6 500 грн за сутки.

улучшенный номер с видом на горы: от 8 000 грн в сутки.

люкс с доступом к SPA: от 12 000 грн в сутки.

Marion SPA Hotel & Spa. Фото: Booking.com

Milana SPA & Hotel: уют в центре Поляницы

Milana SPA & Hotel, расположенный в селе Поляница в 3 км от Буковеля, предлагает гостям роскошные номера и атмосферу домашнего уюта. Отель привлекает своим гостеприимством и высокими оценками гостей (9 баллов на туристической платформе Booking.com).

SPA-зона с открытым бассейном и джакузи позволяет расслабиться, наслаждаясь карпатскими пейзажами, а ресторан с украинской и европейской кухней радует разнообразными блюдами.

Есть детская игровая площадка, бесплатная парковка и Wi-Fi.

Цены в июне 2025 года:

стандартный номер: от 5 800 грн за сутки;

семейный номер: от 7 500 грн за сутки;

люкс с доступом к SPA: от 10 500 грн за сутки.

Milana SPA & Hotel. Фото: Booking.com

Chevalier Hotel & SPA: королевский отдых

Chevalier Hotel & SPA — это четырехзвездочный отель премиум-класса, расположенный в самом сердце Буковеля, всего в 100 м от подъемника №5 и 200 м от подъемника №2.

Открывшись в 2016 году, отель поражает изысканным интерьером в стиле эпохи Возрождения, дополненным современными удобствами. Гости могут наслаждаться уютными номерами с панорамными видами на Карпаты и деревянной мебелью, добавляющей тепла и комфорта.

SPA-центр с теплым бассейном, хамамом, сауной и соляной комнатой предлагает идеальные условия для релаксации. Ресторан со шведским столом радует блюдами украинской и европейской кухни, а удобное расположение возле подъемников и аттракционов делает отель идеальным для активного отдыха. Бесплатный Wi-Fi, парковка и ежедневная уборка обеспечивают дополнительное удобство.

Однако гости отмечают, что номера с видом во внутренний дворик могут быть шумными из-за работы генераторов (около 7 часов в сутки) и возможный запах от мусорника в теплое время, поэтому для максимального комфорта рекомендуются номера с видом на горы.

Цены в июне 2025 года:

бюджетный двухместный номер (без балкона): от 5 500 грн за сутки;

делюкс с балконом: от 7 200 грн за сутки;

люкс с камином и балконом: от 11 000 грн за сутки;

апартаменты с кухней и балконом: от 12 500 грн за сутки.

Chevalier Hotel & SPA. Фото: Booking.com

Glacier Premium Apartments: современная роскошь

Glacier Premium Apartments — это комплекс премиальных апартаментов, расположенный в самом центре Буковеля, в 200 м от подъемника №7. Здесь гости могут наслаждаться просторными апартаментами с современным дизайном, которые оснащены полноценными кухнями, что идеально подходит для семей или компаний. Каждый номер имеет панорамные окна с видом на Карпаты, создавая ощущение единства с природой.

Комплекс предлагает доступ к SPA-зоне с бассейном, сауной и хамамом, где гости могут расслабиться после активного дня. Ресторан на территории радует разнообразными блюдами европейской кухни, а для детей предусмотрена игровая площадка. Бесплатный Wi-Fi, парковка и возможность заказа трансфера добавляют удобства.

Цены в июне 2025 года:

стандартные апартаменты: от 6 800 грн за сутки;

улучшенные апартаменты с балконом: от 8 500 грн за сутки.

премиум-апартаменты с двумя спальнями: от 12 500 грн в сутки.

Glacier Premium Apartments. Фото: glacier.premium.apt/Facebook

Ранее мы уже рассказывали о цене билета на подъемник 2R в Буковеле. Он единственный, который работает летом, и каждый год он поднимает сотни посетителей на вершину горы. Оттуда туристы могут насладиться захватывающими видами.

Также мы проанализировали, соответствует ли стоимость отдыха в Буковеле его качеству. Многие украинцы, которые уже посещали этот курорт, выражали недовольство из-за завышенных тарифов.