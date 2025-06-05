Самые дорогие отели Буковеля — какие цены на номера в июне 2025 года

Роскошь в Буковеле — как изменились цены в самых дорогих отелях
Буковель — это не только сердце украинских Карпат, но и место, где роскошь сочетается с природной красотой. В июне, когда Карпаты расцветают зеленью, а туристический сезон набирает обороты, самые дорогие отели Буковеля предлагают гостям эксклюзивный комфорт, высококлассный сервис и незабываемые виды.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о ценах на проживание в премиум-сегменте, которые остаются высокими, но соответствуют качеству услуг.
Radisson Blu Resort Bukovel: роскошь на высоте
Radisson Blu Resort Bukovel является символом роскоши в самом центре курорта, расположенный рядом с горнолыжными подъемниками, что обеспечивает максимальное удобство для гостей. Отель предлагает элегантные номера с панорамными окнами, откуда открываются захватывающие виды на Карпаты, и современным дизайном, который сочетает комфорт и стиль.
Посетители могут расслабиться в роскошном SPA-центре, включающем римскую парную, соляную баню и массажные кабинеты для полного релакса.
Ресторан отеля предлагает изысканные блюда европейской и украинской кухни, а для семей с детьми предусмотрен детский клуб с интересными развлечениями. Бесплатный Wi-Fi и удобная парковка добавляют комфорта во время пребывания.
Цены в июне 2025 года:
- стандартный двухместный номер: от 8 500 грн за сутки;
- улучшенный номер с видом на горы: от 10 200 грн в сутки;
- люкс с доступом к SPA: от 15 000 грн в сутки.
Шпицы Hotel & SPA: эксклюзивный отдых
ШПИЦЫ Hotel & SPA — это настоящий оазис комфорта в Буковеле, где каждый номер поражает современным стилем с элементами карпатского колорита. Гостям предлагаются просторные апартаменты с деревянной мебелью и террасами, откуда открываются живописные виды.
Отель предлагает завтраки в формате шведского стола с широким выбором блюд, которые удовлетворят любой вкус. SPA-зона с джакузи, сауной и римской парной обеспечивает идеальные условия для отдыха, а для любителей активного досуга доступны велопрогулки, настольный теннис и организация экскурсий в живописные уголки Карпат.
Цены в июне 2025 года:
- стандартный номер: от 7 800 грн за сутки;
- делюкс с террасой: от 9 500 грн за сутки;
- апартаменты с камином: от 14 000 грн в сутки.
Fomich Residence: стиль и комфорт
Fomich Residence расположен в 41 км от горы Говерла и сочетает современный дизайн с уютом карпатских коттеджей, создавая идеальные условия для отдыха. Гости могут наслаждаться номерами с панорамными видами на горы, которые дарят ощущение гармонии с природой.
Ресторан отеля предлагает детское меню и блюда, приготовленные из местных продуктов, подчеркивающие аутентичность региона.
SPA-зона с сауной и открытым бассейном позволяет расслабиться после активного дня, а организация конных туров и велопрогулок добавляет возможностей для исследования Карпат.
Цены в июне 2025 года:
- стандартный двухместный номер: от 7 000 грн за сутки;
- семейный делюкс: от 9 000 грн в сутки;
- люкс с террасой и доступом к SPA: от 13 500 грн в сутки.
Marion SPA Hotel & Spa: обновленный комфорт
Marion SPA Hotel & Spa после реновации 2024 года стал одним из самых популярных премиальных отелей Буковеля, расположенный всего в 400 м от подъемника R1. Гости могут наслаждаться просторными номерами с современным дизайном, которые создают атмосферу уюта и роскоши.
SPA-зона отеля с бассейном, сауной и хаммамом обеспечивает идеальные условия для релаксации, а ресторан с гастрономическим шведским столом и лаундж-баром предлагает разнообразное меню для настоящих гурманов.
Для семей предусмотрена детская комната, а бесплатная парковка добавляет удобства.
Цены в июне 2025 года:
- стандартный номер: от 6 500 грн за сутки.
- улучшенный номер с видом на горы: от 8 000 грн в сутки.
- люкс с доступом к SPA: от 12 000 грн в сутки.
Milana SPA & Hotel: уют в центре Поляницы
Milana SPA & Hotel, расположенный в селе Поляница в 3 км от Буковеля, предлагает гостям роскошные номера и атмосферу домашнего уюта. Отель привлекает своим гостеприимством и высокими оценками гостей (9 баллов на туристической платформе Booking.com).
SPA-зона с открытым бассейном и джакузи позволяет расслабиться, наслаждаясь карпатскими пейзажами, а ресторан с украинской и европейской кухней радует разнообразными блюдами.
Есть детская игровая площадка, бесплатная парковка и Wi-Fi.
Цены в июне 2025 года:
- стандартный номер: от 5 800 грн за сутки;
- семейный номер: от 7 500 грн за сутки;
- люкс с доступом к SPA: от 10 500 грн за сутки.
Chevalier Hotel & SPA: королевский отдых
Chevalier Hotel & SPA — это четырехзвездочный отель премиум-класса, расположенный в самом сердце Буковеля, всего в 100 м от подъемника №5 и 200 м от подъемника №2.
Открывшись в 2016 году, отель поражает изысканным интерьером в стиле эпохи Возрождения, дополненным современными удобствами. Гости могут наслаждаться уютными номерами с панорамными видами на Карпаты и деревянной мебелью, добавляющей тепла и комфорта.
SPA-центр с теплым бассейном, хамамом, сауной и соляной комнатой предлагает идеальные условия для релаксации. Ресторан со шведским столом радует блюдами украинской и европейской кухни, а удобное расположение возле подъемников и аттракционов делает отель идеальным для активного отдыха. Бесплатный Wi-Fi, парковка и ежедневная уборка обеспечивают дополнительное удобство.
Однако гости отмечают, что номера с видом во внутренний дворик могут быть шумными из-за работы генераторов (около 7 часов в сутки) и возможный запах от мусорника в теплое время, поэтому для максимального комфорта рекомендуются номера с видом на горы.
Цены в июне 2025 года:
- бюджетный двухместный номер (без балкона): от 5 500 грн за сутки;
- делюкс с балконом: от 7 200 грн за сутки;
- люкс с камином и балконом: от 11 000 грн за сутки;
- апартаменты с кухней и балконом: от 12 500 грн за сутки.
Glacier Premium Apartments: современная роскошь
Glacier Premium Apartments — это комплекс премиальных апартаментов, расположенный в самом центре Буковеля, в 200 м от подъемника №7. Здесь гости могут наслаждаться просторными апартаментами с современным дизайном, которые оснащены полноценными кухнями, что идеально подходит для семей или компаний. Каждый номер имеет панорамные окна с видом на Карпаты, создавая ощущение единства с природой.
Комплекс предлагает доступ к SPA-зоне с бассейном, сауной и хамамом, где гости могут расслабиться после активного дня. Ресторан на территории радует разнообразными блюдами европейской кухни, а для детей предусмотрена игровая площадка. Бесплатный Wi-Fi, парковка и возможность заказа трансфера добавляют удобства.
Цены в июне 2025 года:
- стандартные апартаменты: от 6 800 грн за сутки;
- улучшенные апартаменты с балконом: от 8 500 грн за сутки.
- премиум-апартаменты с двумя спальнями: от 12 500 грн в сутки.
Ранее мы уже рассказывали о цене билета на подъемник 2R в Буковеле. Он единственный, который работает летом, и каждый год он поднимает сотни посетителей на вершину горы. Оттуда туристы могут насладиться захватывающими видами.
Также мы проанализировали, соответствует ли стоимость отдыха в Буковеле его качеству. Многие украинцы, которые уже посещали этот курорт, выражали недовольство из-за завышенных тарифов.
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