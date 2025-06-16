Сколько стоит купить дом в Буковеле в июне 2025 — цены и динамика

Коттеджи возле Буковеля. Фото: Koruna

Буковель — это не только самый популярный горнолыжный курорт Украины, но и магнит для инвесторов в недвижимость. Расположенный в сердце Карпат, он привлекает живописными видами, развитой инфраструктурой и круглогодичным туристическим потоком. В июне 2025 года рынок недвижимости в Буковеле остается динамичным, с растущими ценами и высоким спросом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит купить дом в Буковеле, где найти самые дорогие и дешевые варианты и что будет с ценами в будущем.

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Что определяет цену

Стоимость дома в Буковеле зависит от нескольких факторов:

Локация: ближе к подъемникам (особенно Р2, R1) цены растут на 20-30%. Инфраструктура: наличие SPA, бассейнов, бизнес-формата (отель, хат-инвест) добавляет многомиллионную наценку. Готовность: дорогая мебель, приличный ремонт непосредственно готовый к проживанию. Площадь: четкая корреляция - 50 кв. м стоят около 2 млн грн, а каждые дополнительные 100 кв. м это еще плюс 4-6 млн грн. Целевое назначение: бизнес-объекты (гостиницы, апарт-хотеллы) идут дороже благодаря потенциалу дохода — плюс 8-12 %.

Ценовой спектр в июне

По данным платформы OLX, средние цены на дома в регионе в июне следующие:

самые дешевые варианты стартуют примерно от 2 млн грн за домик площадью 50 кв. м, с гаражом или без;

Дом в 2 км от Буковеля за 2,38 млн грн. Фото: OLX

рыночный средний сегмент: от 6-9 млн грн за коттеджи в Полянице/Микуличине. Дома удобные, площадью 100-150 кв м, с отделкой.

Дом в селе Микуличин за 6,64 млн грн. Фото: OLX

премиум и бизнес-класс: от 16-20 млн грн за резиденции 200-600 кв. м с бассейном, гостиничной инфраструктурой.

Дом в селе Яблуница за 19,1 млн грн. Фото: OLX

максимальные предложения доходят до 50+ млн грн за гостиничные комплексы или шале с собственным бизнесом.

Дом в центре Буковеля за 50,01 млн грн. Фото: OLX

Динамика цен за последние полгода

Рынок недвижимости в Буковеле демонстрирует стабильный рост цен, обусловленный высоким спросом, ограниченным предложением и развитием инфраструктуры курорта. По данным аналитиков, за последние шесть месяцев (с января по июнь 2025 года) средняя стоимость домов выросла на 8-12%.

Январь-март 2025 года. В этот период цены на дома в центре Буковеля выросли на 10% из-за повышенного спроса в преддверии зимнего сезона. Например, коттедж площадью 120 кв. м в январе стоил 320 долл., а в марте — 352 долл. В окрестностях рост был меньше — около 5%. Апрель-июнь 2025 года. Весной рост цен замедлился до 3-5%, но спрос на дома для летнего отдыха и инвестирования остался высоким. В июне средняя цена квадратного метра в элитных коттеджах достигла 2 500 долл., в среднем сегменте — 1 800 долл., а в бюджетных вариантах — 1 200 долл. Факторы роста. Увеличение туристического потока, расширение курорта (новые подъемники, SPA-комплексы, рестораны) и инфляция способствуют подорожанию. Кроме того, война в Украине усилила интерес к западным регионам как безопасной зоне для инвестиций.

Что будет с ценами

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в Буковеле на 5-10% до конца 2025 года. Основные причины:

развитие курорта. Новые подъемники, отели и развлекательные зоны привлекают больше туристов;

инвестиционная привлекательность. Дома в Буковеле приносят стабильный доход от аренды (до 65% загруженности);

ограниченное предложение. Свободных земельных участков в центре курорта почти не осталось, что повышает ценность готовых объектов.

Однако стоит учитывать риски: экономическая нестабильность и военное положение могут повлиять на спрос.

Как сообщалось, летний сезон в Карпатах набирает обороты, и Буковель, несмотря на свою репутацию зимнего курорта, остается популярным направлением даже в июне. Варианты проживания традиционно разнообразны: от бюджетных хостелов и усадеб до роскошных отелей с видом на Говерлу, что позволяет каждому найти что-то на свой вкус и кошелек.

Также отметим, летом в Буковеле функционирует только подъемник 2R, который доставляет посетителей на вершину горы. Этим подъемником ежегодно пользуются сотни туристов, чтобы насладиться захватывающими панорамными видами.