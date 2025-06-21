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Добыть уникальное — что скрывают недра Закарпатья

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 08:35
Полезные ископаемые Закарпатья — что добывают и почему это важно
Добыча ископаемых на Закарпатье. Фото: zak.dei.gov.ua
Ключові моменти Металлические полезные ископаемые: золото и полиметаллы Нерудные полезные ископаемые: соль, перлит, цеолиты Строительные материалы: глины, мрамор, известняки Гидроминеральные ресурсы: минеральные и термальные воды Топливные ископаемые: бурый уголь и метан

Закарпатская область — уникальный регион Украины, который привлекает не только живописными пейзажами Карпат, но и богатством недр. В 2025 году этот край продолжает играть важную роль в добыче полезных ископаемых, которые имеют значение как для местной экономики, так и для промышленности страны в целом.

Геологическое строение Закарпатья, сформированное миллионами лет тектонических процессов, создало условия для образования разнообразных минеральных ресурсов — от металлических руд до уникальных нерудных материалов и гидроминеральных богатств. Добыча в регионе продолжается в условиях адаптации к новым законам недропользования, большей прозрачности в геологической разведке и активного запроса на минералы для зеленой энергетики, отмечают в Институте геологии.

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Металлические полезные ископаемые: золото и полиметаллы

Одним из самых ценных ресурсов Закарпатья является золото. Добыча золота в регионе сосредоточена на двух ключевых месторождениях — Мужиевском и Сауляцком, расположенных в Береговском и Раховском районах. Мужиевское месторождение остается основным центром добычи, где применяются современные технологии для обогащения руды. По данным геологических исследований, запасы золота на этих месторождениях оцениваются в десятки тонн, что делает Закарпатье важным игроком в золотодобывающей отрасли Украины.

Кроме золота, на Закарпатье активно добывают свинцово-цинковые руды. Три месторождения - Береговское, Беганское и Вышковское - обеспечивают сырье для металлургической промышленности. В 2025 году добыча этих руд стабильно растет благодаря модернизации оборудования и привлечению иностранных инвестиций. Полиметаллы, содержащие свинец, цинк и иногда серебро, являются ценным ресурсом для производства аккумуляторов, кабельной продукции и других промышленных товаров.

Нерудные полезные ископаемые: соль, перлит, цеолиты

Закарпатье славится своими залежами каменной соли, в частности на Солотвинском месторождении, которое является одним из крупнейших в Европе. Добыча соли происходит шахтным способом, а отработанные шахты используются для создания уникальных соляных комнат для лечения астмы и других респираторных заболеваний. Соль из Солотвино отличается высокой чистотой и экспортируется в страны Европы.

Кроме Солотвинского, залежи соли обнаружены в Добрянском и Верхневоселицком месторождениях, но их разработка имеет меньшие масштабы.

Еще одной гордостью региона является перлит — вулканическая порода, которая используется в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности как теплоизоляционный и фильтрационный материал. Береговский перлитовый завод, работающий на базе Фагошского месторождения, обеспечивает 100% украинского производства перлита.

Общие запасы перлита в Пеликанском, Ардановском и Фагошском месторождениях составляют более 45 млн тонн, что гарантирует стабильные поставки сырья на внутренний и внешний рынки.

Цеолиты - еще один уникальный ресурс Закарпатья, который добывают на Сокирницком месторождении. Эти природные минералы применяются в экологических технологиях, сельском хозяйстве (как удобрения и адсорбенты) и очистке воды. В 2025 году добыча цеолитов составляет около 126 млн тонн, что делает Закарпатье монополистом этого ресурса в Украине.

Строительные материалы: глины, мрамор, известняки

Закарпатье богато строительными полезными ископаемыми, которые обеспечивают потребности региона и страны в целом. Здесь активно разрабатываются месторождения огнеупорных и бентонитовых глин, в частности Чабановское (Ужгородский район) и Оноцкое (Виноградовский район). Эти глины используются для производства облицовочного кирпича, керамики и кафеля. Лаливское месторождение керамзита в Мукачевском районе поставляет сырье для теплоизоляционных материалов, что является важным для энергоэффективного строительства.

Мрамор, известняки и песчаники также занимают важное место в добывающей промышленности Закарпатья. Месторождения карбонатного сырья, такие как мраморный известняк и доломит, используются для производства цемента, декоративного камня и извести. Сейчас добыча этих материалов стабильно растет благодаря спросу на строительном рынке.

Гидроминеральные ресурсы: минеральные и термальные воды

Закарпатье — это настоящая сокровищница минеральных и термальных вод, которые имеют не только промышленное, но и лечебное значение. Здесь эксплуатируются более 360 источников минеральных вод, таких как Драговское, Сойминское и Дравецкое месторождения. Эти воды, богатые углекислые, сульфидные и родоновые соединения, используются в санаторно-курортном лечении и разливаются как столовые и лечебные напитки. Закарпатские минеральные воды не уступают по качеству известным европейским брендам, таким как воды Кавказа или Чехии.

Термальные воды, которые добывают в низинах Закарпатской впадины, применяются в оздоровительных комплексах и для отопления. Их использование расширяется благодаря развитию геотермальной энергетики, что способствует снижению зависимости региона от традиционных энергоносителей.

Топливные ископаемые: бурый уголь и метан

Хотя Закарпатье не является основным регионом добычи топливных ископаемых в Украине, здесь разрабатываются залежи бурого угля, в частности в Иршавском и Виноградовском районах. Бурый уголь используется преимущественно для местных энергетических нужд, но его запасы ограничены по сравнению с другими регионами, такими как Донецкая или Львовская области.

Метан угольных месторождений, который является сопутствующим продуктом добычи угля, также привлекает внимание. В регионе продолжаются исследования по промышленной добыче метана, который может стать дополнительным источником энергии. По оценкам, запасы метана в Закарпатье составляют десятки миллиардов кубометров, но его добыча пока находится на начальной стадии.

Как сообщалось, Житомирская область, расположенная на севере Украины в пределах Украинского кристаллического щита, является настоящей минеральной сокровищницей. Благодаря уникальному геологическому строению, которое формировалось миллиарды лет, регион богат разнообразными полезными ископаемыми. Эти ценные минералы играют ключевую роль в промышленности не только Украины, но и мира.

А Полтавская область может похвастаться разведанными месторождениями почти 300 видов полезных ископаемых, общая стоимость которых достигает сотен миллионов долларов. Особое значение имеют значительные залежи железных руд, сосредоточенные в пределах Кременчугской магнитной аномалии. Эти природные богатства делают регион важным центром добывающей промышленности.

Карпаты Закарпатье добыча полезных ископаемых добыча добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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