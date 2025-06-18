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Головна Індустрії Кременчуцька магнітна аномалія — що видобувають на Полтавщині

Кременчуцька магнітна аномалія — що видобувають на Полтавщині

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Дата публікації: 18 червня 2025 06:21
Магнітна аномалія — що видобувають в Кременчуцькому родовищі
Полтавський ГЗК. Фото: Flickr
Ключові моменти Кременчуцька магнітна аномалія — що це таке Що відомо про це місце Чим багата магнітна аномалія

В Полтавській області України розвідані близько 300 родовищ корисних копалин. Їхня загальна вартість оцінюється в сотні мільйонів доларів. Зокрема в регіоні зосереджені великі поклади залізних руд, які залягають у межах Кременчуцької магнітної аномалії.

Новини.LIVE розповідають, які природні поклади є в Кременчуцькому родовищі.

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Кременчуцька магнітна аномалія — що це таке

Кременчуцька магнітна аномалія, як пише сайт poltava.one, — це смуга, витягнута від Дніпра у північно-східному напрямі. 

Довжина цієї смуги сягає 45 кілометрів, ширина у південній частині 1-1,5 кілометри, у північній — 3-3,8 кілометра. 

Магнітна аномалія, у геоструктурному відношенні, є продовженням Криворізького залізорудного басейну і має аналогічну з ним будову. 

Породи аномалії залягають у вигляді круто падучих синклінальних складок, які вміщують рудні верстви переважно 400-500 метрів завдовжки при потужності 10-15 м. 

Що відомо про це місце

Вперше думку про існування магнітної аномалії в Полтавській губернії висловив академік Володимир Вернадський. 

У 1924-1930 роках загін магнітометристів під керівництвом Андрія Олександровича Строни провів магнітне знімання Криворізького басейну, а після рекогностування місцевості вдовж залізничної дороги Кременчук — Полтава була відкрита Кременчуцька магнітна аномалія.

Після Другої світової війни, в сімдесятих роках, тут розпочалося промислове добування залізних руд поблизу сучасних Горішніх Плавнів. 

Чим багата магнітна аномалія

У межах Кременчуцької магнітної аномалії зосереджені великі поклади залізних руд. Розвідні запаси складають близько 20 млн тонн. Це, зокрема такі родовища:

  • Горішньоплавнянське;
  • Лавриківське;
  • Єристівське;
  • Галещинське.

Також це Біланівська, Мануйлівська та Броварківська ділянки. Кременчуцька магнітна аномалія входить до складу Кременчуцького залізорудного району, який є одним з найбільших в Україні.

Раніше ми писали, які рідкісноземельні метали є в Україні. 

Також дізнавайтеся, що відомо про найглибший кар'єр у Кривому Розі.

Кременчук Полтавська область видобуток корисні копалини залізна руда
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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