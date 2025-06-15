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Головна Індустрії Глибша за Чорне море — де в Україні найдовша свердловина

Глибша за Чорне море — де в Україні найдовша свердловина

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Дата публікації: 15 червня 2025 17:25
Найглибша свердловина в Україні — що про неї відомо
Свердловина Укргазвидобування. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що ще варто знати Деталі про найглибшу газову свердловину в Україні

Багато свердловин буряться для того, щоб вчені та геологи могли вивчати породи, що перебувають у надрах землі. Проте є й такі, у яких видобувають газ чи нафту. Наприклад, в Україні у 2016 році пробурили найглибшу газову свердловину

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Деталі про найглибшу газову свердловину в Україні

Найбільша діюча газова свердловина в Україні знаходиться у Полтавській області. Її глибина, за інформацією ДТЕК, становить 6 750 метрів — це глибше за Чорне море у три рази.

"Раніше вважалося, що з таких глибин неможливо видобувати газ, але українцям вдалося. Так з'явилися нові можливості збільшити власний видобуток та зменшити залежність від імпортного газу", — йдеться у повідомленні.

Роботи з буріння свердловини відбувалися ще у 2016 році на Семирнеківському родовищі.

При цьому у 2023 році у компанії Укргазвидобування, яка є частиною групи Нафтогаз заявили про буріння найглибшої в історії фірми свердловини, довжина якої склала 6, 6 тис. метрів. Родовище, на якому пробурили свердловину, відкрили у 2019 році. 

Що ще варто знати 

На південному заході провінції Гаутенг Південній Африці є золоторудна копальня "Мпоненг"— це найглибша шахта на планеті. Так, вертикальна глибина її виробок сягає понад 4 кілометри. 

Гірники на шахті працюють щоденно і використовують понад 2 тис. кг вибухівки, щоб руйнувати породу. Завдяки своїй унікальності шахта "Мпоменг" потрапила у Книгу рекордів Гінесса. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про південноафриканську копальню South Deep, яка має статус світового лідера за запасами золота. Ба більше — це одна із найглибших шахт планети, адже її глибина сягає трьох кілометрів. Дізнавайтесь також, на якій глибині знаходится нафта

газ ДТЕК видобуток ресурси свердловина
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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