Найглибша свердловина в Україні — що про неї відомо

Свердловина Укргазвидобування. Фото: УНІАН

Багато свердловин буряться для того, щоб вчені та геологи могли вивчати породи, що перебувають у надрах землі. Проте є й такі, у яких видобувають газ чи нафту. Наприклад, в Україні у 2016 році пробурили найглибшу газову свердловину.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Деталі про найглибшу газову свердловину в Україні

Найбільша діюча газова свердловина в Україні знаходиться у Полтавській області. Її глибина, за інформацією ДТЕК, становить 6 750 метрів — це глибше за Чорне море у три рази.

"Раніше вважалося, що з таких глибин неможливо видобувати газ, але українцям вдалося. Так з'явилися нові можливості збільшити власний видобуток та зменшити залежність від імпортного газу", — йдеться у повідомленні.

Роботи з буріння свердловини відбувалися ще у 2016 році на Семирнеківському родовищі.

При цьому у 2023 році у компанії Укргазвидобування, яка є частиною групи Нафтогаз заявили про буріння найглибшої в історії фірми свердловини, довжина якої склала 6, 6 тис. метрів. Родовище, на якому пробурили свердловину, відкрили у 2019 році.

Що ще варто знати

На південному заході провінції Гаутенг Південній Африці є золоторудна копальня "Мпоненг"— це найглибша шахта на планеті. Так, вертикальна глибина її виробок сягає понад 4 кілометри.

Гірники на шахті працюють щоденно і використовують понад 2 тис. кг вибухівки, щоб руйнувати породу. Завдяки своїй унікальності шахта "Мпоменг" потрапила у Книгу рекордів Гінесса.

Раніше Новини.LIVE розповідали про південноафриканську копальню South Deep, яка має статус світового лідера за запасами золота. Ба більше — це одна із найглибших шахт планети, адже її глибина сягає трьох кілометрів. Дізнавайтесь також, на якій глибині знаходится нафта.