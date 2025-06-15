Самая глубокая скважина в Украине — что о ней известно

Скважина Укргаздобычи. Фото: УНИАН

Многие скважины бурятся для того, чтобы ученые и геологи могли изучать породы, находящиеся в недрах земли. Однако есть и такие, в которых добывают газ или нефть. Например, в Украине в 2016 году пробурили самую глубокую газовую скважину.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Детали о самой глубокой газовой скважине в Украине

Самая большая действующая газовая скважина в Украине находится в Полтавской области. Ее глубина, по информации ДТЭК, составляет 6 750 метров — это глубже Черного моря в три раза.

"Раньше считалось, что с таких глубин невозможно добывать газ, но украинцам удалось. Так появились новые возможности увеличить собственную добычу и уменьшить зависимость от импортного газа", — говорится в сообщении.

Работы по бурению скважины происходили еще в 2016 году на Семирнековском месторождении.

При этом в 2023 году в компании Укргаздобыча, которая является частью группы Нафтогаз заявили о бурении самой глубокой в истории фирмы скважины, длинна которой составила 6, 6 тыс. метров. Месторождение, на котором пробурили скважину, открыли в 2019 году.

Что еще стоит знать

На юго-западе провинции Гаутенг Южной Африке есть золоторудный рудник "Мпоненг" — это самая глубокая шахта на планете. Так, вертикальная глубина ее выработок достигает более 4 километров.

Горняки на шахте работают ежедневно и используют более 2 тыс. кг взрывчатки, чтобы разрушать породу. Благодаря своей уникальности шахта "Мпоменг" попала в Книгу рекордов Гинесса.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о южноафриканском руднике South Deep, который имеет статус мирового лидера по запасам золота. Более того — это одна из самых глубоких шахт планеты, ведь ее глубина достигает трех километров. Узнавайте также, на какой глубине находится нефть.