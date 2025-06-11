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Подорож до ядра Землі — де знаходиться найглибша шахта у світі

11 червня 2025 17:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Найглибша у світі шахта — чим дивує та які умови праці
Золота шахта "Мпоненг". Фото: IFLScience
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На південному заході провінції Гаутенг, у серці Південної Африки, розташована надзвичайна техногенна структура — золоторудна копальня "Мпоненг". Це найглибша шахта на планеті: вертикальна глибина її виробок сягає понад 4 кілометри. Щоб дістатися до робочого місця, шахтарі спускаються в шахту понад 90 хвилин — це подорож, що вимагає не лише витримки, а й спеціального захисного обладнання та аварійних респіраторів.

У 2020 році "Мпоненг" разом із переробним комплексом перейшла у власність компанії Harmony Gold Mining, одного з найбільших виробників золота в ПАР, пише видання IFLScience. Для компанії це стратегічна інвестиція, адже шахта ще має значний ресурс, попри те, що більшість поверхневих родовищ у регіоні вже вичерпані.

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Ця зміна власника стала символом трансформації гірничої промисловості ПАР — від національного спадку колоніальної епохи до нової фази, орієнтованої на високі технології та інженерні виклики.

Температури, що випробовують межі людського тіла

Чому глибина "Мпоненг" настільки виняткова? Через геотермічний градієнт: з кожним кілометром углиб температура збільшується приблизно на 25-30 °C. На глибині в понад 4 км вона сягає 60-66 °C. У таких умовах людина фізично не здатна працювати без постійного охолодження.

Для зниження температури у виробках шахту буквально "охолоджують": щодня в систему подається рідкий лід, аби знизити температуру повітря до прийнятних 28-30 °C.

Інфраструктура охолодження — одна з найдорожчих у світі: вона включає потужні холодильні установки, трубопроводи для льодової пульпи та системи вентиляції промислового масштабу.

Безпека на глибині: виклики, яких не було раніше

На такій глибині земна кора чинить надзвичайний тиск на стіни тунелів. Щоб уникнути обвалів, конструкції укріплюють набризк-бетоном, армованим сталевими анкерами. Поверх цього наносять спеціальну V-подібну сітку, яка допомагає витримувати сейсмічні мікроудари.

Після кожної вибухової операції в шахті залишаються сотні тон відходів. Щодня шахтарі видобувають понад 5 400 тон гірської маси. У ці отвори одразу закачують суміш бетону, води та тієї ж породи. Вона виконує функцію ізоляції й запобігає обвалам, забезпечуючи стабільність геологічної структури.

2 300 кг вибухівки щодня: як працює ця система

Шахта працює за розкладом, що не має аналогів: щодня використовується близько 2 300 кг вибухівки для руйнування породи. Масштаби такі вражаючі, що діяльність "Мпоненг" потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Кожен етап видобутку — результат точної інженерії: розрахунок кількості вибухових речовин, напрямок вибуху, швидкість вентиляції та дренажу, температурний контроль. Це складна синергія технологій, людської витривалості та фінансової мотивації.

Наука глибоко під землею: відкриття життя без Сонця

"Мпоненг" — це не лише шахта, а й надзвичайна лабораторія. У 2006 році біологи виявили на глибині понад 2,8 км мікроорганізми, які живуть повністю ізольовано від поверхневого світу. Їхнє джерело енергії — хімічні реакції між радіоактивними мінералами та водою. Ці організми виживають без світла, кисню та класичних біологічних ланцюгів.

Це відкриття змусило наукову спільноту по-новому оцінити можливість існування життя в надрах інших планет. Аналогічні умови, теоретично, можуть існувати під поверхнею Марса або супутників Юпітера.

Раніше ми розповідали про південноафриканську копальню South Deep, яка визнана світовим лідером за запасами золота. Вона є не лише найбільшою за цим показником, але й однією з найглибших шахт планети, сягаючи трьох кілометрів під поверхнею золотоносного басейну Вітватерсранд, що робить її сьомою за глибиною шахтою у світі.

Також ми повідомляли, що світ переживає нову "золоту лихоманку", адже заможні інвестори активно переміщують свої дорогоцінні метали до Сінгапуру. Це місто-держава швидко стає ключовим глобальним центром для зберігання золота. Такий зсув зумовлений поєднанням факторів: геополітичною нестабільністю, економічними негараздами та зростанням цін на золото, що змушує багатих шукати надійні притулки для своїх активів.

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09:18 Держсекретар США заявив про підтримку російського народу

09:16 Міністр оборони Німеччини прибув до Києва — яка мета візиту

09:10 Небажані купюри — чому виникають проблеми з обміном євро

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво - 80x80

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

08:59 Стало відомо, чи зустрінеться Трамп із Зеленським на саміті G7

08:58 Україна береже своїх людей, на відміну від Росії, — Зеленський

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