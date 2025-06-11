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Путешествие к ядру Земли — где самая глубокая шахта в мире

11 июня 2025 17:25
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Самая глубокая в мире шахта — чем удивляет и какие условия труда
Золотая шахта "Мпоненг". Фото: IFLScience
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

На юго-западе провинции Гаутенг, в сердце Южной Африки, расположена чрезвычайная техногенная структура — золоторудный рудник "Мпоненг". Это самая глубокая шахта на планете: вертикальная глубина ее выработок достигает более 4 километров. Чтобы добраться до рабочего места, шахтеры спускаются в шахту более 90 минут — это путешествие, требующее не только выдержки, но и специального защитного оборудования и аварийных респираторов.

В 2020 году "Мпоненг" вместе с перерабатывающим комплексом перешла в собственность компании Harmony Gold Mining, одного из крупнейших производителей золота в ЮАР, пишет издание IFLScience. Для компании это стратегическая инвестиция, ведь шахта еще имеет значительный ресурс, несмотря на то, что большинство поверхностных месторождений в регионе уже исчерпаны.

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Эта смена собственника стала символом трансформации горной промышленности ЮАР — от национального наследия колониальной эпохи к новой фазе, ориентированной на высокие технологии и инженерные вызовы.

Температуры, испытывающие пределы человеческого тела

Почему глубина "Мпоненг" настолько исключительная? Из-за геотермического градиента: с каждым километром вглубь температура увеличивается примерно на 25-30 °C. На глубине более 4 км она достигает 60-66 °C. В таких условиях человек физически не способен работать без постоянного охлаждения.

Для снижения температуры в выработках шахту буквально "охлаждают": ежедневно в систему подается жидкий лед, чтобы снизить температуру воздуха до приемлемых 28-30 °C.

Инфраструктура охлаждения — одна из самых дорогих в мире: она включает мощные холодильные установки, трубопроводы для ледовой пульпы и системы вентиляции промышленного масштаба.

Безопасность на глубине: вызовы, которых не было раньше

На такой глубине земная кора оказывает чрезвычайное давление на стены тоннелей. Чтобы избежать обвалов, конструкции укрепляют набрызг-бетоном, армированным стальными анкерами. Поверх этого наносят специальную V-образную сетку, которая помогает выдерживать сейсмические микроудары.

После каждой взрывной операции в шахте остаются сотни тонн отходов. Ежедневно шахтеры добывают более 5 400 тонн горной массы. В эти отверстия сразу закачивают смесь бетона, воды и той же породы. Она выполняет функцию изоляции и предотвращает обвалы, обеспечивая стабильность геологической структуры.

2 300 кг взрывчатки ежедневно: как работает эта система

Шахта работает по расписанию, не имеющему аналогов: ежедневно используется около 2 300 кг взрывчатки для разрушения породы. Масштабы такие впечатляющие, что деятельность "Мпоненг" попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Каждый этап добычи — результат точной инженерии: расчет количества взрывчатых веществ, направление взрыва, скорость вентиляции и дренажа, температурный контроль. Это сложная синергия технологий, человеческой выносливости и финансовой мотивации.

Наука глубоко под землей: открытие жизни без Солнца

"Мпоненг" — это не только шахта, но и чрезвычайная лаборатория. В 2006 году биологи обнаружили на глубине более 2,8 км микроорганизмы, которые живут полностью изолированно от поверхностного мира. Их источник энергии — химические реакции между радиоактивными минералами и водой. Эти организмы выживают без света, кислорода и классических биологических цепей.

Это открытие заставило научное сообщество по-новому оценить возможность существования жизни в недрах других планет. Аналогичные условия, теоретически, могут существовать под поверхностью Марса или спутников Юпитера.

Ранее мы рассказывали о южноафриканском руднике South Deep, который признан мировым лидером по запасам золота. Она является не только крупнейшей по этому показателю, но и одной из самых глубоких шахт планеты, достигая трех километров под поверхностью золотоносного бассейна Витватерсранд, что делает ее седьмой по глубине шахтой в мире.

Также мы сообщали, что мир переживает новую "золотую лихорадку", ведь состоятельные инвесторы активно перемещают свои драгоценные металлы в Сингапур. Этот город-государство быстро становится ключевым глобальным центром для хранения золота. Такой сдвиг обусловлен сочетанием факторов: геополитической нестабильностью, экономическими проблемами и ростом цен на золото, что заставляет богатых искать надежные убежища для своих активов.

Африка добыча полезных ископаемых добыча золото добыча руд
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