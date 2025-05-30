Чому інвестори масово вивозять золото до Сінгапуру — причини та тренди 2025

Сховище золота. Фото: Freepik

Світ охопила нова золота лихоманка: заможні інвестори масово перевозять свої дорогоцінні метали до Сінгапуру, який стрімко перетворюється на глобальний центр зберігання золота. Геополітична нестабільність, економічні потрясіння та зростання цін на золото спонукають багатих шукати безпечні гавані для своїх активів.

Світова економіка тривалий час балансує на межі рецесії, пише CNBC. Геополітична напруженість між США та Китаєм, локальні конфлікти, фінансова політика великих банків, а також знецінення долара стимулюють попит на захисні активи. Одним із них традиційно залишається золото.

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Згідно з даними сховища The Reserve, що розташоване неподалік аеропорту Чангі у Сінгапурі, лише за перші чотири місяці 2025 року попит на зберігання дорогоцінних металів зріс на 88% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. А продаж зливків — на 200%.

"90% нових клієнтів — з-за кордону. Люди бояться нестабільності, тарифів, нових обмежень. Тому вони обирають юрисдикції, яким можуть довіряти", — поясняє такі цифри засновник сховища Ґреґор Ґреґерсен.

Сінгапур — нова "золота гавань"

Чому саме Сінгапур? Країна має декілька суттєвих переваг, які зробили її привабливою:

Політична стабільність: уряд Сінгапуру вирізняється передбачуваною політикою і суворою нейтральністю у зовнішніх справах. Низький рівень злочинності та високий рівень безпеки. Юридичний захист активів: майно інвесторів добре захищене від свавільного втручання. Зручне логістичне розташування: місто-держава є ключовим транзитним хабом для цілого регіону.

"Ідея розміщення фізичного металу в безпечній юрисдикції, такій як Сінгапур, зі сторонами, яким вони можуть довіряти, стає великою тенденцією сьогодні", — зазначає Ґреґерсен.

Фізичне золото проти паперового

Зростає не лише попит на золото як таке, а й на його фізичну форму. Причина — недовіра до фінансових посередників. Усе більше інвесторів прагнуть володіти активом напряму, не залежачи від банків, брокерів чи навіть державної політики.

"Багаті люди не хочуть мати справу з ризиками контрагентів. Вони обирають реальні активи, які можна торкнутись", — підкреслює Ґреґерсен.

Це також пояснює вибухове зростання попиту на приватні сейфи та сховища саме в тих країнах, які поєднують фінансову свободу й правову стабільність.

Ринок реагує: золото знову дорожчає

Паралельно зі зростанням попиту на фізичне золото його ціна також не стоїть на місці. У березні-квітні 2025 року ціни на зливки сягали рекордних максимумів. Хоча в травні спостерігалося незначне коригування через тимчасове зниження напруженості між Вашингтоном і Пекіном, довгостроковий тренд залишається висхідним.

Деякі експерти прогнозують подальше зростання — до 5 000 доларів за унцію вже у 2026 році.

Конкуренти не витримують

Попри наявність альтернативних хабів, таких як Дубай або Цюрих, саме Сінгапур набирає найвищих обертів. Причина — ефективність, оперативність і відсутність зайвої бюрократії.

Аналітики вже називають його "Женевою Сходу". І це не просто риторика: за кількістю нових клієнтів і темпами розширення інфраструктури для зберігання золота Сінгапур випереджає всі своїх конкурентів у регіоні.

Експерти прогнозують, що попит на фізичне золото та його зберігання в Сінгапурі продовжить зростати. У міру того, як геополітичні ризики посилюються, а економічна нестабільність загрожує традиційним ринкам, Сінгапур зміцнює свої позиції як глобальний центр для заможних інвесторів.

Як повідомлялось, Німеччина обмірковує евакуацію значної частини свого золотого запасу з Нью-Йорка. Це рішення зумовлене занепокоєнням щодо потенційної непередбачуваності політики Дональда Трампа. Варто зазначити, що Німеччина володіє другим за величиною золотим запасом у світі, і значна його частка наразі зберігається на території США.

Також ми розповідали, що останнім часом біткоїн і золото змагаються за звання найнадійнішого активу-притулку, що захищає інвесторів від інфляції. Хоча наприкінці 2024 року обидва показали зростання, 2025 рік приніс зміни. Аналітики JPMorgan прогнозують, що до кінця цього року біткоїн продемонструє кращу динаміку зростання, ніж золото.