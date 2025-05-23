Біткоїн обійде золото у 2025 році — прогноз JPMorgan та ключові тренди

Біткоїн у руці. Фото: Unsplash

Останніми роками біткоїн і золото конкурують як активи-притулки, що захищають інвесторів від знецінення фіатних валют. Наприкінці 2024 року обидва активи демонстрували зростання, але у 2025 році ситуація змінилася. Аналітики JPMorgan, одного з провідних фінансових інститутів, прогнозують, що біткоїн перевершить золото за динамікою зростання до кінця року.

Ця тенденція, яку експерти називають "грою з нульовою сумою", вже проявляється: коли один актив зростає, інший втрачає позиції, повідомляє The Block.

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"Ми очікуємо, що гра з нульовою сумою між золотом і біткоїном триватиме до кінця року. Однак специфічні для криптовалют каталізатори створять більше можливостей для зростання біткоїна", — зазначає керуючий директор JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу.

Зміна трендів: біткоїн набирає обертів

З середини лютого до середини квітня 2025 року золото демонструвало зростання, тоді як біткоїн втрачав позиції. Проте за останні три тижні картина кардинально змінилася: ціна золота знизилася на 8% з піка 22 квітня, тоді як біткоїн зріс на 18% за той самий період.

Ця динаміка відображається й у потоках капіталу. Біржові фонди, орієнтовані на золото, фіксують відтік інвестицій, тоді як спотові біткоїн-ETF та криптофонди залучають значні кошти. Дані ф’ючерсних контрактів підтверджують тенденцію: обсяги позицій у золоті скоротилися, а у біткоїн-ф’ючерсах — зросли.

"Нещодавнє зростання біткоїна зумовлене не лише зниженням цін на золото, а й унікальними факторами, які стосуються виключно криптовалютного ринку", — зазначають аналітики JPMorgan.

Корпоративні інвестиції: компанії роблять ставку на біткоїн

Одним із ключових драйверів зростання біткоїна є активне накопичення криптовалюти великими компаніями. Наприклад, Strategy (раніше MicroStrategy) реалізує амбітний план "21/21", спрямований на залучення 42 млрд дол. до 2027 року для купівлі біткоїнів. Наразі компанія виконала 60% своєї мети, що свідчить про серйозну довіру до криптовалюти.

Інша компанія, Metaplanet, також активно збільшує свої біткоїн-резерви, демонструючи тренд серед корпорацій, які розглядають біткоїн як стратегічний актив.

"Корпоративне накопичення біткоїнів створює стійкий попит, що підтримує ціну активу навіть у періоди ринкової волатильності", — коментують аналітики JPMorgan.

Біткоїн у державних резервах: новий тренд

Окрім корпоративного сектору, біткоїн дедалі частіше з’являється у державних резервах. Наприклад, штат Нью-Гемпшир у США дозволив інвестувати до 5% державних активів у біткоїн і золото. Аризона пішла ще далі, створюючи резерв цифрових активів, який фінансуватиметься коштом стейкінгу та аірдропів, без підвищення податків.

"Якщо інші штати США підуть цим шляхом, біткоїн може отримати статус стійкого позитивного каталізатора", — підкреслюють аналітики.

Цей крок демонструє зростання довіри до криптовалюти на державному рівні, що може суттєво вплинути на її ринкову капіталізацію у довгостроковій перспективі.

Розвиток криптодеривативів: інституційна довіра зростає

Ринок криптовалютних деривативів також переживає бум. Провідні біржі, такі як Coinbase, Kraken і Gemini, активно розширюють свої можливості у цій сфері. Coinbase придбав платформу Deribit, Kraken купив NinjaTrader, а Gemini отримала ліцензію на надання послуг із деривативами в Європі.

Ці події сприяють залученню інституційних інвесторів, оскільки чітке регулювання підвищує довіру до крипторинку. Аналітики зазначають, що розвиток деривативів може стати додатковим поштовхом для зростання біткоїна, оскільки інституційні гравці отримають більше інструментів для роботи з криптовалютою.

Біткоїн здатен стати головним активом року

Якщо нинішня динаміка збережеться, а інституційна підтримка посилиться, біткоїн має всі шанси завершити 2025 рік на нових історичних максимумах. Золото ж, ймовірно, залишиться у тіні, виконуючи роль класичного, але менш привабливого захисного активу.

"Ситуація на ринку швидко змінюється, але наразі біткоїн виглядає краще підготовленим до завершення 2025 року, ніж золото", — наголошують у JPMorgan.

Що ще треба знати українцям

Відомий венчурний капіталіст Тім Дрейпер, один з перших інвесторів у криптовалюти, висловив зухвалу думку: біткоїн потенційно може досягти "нескінченної" вартості в доларах США. Він обґрунтовує це історичними прецедентами та поточними економічними тенденціями, зокрема наводячи приклад гіперінфляції конфедеративного долара під час Громадянської війни в США. Цей приклад показує, як валюта може повністю знецінитися, що, на думку Дрейпера, може трапитися з фіатними грошима на тлі зростання біткоїна.

А Нобелівський лауреат з економіки Юджин Фама, відомий як "батько сучасних фінансів", висловив занепокоєння щодо майбутнього біткоїна, припускаючи, що його вартість може обнулитися за десять років. Він також підкреслив значну енергомісткість біткоїна, назвавши її серйозною перешкодою для стабільності фінансової системи.