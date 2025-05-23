Биткоин обойдет золото в 2025 году — прогноз JPMorgan и ключевые тренды

Биткоин в руке. Фото: Unsplash

В последние годы биткоин и золото конкурируют как активы-убежища, защищающие инвесторов от обесценивания фиатных валют. В конце 2024 года оба актива демонстрировали рост, но в 2025 году ситуация изменилась. Аналитики JPMorgan, одного из ведущих финансовых институтов, прогнозируют, что биткоин превзойдет золото по динамике роста до конца года.

Эта тенденция, которую эксперты называют "игрой с нулевой суммой", уже проявляется: когда один актив растет, другой теряет позиции, сообщает The Block.

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"Мы ожидаем, что игра с нулевой суммой между золотом и биткоином продлится до конца года. Однако специфические для криптовалют катализаторы создадут больше возможностей для роста биткоина", — отмечает управляющий директор JPMorgan Николаос Панигирцоглу.

Смена трендов: биткоин набирает обороты

С середины февраля до середины апреля 2025 года золото демонстрировало рост, тогда как биткоин терял позиции. Однако за последние три недели картина кардинально изменилась: цена золота снизилась на 8% с пика 22 апреля, тогда как биткоин вырос на 18% за тот же период.

Эта динамика отражается и в потоках капитала. Биржевые фонды, ориентированные на золото, фиксируют отток инвестиций, тогда как спотовые биткоин-ETF и криптофонды привлекают значительные средства. Данные фьючерсных контрактов подтверждают тенденцию: объемы позиций в золоте сократились, а в биткоин-фьючерсах — выросли.

"Недавний рост биткоина обусловлен не только снижением цен на золото, но и уникальными факторами, которые касаются исключительно криптовалютного рынка", — отмечают аналитики JPMorgan.

Корпоративные инвестиции: компании делают ставку на биткоин

Одним из ключевых драйверов роста биткоина является активное накопление криптовалюты крупными компаниями. Например, Strategy (ранее MicroStrategy) реализует амбициозный план "21/21", направленный на привлечение 42 млрд долл. до 2027 года для покупки биткоинов. На данный момент компания выполнила 60% своей цели, что свидетельствует о серьезном доверии к криптовалюте.

Другая компания, Metaplanet, также активно увеличивает свои биткоин-резервы, демонстрируя тренд среди корпораций, которые рассматривают биткоин как стратегический актив.

"Корпоративное накопление биткоинов создает устойчивый спрос, поддерживающий цену актива даже в периоды рыночной волатильности", — комментируют аналитики JPMorgan.

Биткоин в государственных резервах: новый тренд

Кроме корпоративного сектора, биткоин все чаще появляется в государственных резервах. Например, штат Нью-Гемпшир в США разрешил инвестировать до 5% государственных активов в биткоин и золото. Аризона пошла еще дальше, создавая резерв цифровых активов, который будет финансироваться за счет стейкинга и аирдропов, без повышения налогов.

"Если другие штаты США пойдут по этому пути, биткоин может получить статус устойчивого положительного катализатора", — подчеркивают аналитики.

Этот шаг демонстрирует рост доверия к криптовалюте на государственном уровне, что может существенно повлиять на ее рыночную капитализацию в долгосрочной перспективе.

Развитие криптодеривативов: институциональное доверие растет

Рынок криптовалютных деривативов также переживает бум. Ведущие биржи, такие как Coinbase, Kraken и Gemini, активно расширяют свои возможности в этой сфере. Coinbase приобрел платформу Deribit, Kraken купил NinjaTrader, а Gemini получила лицензию на предоставление услуг с деривативами в Европе.

Эти события способствуют привлечению институциональных инвесторов, поскольку четкое регулирование повышает доверие к крипторынку. Аналитики отмечают, что развитие деривативов может стать дополнительным толчком для роста биткоина, поскольку институциональные игроки получат больше инструментов для работы с криптовалютой.

Биткоин способен стать главным активом года

Если нынешняя динамика сохранится, а институциональная поддержка усилится, биткоин имеет все шансы завершить 2025 год на новых исторических максимумах. Золото же, вероятно, останется в тени, выполняя роль классического, но менее привлекательного защитного актива.

"Ситуация на рынке быстро меняется, но пока биткоин выглядит лучше подготовленным к завершению 2025 года, чем золото", — отмечают в JPMorgan.

Что еще надо знать украинцам

Известный венчурный капиталист Тим Дрейпер, один из первых инвесторов в криптовалюты, высказал дерзкое мнение: биткоин потенциально может достичь "бесконечной" стоимости в долларах США. Он обосновывает это историческими прецедентами и текущими экономическими тенденциями, в частности приводя пример гиперинфляции конфедеративного доллара во время Гражданской войны в США. Этот пример показывает, как валюта может полностью обесцениться, что, по мнению Дрейпера, может случиться с фиатными деньгами на фоне роста биткоина.

А Нобелевский лауреат по экономике Юджин Фама, известный как "отец современных финансов", выразил беспокойство относительно будущего биткоина, предполагая, что его стоимость может обнулиться за десять лет. Он также подчеркнул значительную энергоемкость биткоина, назвав ее серьезным препятствием для стабильности финансовой системы.