Почему инвесторы массово вывозят золото в Сингапур — причины и тренды 2025

Хранилище золота. Фото: Freepik

Мир охватила новая золотая лихорадка: состоятельные инвесторы массово перевозят свои драгоценные металлы в Сингапур, который стремительно превращается в глобальный центр хранения золота. Геополитическая нестабильность, экономические потрясения и рост цен на золото побуждают богатых искать безопасные гавани для своих активов.

Мировая экономика длительное время балансирует на грани рецессии, пишет CNBC. Геополитическая напряженность между США и Китаем, локальные конфликты, финансовая политика крупных банков, а также обесценивание доллара стимулируют спрос на защитные активы. Одним из них традиционно остается золото.

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Согласно данным хранилища The Reserve, расположенного недалеко от аэропорта Чанги в Сингапуре, только за первые четыре месяца 2025 года спрос на хранение драгоценных металлов вырос на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. А продажа слитков — на 200%.

"90% новых клиентов — из-за рубежа. Люди боятся нестабильности, тарифов, новых ограничений. Поэтому они выбирают юрисдикции, которым могут доверять", — объясняет такие цифры основатель хранилища Грегор Грегерсен.

Сингапур — новая "золотая гавань"

Почему именно Сингапур? Страна имеет несколько существенных преимуществ, которые сделали ее привлекательной:

Политическая стабильность: правительство Сингапура отличается предсказуемой политикой и строгой нейтральностью во внешних делах. Низкий уровень преступности и высокий уровень безопасности. Юридическая защита активов: имущество инвесторов хорошо защищено от произвольного вмешательства. Удобное логистическое расположение: город-государство является ключевым транзитным хабом для целого региона.

"Идея размещения физического металла в безопасной юрисдикции, такой как Сингапур, со сторонами, которым они могут доверять, становится большой тенденцией сегодня", — отмечает Грегерсен.

Физическое золото против бумажного

Растет не только спрос на золото как таковое, но и на его физическую форму. Причина — недоверие к финансовым посредникам. Все больше инвесторов стремятся владеть активом напрямую, не завися от банков, брокеров или даже государственной политики.

"Богатые люди не хотят иметь дело с рисками контрагентов. Они выбирают реальные активы, которые можно потрогать", — подчеркивает Грегерсен.

Это также объясняет взрывной рост спроса на частные сейфы и хранилища именно в тех странах, которые сочетают финансовую свободу и правовую стабильность.

Рынок реагирует: золото снова дорожает

Параллельно с ростом спроса на физическое золото его цена также не стоит на месте. В марте-апреле 2025 года цены на слитки достигали рекордных максимумов. Хотя в мае наблюдалась незначительная корректировка из-за временного снижения напряженности между Вашингтоном и Пекином, долгосрочный тренд остается восходящим.

Некоторые эксперты прогнозируют дальнейший рост — до 5 000 долларов за унцию уже в 2026 году.

Конкуренты не выдерживают

Несмотря на наличие альтернативных хабов, таких как Дубай или Цюрих, именно Сингапур набирает высокие обороты. Причина — эффективность, оперативность и отсутствие лишней бюрократии.

Аналитики уже называют его "Женевой Востока". И это не просто риторика: по количеству новых клиентов и темпам расширения инфраструктуры для хранения золота Сингапур опережает всех своих конкурентов в регионе.

Эксперты прогнозируют, что спрос на физическое золото и его хранение в Сингапуре продолжит расти. По мере того как геополитические риски усиливаются, а экономическая нестабильность угрожает традиционным рынкам, Сингапур укрепляет свои позиции как глобальный центр для состоятельных инвесторов.

Как сообщалось, Германия обдумывает эвакуацию значительной части своего золотого запаса из Нью-Йорка. Это решение обусловлено беспокойством относительно потенциальной непредсказуемости политики Дональда Трампа. Стоит отметить, что Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире, и значительная его доля в настоящее время хранится на территории США.

Также мы рассказывали, что в последнее время биткоин и золото соревнуются за звание самого надежного актива-убежища, защищающего инвесторов от инфляции. Хотя в конце 2024 года оба показали рост, 2025 год принес изменения. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что к концу этого года биткоин продемонстрирует лучшую динамику роста, чем золото.