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Головна Індустрії Є в Україні — які рідкісноземельні метали є найдорожчими

Є в Україні — які рідкісноземельні метали є найдорожчими

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Дата публікації: 15 червня 2025 06:20
П'ять найдорожчих рідкісноземельних металів у світі — що про них відомо (фото)
Золоті злитки. Фото: УНІАН
Ключові моменти Золото Платина Паладій Іридій Родій Скільки рідкісноземельних металів в Україні

Рідкісноземельні елементи — важливий ресурс для держав, які розвивають високі технології. Однак видобувати їх важко і доволі дорого, тому потужні країни, такі як США, постійно шукають нові родовища або ж партнерів для видобутку таких металів. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про п′ять найдорожчих рідкісноземельних металів у світі

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Золото

Найпопулярніший дорогоцінний метал, хоча за вартістю посідає третє місце у світі — 53 тисяч доларів за унцію. Золото добувають: 

  • в Китаї; 
  • Австралії; 
  • Росії; 
  • США; 
  • Канаді. 
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Золотий злиток. Фото: УНІАН

Щодо України, то поклади золота є у Мужіївському золоторудному родовищі. 

Платина

Це метал статусу та розкоші, хоча платина коштує близько 27 тисяч доларів за унцію. В основному платину видобувають у Південній Африці, Росії, Канаді та США. В Україні платину в 1950-ті роки знайшли в районі ріки Обитічної, у Приазов'ї.

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Прикраса із платини. Фото: Pexels

Платина використовується в ювелірних виробах, дорогих годинниках, а також у виробництві медичних препаратів та автомобільних каталізаторів.

Паладій

Метал із платинової групи, який коштує майже 40 тисяч доларів за унцію. Основними виробниками є Росія, Південна Африка, США, Канада та Зімбабве. 

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Процес видобутку металів. Скриншот: YouTube

Найчастіше паладій використовують для виробництва каталізаторів для автомобілів. Його основна функція — перетворювати шкідливі вихлопні гази у менш токсичні речовини.

Іридій 

За рік такі країни як США, Бразилія, РФ, Австралія та Південна Африка здатні видобути лише 3 тонни цього металу, тож це один із найрідкісніших елементів платинової групи. Іридій широко застосовується під час створення надміцних сплавів.

Родій 

Найдорожчий платиновий метал, який коштує понад 650 тис. доларів за унцію. Запаси родію зосереджені у Південній Африці, Росії, Зімбабве та Канаді. Висока ціна обумовлена надзвичайною рідкістю та широким спектром застосувань. Він потрібен для виробництва дзеркал, освітлювальних приладів і навіть у ядерних реакторах.

Скільки рідкісноземельних металів в Україні

У 2023 році видання Forbes озвучило сукупну вартість всіх корисних копалин в Україні — 15 трлн доларів. Понад 70% цієї суми припадають на копалини в трьох областях:

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Луганській.

Однак неможливо сказати точно, скільки з цієї суми припадає на рідкісноземельні метали оскільки, за інформацією Суспільного, ця інформація є засекреченою. 

Раніше ми розповідали, що на світовому ринку стрімко дорожчає платина. У червні 2025 року курс зріс до найвищого з травня 2021 року рівня. Дізнавайтесь також, де знаходяться найдорожчі корисні копалини в Україні.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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