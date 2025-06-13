Ціни на платину — чому дорожчає метал і як зміниться ринок у 2025 році

Графік зростання цін. Фото: Pexels

Платина — рідкісний дорогоцінний метал, який широко використовують не тільки в ювелірній галузі, а й у промисловості. І оскільки платина — це більше сировинний товар, тож в інвестиціях у цей метал є свої особливості.

Тим часом у червні 2025 року курс платини зріс до найвищого з травня 2021 року рівня, оскільки існує ймовірність, що у світі виникне дефіцит цього дорогоцінного металу, пише агентство Bloomberg.

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Ціни на платину у червні

Так, 10 червня липневі ф’ючерси на платину зросли на 1,4%, сягнувши 1 232 доларів за унцію. Додатковий чинник, який сприяв подорожчанню дорогоцінного метала — активізація постачань до США у перші місяці цього року. Інвестори та трейдери намагаються випередити можливе введення мит на імпорт платини, які анонсував президент США Дональд Трамп.

З початку 2025 року ціни на платину стали більшими на 32% і навіть випередили золото, подорожчання якого за той самий період склало майже 28%. При цьому на початку весни золоту підкорилася рекордна цінова позначка на світовому ринку — 3,5 тис. доларів за унцію.

Водночас попит з боку ювелірної галузі відновлюється, що також підтримує ринок платини. Як зазначив очільник Азіатсько-Тихоокеанського відділення WPIC Ден Вейбін, через дороге золото торік відбувся спад у продажах золотих прикрас. Через це ринок металів почав шукати альтернативи.

"Ювеліри дедалі частіше віддають перевагу платині як більш доступному й стабільному матеріалу, що дозволяє знизити ризики та краще контролювати цінові коливання", — сказав Ден Вейбін.

Нагадаємо, нафта 13 червня подорожчала одразу на 7% після ударів Ізраїля по Ірану. Конфлікт між держави може спричинити перебої у постачанні "чорного золота". Дізнавайтесь також, скільки можна заробити на продажі благородних металів в Україні.