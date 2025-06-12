Благородні метали — чим вони особливі, де використовуються і скільки коштують

Золоті злитки. Фото: НБУ/Flickr

Українці знають про існування чорних і кольорових металів, бо здають їх на брухт для додаткового заробітку. Але мало хто здогадується, що таке благородні (або шляхетні) метали. Свою назву вони отримали завдяки привабливому зовнішньому вигляду в ювелірних виробах і монетах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які метали відносять до благородних.

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Що таке благородні метали

За інформацією в Енциклопедії сучасної України, до благородних належать метали з восьмої групи періодичної системи хімічних елементів і першої додаткової групи, а саме:

платина;

іридій;

осмій;

паладій;

родій;

рутеній;

золото;

срібло.

Їх часто використовують в ювелірній промисловості та створенні витворів художнього мистецтва завдяки красивому зовнішньому вигляду. Характерною ознакою є встановлення банківських курсів по відношенню до валюти різних країн (стосується золота, срібла, платини та паладію). Метали застосовуються в сучасній електротехнічній, космічній, ядерній, інформаційній техніці.

Чим відзначаються благородні метали

Метали в будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо) мають унікальні хімічні/фізичні якості. Зокрема:

висока стійкість до корозії, окислення та дії хімічних реагентів;

тугоплавкість (крім золота і срібла);

пластичність (крім родію та осмію);

відсутність алотропних перетворень (крім родію);

наявність особливих фізичних властивостей, що використовуються в різних галузях техніки;

привабливий вигляд після відповідної обробки;

трапляються у природі в самородному стані;

надвисока тепло- й електропровідність — у срібла, наднизька — у платини і металів її групи.

Приналежність до благородних металів визначає немаленьку вартість. Унція (28,34 грама) золота станом на 12 червня 2025 року коштує 3 359,63 дол. (+25,61% за шість місяців), унція срібла — 35,91 дол. (+18,26% за пів року). Світові ціни на платину піднялися до найвищого рівня з травня 2021 року — 1 262,52 дол. за унцію. Грам іридію коштує 145,61 дол., натомість унція родію обходиться у 5 525 дол.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українська металургія зіткнулася зі скороченням виробництва деяких видів продукції у травні 2025 року. Зокрема чавуну виготовлено на 2,3% менше, сталі — на 8,1%, металопрокату — на 4,2%. Однією з головних причин є інфраструктурні обмеження.

Також ми писали, на якій глибині знаходиться нафта. Так зване "чорне золото" видобувають на відстані від кількох сотень до понад 10 000 метрів від поверхні. Ресурс утворюється внаслідок процесу розкладання органічних речовин під впливом високих температур і тиску.