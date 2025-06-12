Благородные металлы — чем они особенные, где используются и сколько стоят

Золотые слитки. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы знают о существовании черных и цветных металлов, поскольку сдают их на лом для дополнительного заработка. Но мало кто догадывается, что такое благородные металлы. Свое название они получили благодаря привлекательному внешнему виду в ювелирных изделиях и монетах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие металлы относят к благородным.

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Что такое благородные металлы

По информации в Энциклопедии современной Украины, к благородным относятся металлы из восьмой группы периодической системы химических элементов и первой дополнительной группы, а именно:

платина;

иридий;

осмий;

палладий;

родий;

рутений;

золото;

серебро.

Их часто используют в ювелирной промышленности и создании произведений художественного искусства благодаря красивому внешнему виду. Характерным признаком является установление банковских курсов по отношению к валюте разных стран (касается золота, серебра, платины и палладия). Металлы применяются в современной электротехнической, космической, ядерной, информационной технике.

Чем отличаются благородные металлы

Металлы в любом виде и состоянии (сырье, сплавы, полуфабрикаты, промышленные продукты, химические соединения, изделия, отходы, лом и т.д.) имеют уникальные химические/физические качества. В частности:

высокая стойкость к коррозии, окислению и воздействию химических реагентов;

тугоплавкость (кроме золота и серебра);

пластичность (кроме родия и осмия);

отсутствие аллотропных превращений (кроме родия);

наличие особых физических свойств, используемых в различных отраслях техники;

привлекательный вид после соответствующей обработки;

встречаются в природе в самородном состоянии;

сверхвысокая тепло- и электропроводность — у серебра, сверхнизкая — у платины и металлов ее группы.

Принадлежность к благородным металлам определяет немаленькую стоимость. Унция (28,34 грамма) золота по состоянию на 12 июня 2025 года стоит 3 359,63 долл. (+25,61% за шесть месяцев), унция серебра — 35,91 долл. (+18,26% за полгода). Мировые цены на платину поднялись до самого высокого уровня с мая 2021 года — 1 262,52 долл. за унцию. Грамм иридия стоит 145,61 долл., зато унция родия обходится в 5 525 долл.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинская металлургия столкнулась с сокращением производства некоторых видов продукции в мае 2025 года. В частности чугуна изготовлено на 2,3% меньше, стали — на 8,1%, металлопроката — на 4,2%. Одной из главных причин являются инфраструктурные ограничения.

Также мы писали, на какой глубине находится нефть. Так называемое "черное золото" добывают на расстоянии от нескольких сотен до более 10 000 метров от поверхности. Ресурс образуется вследствие процесса разложения органических веществ под воздействием высоких температур и давления.