Ринок нафти “штормить” після ударів Ізраїлю по Ірану — як змінилися ціни

Нафтові вежі в морі. Фото: Freepik

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 7% у п'ятницю, 13 червня, досягнувши найвищого рівня за кілька місяців. Це сталося після заяви Ізраїлю щодо ударів по Ірану.

Про це пише The Guardian.

Реклама

Читайте також:

Зазначається, що повідомлення про удари Ізраїлю по Ірану різко загострило напруженість на Близькому Сході та посилило побоювання з приводу перебоїв з постачанням нафти.

Як змінилися ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $5,29 (або 7,63%) — до $74,65 за барель, сягнувши протягом дня максимуму в $75,32 — найвищого рівня з 2 квітня.

Вартість американської нафти West Texas Intermediate зросла на $5,38 (або 7,91%) — до $73,42 за барель після денного максимуму в $74,35.

Що прогнозують аналітики

"Ізраїльський удар по Ірану ще більше підвищив премію за ризик", — зазначив старший аналітик з енергетики MST Marquee Сол Кавонік.

На його думку, конфлікт має загостритись до рівня іранської відповіді на нафтову інфраструктуру в регіоні, перш ніж це справді суттєво вплине на постачання нафти.

Аналітик також додав, що в екстремальному сценарії Іран може перешкодити постачанню до 20 мільйонів барелів на день — або шляхом атак на інфраструктуру, або обмеженням проходу через Ормузьку протоку.

Натомість директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн розповів в ефірі Ранок.LIVE, чому вартість нафти почала падати буквально через кілька годин після злету показників.

За його словами, нафтова інфраструктура Ірану не постраждала, а відповідь на удари Ізраїлю виявилася доволі слабкою. Тому необхідно почекати одну-дві доби, перш ніж робити висновки стосовно вартості "чорного золота". Куюн впевнений, що незабаром ціна повернеться до попереднього рівня.

Раніше ми писали, що у МЗС назвали справедливу ціну для російської нафти.

Також дізнавайтеся, де знаходяться найбільші нафтородовища світу.