Ринок нафти “штормить” після ударів Ізраїлю по Ірану — як змінилися ціни

Нафта відреагувала на удар Ізраїлю по Ірану — як змінилися ціни
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 7% у п'ятницю, 13 червня, досягнувши найвищого рівня за кілька місяців. Це сталося після заяви Ізраїлю щодо ударів по Ірану.
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що повідомлення про удари Ізраїлю по Ірану різко загострило напруженість на Близькому Сході та посилило побоювання з приводу перебоїв з постачанням нафти.
Як змінилися ціни на нафту
Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $5,29 (або 7,63%) — до $74,65 за барель, сягнувши протягом дня максимуму в $75,32 — найвищого рівня з 2 квітня.
Вартість американської нафти West Texas Intermediate зросла на $5,38 (або 7,91%) — до $73,42 за барель після денного максимуму в $74,35.
Що прогнозують аналітики
"Ізраїльський удар по Ірану ще більше підвищив премію за ризик", — зазначив старший аналітик з енергетики MST Marquee Сол Кавонік.
На його думку, конфлікт має загостритись до рівня іранської відповіді на нафтову інфраструктуру в регіоні, перш ніж це справді суттєво вплине на постачання нафти.
Аналітик також додав, що в екстремальному сценарії Іран може перешкодити постачанню до 20 мільйонів барелів на день — або шляхом атак на інфраструктуру, або обмеженням проходу через Ормузьку протоку.
Натомість директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн розповів в ефірі Ранок.LIVE, чому вартість нафти почала падати буквально через кілька годин після злету показників.
За його словами, нафтова інфраструктура Ірану не постраждала, а відповідь на удари Ізраїлю виявилася доволі слабкою. Тому необхідно почекати одну-дві доби, перш ніж робити висновки стосовно вартості "чорного золота". Куюн впевнений, що незабаром ціна повернеться до попереднього рівня.
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