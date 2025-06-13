Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Нефть "ответила" на удар Израиля по Ирану — как изменились цены

Нефть "ответила" на удар Израиля по Ирану — как изменились цены

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 09:53
Рынок нефти "штормит" после ударов Израиля по Ирану — как изменились цены
Нефтяные башни в море. Фото: Freepik
Ключові моменти Как изменились цены на нефть Что прогнозируют аналитики

Цены на нефть подскочили более чем на 7% в пятницу, 13 июня, достигнув самого высокого уровня за несколько месяцев. Это произошло после заявления Израиля относительно ударов по Ирану.

Об этом пишет The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Отмечается, что сообщение об ударах Израиля по Ирану резко обострило напряженность на Ближнем Востоке и усилило опасения по поводу перебоев с поставками нефти.

Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $5,29 (или 7,63%) — до $74,65 за баррель, достигнув в течение дня максимума в $75,32 — самого высокого уровня со 2 апреля.

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate выросла на $5,38 (или 7,91%) — до $73,42 за баррель после дневного максимума в $74,35.

Что прогнозируют аналитики

"Израильский удар по Ирану еще больше повысил премию за риск", — отметил старший аналитик по энергетике MST Marquee Сол Кавоник.

По его мнению, конфликт должен обостриться до уровня иранского ответа на нефтяную инфраструктуру в регионе, прежде чем это действительно существенно повлияет на поставки нефти.

Аналитик также добавил, что в экстремальном сценарии Иран может помешать поставке до 20 миллионов баррелей в день — или путем атак на инфраструктуру, или ограничением прохода через Ормузский пролив.

Ранее мы писали, что в МИД назвали справедливую цену для российской нефти.

Также узнавайте, где находятся крупнейшие нефтепромыслы мира.

Иран Израиль нефть цены добыча
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации