Рынок нефти "штормит" после ударов Израиля по Ирану — как изменились цены

Нефть "ответила" на удар Израиля по Ирану — как изменились цены
Цены на нефть подскочили более чем на 7% в пятницу, 13 июня, достигнув самого высокого уровня за несколько месяцев. Это произошло после заявления Израиля относительно ударов по Ирану.
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что сообщение об ударах Израиля по Ирану резко обострило напряженность на Ближнем Востоке и усилило опасения по поводу перебоев с поставками нефти.
Как изменились цены на нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $5,29 (или 7,63%) — до $74,65 за баррель, достигнув в течение дня максимума в $75,32 — самого высокого уровня со 2 апреля.
Стоимость американской нефти West Texas Intermediate выросла на $5,38 (или 7,91%) — до $73,42 за баррель после дневного максимума в $74,35.
Что прогнозируют аналитики
"Израильский удар по Ирану еще больше повысил премию за риск", — отметил старший аналитик по энергетике MST Marquee Сол Кавоник.
По его мнению, конфликт должен обостриться до уровня иранского ответа на нефтяную инфраструктуру в регионе, прежде чем это действительно существенно повлияет на поставки нефти.
Аналитик также добавил, что в экстремальном сценарии Иран может помешать поставке до 20 миллионов баррелей в день — или путем атак на инфраструктуру, или ограничением прохода через Ормузский пролив.
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