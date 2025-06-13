Рынок нефти "штормит" после ударов Израиля по Ирану — как изменились цены

Нефтяные башни в море. Фото: Freepik

Цены на нефть подскочили более чем на 7% в пятницу, 13 июня, достигнув самого высокого уровня за несколько месяцев. Это произошло после заявления Израиля относительно ударов по Ирану.

Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что сообщение об ударах Израиля по Ирану резко обострило напряженность на Ближнем Востоке и усилило опасения по поводу перебоев с поставками нефти.

Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $5,29 (или 7,63%) — до $74,65 за баррель, достигнув в течение дня максимума в $75,32 — самого высокого уровня со 2 апреля.

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate выросла на $5,38 (или 7,91%) — до $73,42 за баррель после дневного максимума в $74,35.

Что прогнозируют аналитики

"Израильский удар по Ирану еще больше повысил премию за риск", — отметил старший аналитик по энергетике MST Marquee Сол Кавоник.

По его мнению, конфликт должен обостриться до уровня иранского ответа на нефтяную инфраструктуру в регионе, прежде чем это действительно существенно повлияет на поставки нефти.

Аналитик также добавил, что в экстремальном сценарии Иран может помешать поставке до 20 миллионов баррелей в день — или путем атак на инфраструктуру, или ограничением прохода через Ормузский пролив.

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