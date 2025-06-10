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Найбільші нафтові родовища світу — де ховається чорне золото

10 червня 2025 14:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Найбільші нафтові родовища світу у 2025 — Мексика, Саудівська Аравія, Кувейт
Чоловіки біля нафтової вежі. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Упродовж останнього століття нафта залишалася рушієм глобальної економіки. Її родовища не лише формують добробут країн, а й впливають на геополітичні процеси. Найбільші нафтові пласти зосереджені в обмеженій кількості регіонів — від Перської затоки до Латинської Америки.

Нафта не втратила стратегічного значення навіть в епоху зеленої енергетики. Країни, що контролюють найбільші родовища, продовжують мати сильний вплив на геополітику, пише OilPrice.

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Чіконтепек: мексиканський гігант на східному узбережжі

На першому місці серед гігантських родовищ — Чіконтепек, розташований на східному узбережжі Мексики. Відкритий у 1926 році, він охоплює 4 тис. кв. км у штатах Веракрус, Ідальго та Пуебла. За оцінками, запаси нафти тут сягають 19-22 млрд тонн, а газу — близько 1 трлн куб. м.

Родовище вражає не лише розмірами, а й складністю видобутку через геологічну неоднорідність. Чіконтепек залишається ключовим активом Мексики, хоча повне освоєння потребує значних інвестицій і технологій.

Гавар: серце нафтової могутності Саудівської Аравії

Родовище Гавар у Саудівській Аравії, відкрите в 1948 році, є найбільшим у світі за площею (280 км × 30 км). Розташоване в басейні Перської затоки, воно містить колосальні запаси нафти, які становлять значну частину світового видобутку.

Гавар відіграє центральну роль в економіці країни, забезпечуючи стабільний потік нафти на глобальний ринок. Його унікальність полягає в поєднанні величезних запасів і відносно легкого доступу до ресурсів.

Великий Бурган: скарб Кувейту в пустелі

Великий Бурган у Кувейті, відкритий у 1946 році, об’єднує родовища Бурган, Ахмаді та Магвіт. З площею 920 кв. км і геологічними запасами в 13 млрд тонн, воно забезпечує понад 5% світових запасів нафти.

Розташоване в пустелі на півдні країни, це родовище є основою економіки Кувейту. Його тривала експлуатація демонструє, як технології дозволяють підтримувати високий рівень видобутку навіть через десятиліття.

Каріока-Пан-ді-Асукар: бразильський скарб в Атлантиці

У 2008 році в Атлантичному океані, за 200 км від Ріо-де-Жанейро, було відкрито родовище Каріока-Пан-ді-Асукар. Його запаси оцінюють у 11 млрд тонн нафти, з яких 5,7 млрд тонн є підтвердженими.

Поділене на чотири блоки (BM S 8, BM S 9, BM S 21, BM S 22), це родовище стало важливим для Бразилії, яка прагне стати одним із провідних експортерів нафти. Видобуток у глибоководних умовах залишається викликом, але потенціал родовища величезний.

Закум: перлина Перської затоки

Родовище Закум в Об’єднаних Арабських Еміратах, відкрите у 1965 (Нижній Закум) та 1967 (Верхній Закум) роках, має запаси в 10,7 млрд тонн нафти. Розташоване в Перській затоці, воно є одним із найбільших морських родовищ.

Завдяки сучасним технологіям, таким як штучні острови, ОАЕ ефективно використовують Закум для підтримки своєї позиції на світовому ринку.

Сафанія-Хафджі: спільний актив Саудівської Аравії та Кувейту

Відкрите в 1951 році родовище Сафанія-Хафджі, що простягається між Саудівською Аравією та Кувейтом, містить 10,35 млрд тонн нафти та 330 млрд куб. м газу. Його стратегічне розташування в Перській затоці та значні запаси роблять його важливим для обох країн. Родовище активно розробляється, забезпечуючи стабільний видобуток.

Болівар: венесуельський гігант

Група родовищ Болівар у басейні Маракайбо, Венесуела, відкрита в 1917 році, включає Лагунільяс, Тіа-Хуана та Бочакеро. З величезними запасами нафти, це родовище залишається основою економіки Венесуели, попри політичні та економічні виклики. Його значення для країни важко переоцінити, адже нафта становить левову частку експорту.

Самотлор

Самотлор, найбільше родовище Росії, розташоване в Ханти-Мансійському окрузі поблизу озера Самотлор. Відкрите в 1965 році, воно містить близько 7,1 млрд тонн нафти. Розташоване на глибині до 2,5 км, родовище продовжує бути ключовим для російської економіки.

Північне/Південний Парс: газовий і нафтовий гігант

Північне/Південний Парс, розташоване в Перській затоці між Катаром та Іраном, є найбільшим нафтогазовим родовищем світу. Відкрите в 1990 році (Південний Парс), воно має низьку собівартість видобутку завдяки неглибокому заляганню. Його запаси включають як нафту, так і величезні обсяги газу, що робить його стратегічно важливим для регіону.

Кашаган: казахстанський потенціал на Каспії

Кашаган, шельфове родовище в Каспійському морі, відкрите в 2000 році, розташоване за 80 км від Атирау. З глибиною шельфу 3-7 км і запасами нафти, видобуток тут розпочався лише в 2013 році. Кашаган має потенціал значно посилити економіку Казахстану, забезпечуючи експорт до Азії та Європи.

Як повідомлялось, 5 травня світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня з 2021 року. Це сталося після того, як ОПЕК+ ухвалила рішення про збільшення видобутку "чорного золота", що призвело до здешевлення нафти на світовому ринку.

Також зазначимо, що Одеський регіон є не лише найбільшою областю України, а й справжнім скарбом корисних копалин. Тут зосереджені значні запаси вугілля, золота, солі, газу та нафти, а також поширені глина, пісок і черепашник. Особливо вражає газове родовище поблизу острова Зміїний з оціночними запасами у 21 мільярд кубометрів. Хоча ці родовища наразі не розробляються, вони приваблюють іноземні компанії, маючи потенціал стати цінним активом для економіки.

Мексика нафта видобуток корисних копалин видобуток Кувейт
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13:27 В Україні бракує літаків для захисту енергетики — заява нардепа

13:24 Шпигунські додатки на смартфоні — що потрібно терміново видалити

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Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

13:06 Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

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