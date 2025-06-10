Крупнейшие нефтяные месторождения мира в 2025 - Мексика, Саудовская Аравия, Кувейт

Мужчины возле нефтяной вышки. Фото: Freepik

В течение последнего века нефть оставалась двигателем глобальной экономики. Ее месторождения не только формируют благосостояние стран, но и влияют на геополитические процессы. Крупнейшие нефтяные пласты сосредоточены в ограниченном количестве регионов — от Персидского залива до Латинской Америки.

Нефть не потеряла стратегического значения даже в эпоху зеленой энергетики. Страны, контролирующие крупнейшие месторождения, продолжают оказывать сильное влияние на геополитику, пишет OilPrice.

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Чиконтепек: мексиканский гигант на восточном побережье

На первом месте среди гигантских месторождений — Чиконтепек, расположенный на восточном побережье Мексики. Открытое в 1926 году, оно охватывает 4 тыс. кв. км в штатах Веракрус, Идальго и Пуэбла. По оценкам, запасы нефти здесь достигают 19-22 млрд тонн, а газа — около 1 трлн куб. м.

Месторождение поражает не только размерами, но и сложностью добычи из-за геологической неоднородности. Чиконтепек остается ключевым активом Мексики, хотя полное освоение требует значительных инвестиций и технологий.

Гавар: сердце нефтяного могущества Саудовской Аравии

Месторождение Гавар в Саудовской Аравии, открытое в 1948 году, является крупнейшим в мире по площади (280 км × 30 км). Расположенное в бассейне Персидского залива, оно содержит колоссальные запасы нефти, которые составляют значительную часть мировой добычи.

Гавар играет центральную роль в экономике страны, обеспечивая стабильный поток нефти на глобальный рынок. Его уникальность заключается в сочетании огромных запасов и относительно легкого доступа к ресурсам.

Большой Бурган: сокровище Кувейта в пустыне

Большой Бурган в Кувейте, открытый в 1946 году, объединяет месторождения Бурган, Ахмади и Магвит. С площадью 920 кв. км и геологическими запасами в 13 млрд тонн, оно обеспечивает более 5% мировых запасов нефти.

Расположенное в пустыне на юге страны, это месторождение является основой экономики Кувейта. Его длительная эксплуатация демонстрирует, как технологии позволяют поддерживать высокий уровень добычи даже спустя десятилетия.

Кариока-Пан-ди-Асукар: бразильский клад в Атлантике

В 2008 году в Атлантическом океане, в 200 км от Рио-де-Жанейро, было открыто месторождение Кариока-Пан-ди-Асукар. Его запасы оценивают в 11 млрд тонн нефти, из которых 5,7 млрд тонн являются подтвержденными.

Поделенное на четыре блока (BM S 8, BM S 9, BM S 21, BM S 22), это месторождение стало важным для Бразилии, которая стремится стать одним из ведущих экспортеров нефти. Добыча в глубоководных условиях остается вызовом, но потенциал месторождения огромен.

Закум: жемчужина Персидского залива

Месторождение Закум в Объединенных Арабских Эмиратах, открытое в 1965 (Нижний Закум) и 1967 (Верхний Закум) годах, имеет запасы в 10,7 млрд тонн нефти. Расположенное в Персидской заливе, оно является одним из крупнейших морских месторождений.

Благодаря современным технологиям, таким как искусственные острова, ОАЭ эффективно используют Закум для поддержания своей позиции на мировом рынке.

Сафания-Хафджи: совместный актив Саудовской Аравии и Кувейта

Открытое в 1951 году месторождение Сафания-Хафджи, простирающееся между Саудовской Аравией и Кувейтом, содержит 10,35 млрд тонн нефти и 330 млрд куб. м газа. Его стратегическое расположение в Персидском заливе и значительные запасы делают его важным для обеих стран. Месторождение активно разрабатывается, обеспечивая стабильную добычу.

Боливар: венесуэльский гигант

Группа месторождений Боливар в бассейне Маракайбо, Венесуэла, открытая в 1917 году, включает Лагунильяс, Тиа-Хуана и Бочакеро. С огромными запасами нефти, это месторождение остается основой экономики Венесуэлы, несмотря на политические и экономические вызовы. Его значение для страны трудно переоценить, ведь нефть составляет львиную долю экспорта.

Самотлор

Самотлор, крупнейшее месторождение России, расположено в Ханты-Мансийском округе вблизи озера Самотлор. Открытое в 1965 году, оно содержит около 7,1 млрд тонн нефти. Расположенное на глубине до 2,5 км, месторождение продолжает быть ключевым для российской экономики.

Северный/Южный Парс: газовый и нефтяной гигант

Северный/Южный Парс, расположенный в Персидском заливе между Катаром и Ираном, является крупнейшим нефтегазовым месторождением мира. Открытое в 1990 году (Южный Парс), оно имеет низкую себестоимость добычи благодаря неглубокому залеганию. Его запасы включают как нефть, так и огромные объемы газа, что делает его стратегически важным для региона.

Кашаган: казахстанский потенциал на Каспии

Кашаган, шельфовое месторождение в Каспийском море, открытое в 2000 году, расположено в 80 км от Атырау. С глубиной шельфа 3-7 км и запасами нефти, добыча здесь началась только в 2013 году. Кашаган имеет потенциал значительно усилить экономику Казахстана, обеспечивая экспорт в Азию и Европу.

Как сообщалось, 5 мая мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня с 2021 года. Это произошло после того, как ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи "черного золота", что привело к удешевлению нефти на мировом рынке.

Также отметим, что Одесский регион является не только крупнейшей областью Украины, но и настоящим кладом полезных ископаемых. Здесь сосредоточены значительные запасы угля, золота, соли, газа и нефти, а также распространены глина, песок и ракушечник. Особенно впечатляет газовое месторождение вблизи острова Змеиный с оценочными запасами в 21 миллиард кубометров. Хотя эти месторождения пока не разрабатываются, они привлекают иностранные компании, имея потенциал стать ценным активом для экономики.