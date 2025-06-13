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Главная Индустрии Впервые за три года — какой металл дорожает быстрее золота

Впервые за три года — какой металл дорожает быстрее золота

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Дата публикации 13 июня 2025 13:31
Цены на платину — почему дорожает металл и как изменится рынок в 2025 году
График роста цен. Фото: Pexels
Ключові моменти Цены на платину в июне

Платина — редкий драгоценный металл, который широко используют не только в ювелирной отрасли, но и в промышленности. И поскольку платина — это больше сырьевой товар, то в инвестициях в этот металл есть свои особенности.

Тем временем в июне 2025 года курс платины вырос до самого высокого с мая 2021 года уровня, поскольку существует вероятность, что в мире возникнет дефицит этого драгоценного металла, пишет агентство Bloomberg.

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Цены на платину в июне

Так, 10 июня июльские фьючерсы на платину выросли на 1,4%, достигнув 1 232 долларов за унцию. Дополнительный фактор, который способствовал подорожанию драгоценного металла — активизация поставок в США в первые месяцы этого года. Инвесторы и трейдеры пытаются опередить возможное введение пошлин на импорт платины, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

С начала 2025 года цены на платину стали больше на 32% и даже опередили золото, подорожание которого за тот же период составило почти 28%. При этом в начале весны золоту покорилась рекордная ценовая отметка на мировом рынке — 3,5 тыс. долларов за унцию.

При этом спрос со стороны ювелирной отрасли восстанавливается, что также поддерживает рынок платины. Как отметил глава Азиатско-Тихоокеанского отделения WPIC Дэн Вейбин, из-за дорогого золота в прошлом году произошел спад в продажах золотых украшений. Из-за этого рынок металлов начал искать альтернативы.

"Ювелиры все чаще отдают предпочтение платине как более доступному и стабильному материалу, что позволяет снизить риски и лучше контролировать ценовые колебания", — сказал Дэн Вейбин.

Напомним, нефть 13 июня подорожала сразу на 7% после ударов Израиля по Ирану. Конфликт между государствами может вызвать перебои в поставках "черного золота". Узнавайте также, сколько можно заработать на продаже благородных металлов в Украине.

рынок драгоценные металлы деньги полезные ископаемые Платина
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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