Пять самых дорогих редкоземельных металлов в мире — что о них известно (фото)

Золотые слитки. Фото: УНИАН

Редкоземельные элементы — важный ресурс для государств, которые развивают высокие технологии. Однако добывать их трудно и довольно дорого, поэтому мощные страны, такие как США, постоянно ищут новые месторождения или партнеров для добычи таких металлов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о пяти самых дорогих редкоземельных металлов в мире

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Золото

Самый популярный драгоценный металл, хотя по стоимости занимает третье место в мире — 53 тысяч долларов за унцию. Золото добывают:

в Китае;

Австралии;

России;

США;

Канаде.

Золотой слиток. Фото: УНИАН

Что касается Украины, то залежи золота есть в Мужиевском золоторудном месторождении.

Платина

Это металл статуса и роскоши, хотя платина стоит около 27 тысяч долларов за унцию. В основном платину добывают в Южной Африке, России, Канаде и США. В Украине платину в 1950-е годы нашли в районе реки Обиточной, в Приазовье.

Украшение из платины. Фото: Pexels

Платина используется в ювелирных изделиях, дорогих часах, а также в производстве медицинских препаратов и автомобильных катализаторов.

Палладий

Металл из платиновой группы, который стоит почти 40 тысяч долларов за унцию. Основными производителями являются Россия, Южная Африка, США, Канада и Зимбабве.

Процесс добычи металлов. Скриншот: YouTube

Чаще всего палладий используют для производства катализаторов для автомобилей. Его основная функция — превращать вредные выхлопные газы в менее токсичные вещества.

Иридий

За год такие страны как США, Бразилия, РФ, Австралия и Южная Африка способны добыть лишь 3 тонны этого металла, поэтому это один из самых редких элементов платиновой группы. Иридий широко применяется при создании сверхпрочных сплавов.

Родий

Самый дорогой платиновый металл, который стоит более 650 тыс. долларов за унцию. Запасы родия сосредоточены в Южной Африке, России, Зимбабве и Канаде. Высокая цена обусловлена чрезвычайной редкостью и широким спектром применений. Он нужен для производства зеркал, осветительных приборов и даже в ядерных реакторах.

Сколько редкоземельных металлов в Украине

В 2023 году издание Forbes озвучило совокупную стоимость всех полезных ископаемых в Украине — 15 трлн долларов. Более 70% этой суммы приходятся на ископаемые в трех областях:

Донецкой;

Днепропетровской;

Луганской.

Однако невозможно сказать точно, сколько из этой суммы приходится на редкоземельные металлы поскольку, по информации Суспильного, эта информация является засекреченной.

Ранее мы рассказывали, что на мировом рынке стремительно дорожает платина. В июне 2025 года курс вырос до самого высокого с мая 2021 года уровня. Узнавайте также, где находятся самые дорогие полезные ископаемые в Украине.