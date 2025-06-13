Найглибший кар'єр у Кривому Розі — що відомо про Південний ГЗК (фото)

Південний ГЗК у Кривому Розі. Фото: ugok.com.ua

У Кривому Розі знаходиться кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), де видобувають залізну руду. Це унікальний об'єкт індустріального масштабу, який завоював статуси найбільшого кар‘єру в Україні та одного з найглибших у світі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про "сталеве серце Кривого Рогу".

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Видобуток залізної руди

Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав діяльність в 1955 році, коли на території СРСР активувався промисловий розвиток. Він неодноразово ставав першопроходьцем: там використовували верстати вогневого та шарошечного буріння, освоювали багатостадійну схему збагачення магнетитових кварцитів, проводили перші випробування збагачення окислених руд тощо.

Кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату. Фото: ugok.com.ua

Нині завдяки функціонуванню ГЗК сировину отримує як вітчизняна металургія, так іноземна. Промисловий гігант постачає руду для сталеливарних компаній Центральної Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Південний ГЗК допомагає Кривому Рогу. Підприємство інвестує в розвиток медицини, освіти, впорядкування об'єктів соціальної інфраструктури міста. Мета — створити комфортні умови для проживаючих в регіоні співробітників комбінату, навчання та виховання їхніх дітей", — йдеться на офіційному сайті.

Структура кар’єру і туризм

Станом на 2025 рік кар’єр Південного ГЗК може похвалитися такими актуальними показниками:

глибина — близько 400 метрів, що є еквівалентом 13-ти дев’ятиповерхових будинків;

довжина — 3 км;

ширина сягає 2,65 км;

загальна площа — понад 570 гектарів;

28 рівнів, що спускаються у надра землі.

Що цікаво, біля кар’єру облаштували оглядовий майданчик для відвідувачів, адже локація є головною визначною пам'яткою промислового туризму в Кривому Розі.

Діяльність у кар'єрі Південного ГЗК. Фото: ugok.com.ua

"З висоти та далечини оглядового майданчика здається, що в кар’єрі працює іграшкова техніка. Насправді ж тут цілодобово працює важка та габаритна техніка: понад 100-тонні БелАЗи, бурильні станки, бульдозери", — йдеться на порталі Discover.

Місто часто називають "червоною планетою", адже територія гігантського кар’єру дійсно схожа на марсіанські ландшафти. Потрапити можна лише з екскурсійною групою, але часу для підготовки вдосталь, бо на підприємстві прогнозують, що запасів родовища вистачить років на 60.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найглибша шахта у світі знаходиться на південному заході провінції Гаутенг, у серці Південної Африки. Йдеться про золоторудну копальню "Мпоненг", вертикальна глибина якої сягає понад 4 кілометри. Шахтарям доводиться спускатися в шахту більше 90 хвилин.

Також ми писали, що видобували у Коростишівському кар′єрі — затопленому родовищі Житомирської області. Туди щороку з’їжджаються тисячі туристів, але 30 років назад там видобували та обробляли граніт.