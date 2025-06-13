Найглибший кар'єр у Кривому Розі — що відомо про Південний ГЗК (фото)

Унікальне місце — що відомо про найглибший кар'єр у Кривому Розі
У Кривому Розі знаходиться кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), де видобувають залізну руду. Це унікальний об'єкт індустріального масштабу, який завоював статуси найбільшого кар‘єру в Україні та одного з найглибших у світі.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про "сталеве серце Кривого Рогу".
Видобуток залізної руди
Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав діяльність в 1955 році, коли на території СРСР активувався промисловий розвиток. Він неодноразово ставав першопроходьцем: там використовували верстати вогневого та шарошечного буріння, освоювали багатостадійну схему збагачення магнетитових кварцитів, проводили перші випробування збагачення окислених руд тощо.
Нині завдяки функціонуванню ГЗК сировину отримує як вітчизняна металургія, так іноземна. Промисловий гігант постачає руду для сталеливарних компаній Центральної Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.
"Південний ГЗК допомагає Кривому Рогу. Підприємство інвестує в розвиток медицини, освіти, впорядкування об'єктів соціальної інфраструктури міста. Мета — створити комфортні умови для проживаючих в регіоні співробітників комбінату, навчання та виховання їхніх дітей", — йдеться на офіційному сайті.
Структура кар’єру і туризм
Станом на 2025 рік кар’єр Південного ГЗК може похвалитися такими актуальними показниками:
- глибина — близько 400 метрів, що є еквівалентом 13-ти дев’ятиповерхових будинків;
- довжина — 3 км;
- ширина сягає 2,65 км;
- загальна площа — понад 570 гектарів;
- 28 рівнів, що спускаються у надра землі.
Що цікаво, біля кар’єру облаштували оглядовий майданчик для відвідувачів, адже локація є головною визначною пам'яткою промислового туризму в Кривому Розі.
"З висоти та далечини оглядового майданчика здається, що в кар’єрі працює іграшкова техніка. Насправді ж тут цілодобово працює важка та габаритна техніка: понад 100-тонні БелАЗи, бурильні станки, бульдозери", — йдеться на порталі Discover.
Місто часто називають "червоною планетою", адже територія гігантського кар’єру дійсно схожа на марсіанські ландшафти. Потрапити можна лише з екскурсійною групою, але часу для підготовки вдосталь, бо на підприємстві прогнозують, що запасів родовища вистачить років на 60.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, найглибша шахта у світі знаходиться на південному заході провінції Гаутенг, у серці Південної Африки. Йдеться про золоторудну копальню "Мпоненг", вертикальна глибина якої сягає понад 4 кілометри. Шахтарям доводиться спускатися в шахту більше 90 хвилин.
Також ми писали, що видобували у Коростишівському кар′єрі — затопленому родовищі Житомирської області. Туди щороку з’їжджаються тисячі туристів, але 30 років назад там видобували та обробляли граніт.
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