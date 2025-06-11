Коростишівський кар'єр в Україні — яким було це місце 30 років тому

Коростишівський кар’єр — що там добували 30 років тому
У 2025 році Коростишівський кар′єр — затоплене місце у Житомирській області, яке щороку приваблює тисячі туристів. Однак так було не завжди: ще 30 років тому на цьому місці функціонував відомий на усю країну гранітний кар′єр.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Коростишівський кар'єр — яким був до того, як став туристичним місцем
Граніт нерозривно пов’язаний з кар’єром в Коростишеві, оскільки тут ще у 1850 році розпочалася розбудова і розробка гранітних покладів. Наприкінці ХІХ століття Житомирщина, завдяки Коростишівському кар′єрі, перетворилася в один із важливих центрів, де видобували та обробляли камінь, а також:
- граніт;
- гарбо;
- лабрадорит.
Видобуток розпочали ще у 50-х роках 19 століття, а гірські породи тут зародилися завдяки вулкану, який колись був на місці Коростишева. Під час Другої світової війни кар′єр був закритий, однак у повоєнний час, коли виникла потреба у будівельних матеріалах для відновлення зруйнованих міст, його роботу відновили — у 1944 році тут почали добувати гранітний камінь. Цікаво, що граніт з Коростишівського кар'єру використовували, щоби замостити двір Маріїнського палацу у Києві та під час будівництва сходинок до Верховної Ради України (ВРУ).
У 1953 році тут кар′єр став базою для гранітного заводу, на якому виробляли облицювальні плити та архітектурно-будівельні вироби. Однак коли Україна здобула незалежність, кар'єр втратив своє промислове значення, тож його залили водою.
Новий каньйон на місці затопленого гранітного кар’єру — це штучне озеро з бірюзовим кольором посеред лісу та скель.
Про що ще варто знати
Наприкінці квітня 2025 року уряди Сполучених Штатів Америки та України домовилися про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови для співпраці у сфері корисних копалин. Передбачається, що в Україні видобуватимуть стратегічно важливі копалини, серед яких:
- алюміній;
- сурма;
- миш'як;
- барит;
- берилій;
- вісмут та інші.
Загалом на території нашої держави планують добувати 57 видів копалин.
Раніше ми розповідали, яка вигода для США від угоди про корисні копалини з Україною. На думку президента Дональда Трампа, його країна заробить мільярди доларів. Дізнавайтесь також, де розташована найбільша у світі золота копальня.
Читайте Новини.LIVE!