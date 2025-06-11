Коростишівський кар'єр в Україні — яким було це місце 30 років тому

Коростишівський кар'єр з висоти. Скриншот: YouTube

У 2025 році Коростишівський кар′єр — затоплене місце у Житомирській області, яке щороку приваблює тисячі туристів. Однак так було не завжди: ще 30 років тому на цьому місці функціонував відомий на усю країну гранітний кар′єр.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Граніт нерозривно пов’язаний з кар’єром в Коростишеві, оскільки тут ще у 1850 році розпочалася розбудова і розробка гранітних покладів. Наприкінці ХІХ століття Житомирщина, завдяки Коростишівському кар′єрі, перетворилася в один із важливих центрів, де видобували та обробляли камінь, а також:

граніт;

гарбо;

лабрадорит.

Видобуток розпочали ще у 50-х роках 19 століття, а гірські породи тут зародилися завдяки вулкану, який колись був на місці Коростишева. Під час Другої світової війни кар′єр був закритий, однак у повоєнний час, коли виникла потреба у будівельних матеріалах для відновлення зруйнованих міст, його роботу відновили — у 1944 році тут почали добувати гранітний камінь. Цікаво, що граніт з Коростишівського кар'єру використовували, щоби замостити двір Маріїнського палацу у Києві та під час будівництва сходинок до Верховної Ради України (ВРУ).

У 1953 році тут кар′єр став базою для гранітного заводу, на якому виробляли облицювальні плити та архітектурно-будівельні вироби. Однак коли Україна здобула незалежність, кар'єр втратив своє промислове значення, тож його залили водою.

Новий каньйон на місці затопленого гранітного кар’єру — це штучне озеро з бірюзовим кольором посеред лісу та скель.

Про що ще варто знати

Наприкінці квітня 2025 року уряди Сполучених Штатів Америки та України домовилися про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови для співпраці у сфері корисних копалин. Передбачається, що в Україні видобуватимуть стратегічно важливі копалини, серед яких:

алюміній;

сурма;

миш'як;

барит;

берилій;

вісмут та інші.

Загалом на території нашої держави планують добувати 57 видів копалин.

Раніше ми розповідали, яка вигода для США від угоди про корисні копалини з Україною. На думку президента Дональда Трампа, його країна заробить мільярди доларів. Дізнавайтесь також, де розташована найбільша у світі золота копальня.