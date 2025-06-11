Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Индустрии arrow Коростышевский карьер — что там добывали 30 лет назад arrow

Коростышевский карьер — что там добывали 30 лет назад

11 июня 2025 06:20
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Коростышевский карьер в Украине — каким было это место 30 лет назад
Коростышевский карьер с высоты. Скриншот: YouTube
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В 2025 году Коростышевский карьер — затопленное место в Житомирской области, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Однако так было не всегда: еще 30 лет назад на этом месте функционировал известный на всю страну гранитный карьер.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Коростышевский карьер — каким был до того, как стал туристическим местом

Гранит неразрывно связан с карьером в Коростышеве, поскольку здесь еще в 1850 году началось развитие и разработка гранитных залежей. В конце XIX века Житомирщина, благодаря Коростышевскому карьеру, превратилась в один из важных центров, где добывали и обрабатывали камень, а также:

  • гранит;
  • гарбо;
  • лабрадорит.

Добычу начали еще в 50-х годах XIX века, а горные породы здесь зародились благодаря вулкану, который когда-то был на месте Коростышева. Во время Второй мировой войны карьер был закрыт, однако в послевоенное время, когда возникла потребность в строительных материалах для восстановления разрушенных городов, его работу возобновили — в 1944 году здесь начали добывать гранитный камень. Интересно, что гранит из Коростышевского карьера использовали, чтобы замостить двор Мариинского дворца в Киеве и при строительстве ступенек в Верховную Раду Украины (ВРУ).

В 1953 году здесь карьер стал базой для гранитного завода, на котором производили облицовочные плиты и архитектурно-строительные изделия. Однако когда Украина обрела независимость, карьер потерял свое промышленное значение, поэтому его залили водой.

Новый каньон на месте затопленного гранитного карьера — это искусственное озеро с бирюзовым цветом посреди леса и скал.

О чем еще стоит знать

В конце апреля 2025 года правительства Соединенных Штатов Америки и Украины договорились о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления для сотрудничества в сфере полезных ископаемых. Предполагается, что в Украине будут добывать стратегически важные ископаемые, среди которых:

  • алюминий;
  • сурьма;
  • мышьяк;
  • барит;
  • бериллий;
  • висмут и другие.

Всего на территории нашего государства планируют добывать 57 видов ископаемых.

Ранее мы рассказывали, какая выгода для США от соглашения о полезных ископаемых с Украиной. По мнению президента Дональда Трампа, его страна заработает миллиарды долларов. Узнавайте также, где расположен крупнейший в мире золотой рудник.

добыча полезных ископаемых добыча карьер Коростышевский карьер гранит
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:22 Как выглядит дом в Харькове, который атаковал дрон РФ — фото

11:13 Школы на каникулах — какие минимальные оклады учителей летом

11:12 Солнце спокойное, но возможны колебания — прогноз магнитных бурь

11:11 Какие смартфоны Samsung стали самым большим провалом

11:07 Деньги за поступление — задержан одесский преподаватель

Повреждение РФ Софийской церкви в Киеве — что говорит руководство - 80x80

Повреждение РФ Софийской церкви в Киеве — что говорит руководство

11:05 Строительство без права на землю — какие штрафы и риски грозят

11:03 Нардеп оценил объем оружия, который Украина произведет в 2025

11:00 Госпомощь до 150 тыс. грн — как молодежи получить гранты

10:29 Операция "Паутина" — Малюк анонсировал новые сюрпризы для РФ

10:28 Атака ВСУ — в Крыму россияне выводят в море суда-мишени

11:22 Как выглядит дом в Харькове, который атаковал дрон РФ — фото

11:13 Школы на каникулах — какие минимальные оклады учителей летом

11:12 Солнце спокойное, но возможны колебания — прогноз магнитных бурь

11:11 Какие смартфоны Samsung стали самым большим провалом

11:07 Деньги за поступление — задержан одесский преподаватель

Повреждение РФ Софийской церкви в Киеве — что говорит руководство - 80x80

Повреждение РФ Софийской церкви в Киеве — что говорит руководство

11:05 Строительство без права на землю — какие штрафы и риски грозят

11:03 Нардеп оценил объем оружия, который Украина произведет в 2025

11:00 Госпомощь до 150 тыс. грн — как молодежи получить гранты

10:29 Операция "Паутина" — Малюк анонсировал новые сюрпризы для РФ

10:28 Атака ВСУ — в Крыму россияне выводят в море суда-мишени

22:33 Ситуация с фруктами в Украине — насколько пострадали сады

06:33 Курортный сезон в Одессе — мнения горожан о безопасности моря

9 июня

22:33 Мобилизация украинок — юридические нюансы, что нужно знать

19:44 Черное море, ресурсы, оружие — интересы США в Украине

06:33 Туризм во время войны — будет ли курортный сезон в Одессе

6 июня

06:33 За что любят Одессу и как сделать ее привлекательной уже сегодня

5 июня

22:33 Подготовка пляжей и отелей — каким будет лето в Одессе 2025

19:44 Свежие овощи и фрукты — как изменились цены на одесском базаре

4 июня

19:47 Ситуация на полях — будет ли Одесская область с зерном и овощами

3 июня

19:47 Переговоры в Турции — каких результатов стоит ожидать

Text

08:00 Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

10 июня
Text

22:02 Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

Text

19:17 В Венгрии вспыхнули протесты против Орбана — прямой эфир

Text

17:50 Помощь от США и снижение призывного возраста — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Мерц делает важное заявление о войне в Украине — прямой эфир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:30 Военный ответил, какой возраст является лучшим для службы в ВСУ

1 июня 2025

05:12 Как очистить память на смартфоне с Android и iOS

29 мая 2025

07:15 Минимальная зарплата в Украине — какой будет сумма с 1 июня

2 июня 2025

05:00 Быстро к завтраку вместо пирожков — рецепт за 10 минут

8 июня 2025

15:11 Готовьтесь к изменению погоды — неожиданный прогноз от Диденко

28 мая 2025

13:10 Кое-кто будет в восторге — какие товары в АТБ стоят на 50% меньше

6 июня 2025

11:05 Как передать дом сыну без дарственной и завещания в 2025

28 мая 2025

19:30 Принесет беды и болезни — какой куст нельзя сажать возле дома

4 июня 2025

01:30 Где служат те, кому 50+ лет — юрист назвал специальности

1 июня 2025

17:12 Пенсия в 45 лет — кто может досрочно уйти на отдых

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации