Коростышевский карьер в Украине — каким было это место 30 лет назад

Коростышевский карьер с высоты. Скриншот: YouTube

В 2025 году Коростышевский карьер — затопленное место в Житомирской области, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Однако так было не всегда: еще 30 лет назад на этом месте функционировал известный на всю страну гранитный карьер.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Гранит неразрывно связан с карьером в Коростышеве, поскольку здесь еще в 1850 году началось развитие и разработка гранитных залежей. В конце XIX века Житомирщина, благодаря Коростышевскому карьеру, превратилась в один из важных центров, где добывали и обрабатывали камень, а также:

гранит;

гарбо;

лабрадорит.

Добычу начали еще в 50-х годах XIX века, а горные породы здесь зародились благодаря вулкану, который когда-то был на месте Коростышева. Во время Второй мировой войны карьер был закрыт, однако в послевоенное время, когда возникла потребность в строительных материалах для восстановления разрушенных городов, его работу возобновили — в 1944 году здесь начали добывать гранитный камень. Интересно, что гранит из Коростышевского карьера использовали, чтобы замостить двор Мариинского дворца в Киеве и при строительстве ступенек в Верховную Раду Украины (ВРУ).

В 1953 году здесь карьер стал базой для гранитного завода, на котором производили облицовочные плиты и архитектурно-строительные изделия. Однако когда Украина обрела независимость, карьер потерял свое промышленное значение, поэтому его залили водой.

Новый каньон на месте затопленного гранитного карьера — это искусственное озеро с бирюзовым цветом посреди леса и скал.

О чем еще стоит знать

В конце апреля 2025 года правительства Соединенных Штатов Америки и Украины договорились о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления для сотрудничества в сфере полезных ископаемых. Предполагается, что в Украине будут добывать стратегически важные ископаемые, среди которых:

алюминий;

сурьма;

мышьяк;

барит;

бериллий;

висмут и другие.

Всего на территории нашего государства планируют добывать 57 видов ископаемых.

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