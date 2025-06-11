Де є залізна руда в Україні — найбільші родовища у 2025 році

Кар′єр гірничо-збагачувального комбінату. Фото: УНІАН

В Україні є багато корисних копалин у вигляді гірських порід, серед яких і залізна руда. Це один із ключових природних ресурсів нашої країни.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відомо про видобуток залізних руд в Україні.

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Що таке залізні руди

Це природні мінеральні утворення, які дуже багаті на залізо, тож видобутком займатися економічно вигідно, повідомляє USGS. Залізна руда — один із головних джерел для світової чорної металургії. Так, її використовують під час виготовлення сталі яка натомість, дуже важлива для промислової сфери.

Де в Україні найбільше залізної руди

Основні родовища залізної руди, як свідчать дані на Порталі видобувної галузі України, розташовані у Криворізькому залізорудному басейні, що на території Дніпропетровської області. Також поклади цього ресурсу є в Керченському залізорудному басейні, що в Криму, який тимчасово окупувала Росія. Значні запаси були виявлені також у:

Кременчуцькому;

Білозірському;

Маріупольському залізорудних районах.

Запаси залізної руди в Україні оцінюють в 18,1 мільярда тонн, а їхня вартість становить 2 трлн доларів США.

Ціни на залізну руду у 2025 році

Наприкінці весни світові ціни на залізну руду знижувалися. Так, на Далянській біржі котирування впали на 2,1% — до 97,6 долара за тонну, а на Сінгапурській – на 2%, до 96,2 долара за тонну, повідомляє GMK Center.

Нагадаємо, що заводи, пов′язані з металургійною сферою, за підсумками 2024 року спрямували в державний бюджет майже 3 млрд грн у вигляді податків та зборів. Це на 35% більше ніж за аналогічний період у 2023 році. Дізнавайтесь також, запаси яких цінних металів має Україна.