Где есть железная руда в Украине — крупнейшие месторождения в 2025 году

Карьер горно-обогатительного комбината. Фото: УНИАН

В Украине есть много полезных ископаемых в виде горных пород, среди которых и железная руда. Это один из ключевых природных ресурсов нашей страны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что известно о добыче железных руд в Украине.

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Что такое железные руды

Это природные минеральные образования, которые очень богаты железом, поэтому добычей заниматься экономически выгодно, сообщает USGS. Железная руда — один из главных источников для мировой черной металлургии. Так, ее используют при изготовлении стали, которая очень важна для промышленной сферы.

Где в Украине больше всего железной руды

Основные месторождения железной руды, как свидетельствуют данные на Портале добывающей отрасли Украины, расположены в Криворожском железорудном бассейне, что на территории Днепропетровской области. Также залежи этого ресурса есть в Керченском железорудном бассейне, что в Крыму, который временно оккупировала Россия. Значительные запасы были обнаружены также в:

Кременчугском;

Белозерском;

Мариупольском железорудных районах.

Запасы железной руды в Украине оценивают в 18,1 миллиарда тонн, стоимостью 2 трлн долларов США.

Цены на железную руду в 2025 году

В конце весны мировые цены на железную руду снижались. Так, на Далянской бирже котировки упали на 2,1% — до 97,6 долларов за тонну, а на Сингапурской — на 2%, до 96,2 долларов за тонну, сообщает GMK Center.

Напомним, что заводы, связанные с металлургической сферой, по итогам 2024 года направили в государственный бюджет почти 3 млрд грн в виде налогов и сборов. Это на 35% больше чем за аналогичный период в 2023 году. Узнавайте также, запасы каких ценных металлов имеет Украина.