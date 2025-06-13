Самый глубокий карьер в Кривом Роге — что известно о Южном ГОКе (фото)

Южный ГОК в Кривом Роге. Фото: ugok.com.ua

В Кривом Роге находится карьер Южного горно-обогатительного комбината (ГОК), где добывают железную руду. Это уникальный объект индустриального масштаба, который завоевал статусы крупнейшего карьера в Украине и одного из самых глубоких в мире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о "стальном сердце Кривого Рога".

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Добыча железной руды

Южный горно-обогатительный комбинат начал деятельность в 1955 году, когда на территории СССР активизировалось промышленное развитие. Он неоднократно становился первопроходцем: там использовали станки огневого и шарошечного бурения, осваивали многостадийную схему обогащения магнетитовых кварцитов, проводили первые испытания обогащения окисленных руд и т.д.

Карьер Южного горно-обогатительного комбината. Фото: ugok.com.ua

Сейчас благодаря функционированию ГОКа сырье получает как отечественная металлургия, так иностранная. Промышленный гигант поставляет руду для сталелитейных компаний Центральной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Южный ГОК помогает Кривому Рогу. Предприятие инвестирует в развитие медицины, образования, благоустройство объектов социальной инфраструктуры города. Цель — создать комфортные условия для проживающих в регионе сотрудников комбината, обучения и воспитания их детей", — говорится на официальном сайте.

Структура карьера и туризм

По состоянию на 2025 год карьер Южного ГОКа может похвастаться такими актуальными показателями:

глубина — около 400 метров, что является эквивалентом 13-ти девятиэтажных домов;

длина — 3 км;

ширина достигает 2,65 км;

общая площадь — более 570 гектаров;

28 уровней, спускающихся в недра земли.

Что интересно, возле карьера обустроили смотровую площадку для посетителей, ведь локация является главной достопримечательностью промышленного туризма в Кривом Роге.

Деятельность в карьере Южного ГОКа. Фото: ugok.com.ua

"С высоты и дали смотровой площадки кажется, что в карьере работает игрушечная техника. На самом деле здесь круглосуточно работает тяжелая и габаритная техника: более 100-тонные БелАЗы, бурильные станки, бульдозеры", — говорится на портале Discover.

Город часто называют "красной планетой", ведь территория гигантского карьера действительно похожа на марсианские ландшафты. Попасть можно только с экскурсионной группой, но времени для подготовки достаточно, ведь на предприятии прогнозируют, что запасов месторождения хватит лет на 60.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самая глубокая шахта в мире находится на юго-западе провинции Гаутенг, в сердце Южной Африки. Речь идет о золоторудном руднике "Мпоненг", вертикальная глубина которого достигает более 4 километров. Шахтерам приходится спускаться в шахту более 90 минут.

Также мы писали, что добывали в Коростышевском карьере — затопленном месторождении Житомирской области. Туда ежегодно съезжаются тысячи туристов, но 30 лет назад там добывали и обрабатывали гранит.