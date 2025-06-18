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Главная Индустрии Кременчугская магнитная аномалия — что добывают на Полтавщине

Кременчугская магнитная аномалия — что добывают на Полтавщине

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Дата публикации 18 июня 2025 06:21
Магнитная аномалия — что добывают в Кременчугском месторождении
Полтавский ГОК. Фото: Flickr
Ключові моменти Кременчугская магнитная аномалия — что это такое Что известно об этом месте Чем богата магнитная аномалия

В Полтавской области Украины разведаны около 300 месторождений полезных ископаемых. Их общая стоимость оценивается в сотни миллионов долларов. В частности в регионе сосредоточены крупные залежи железных руд, которые залегают в пределах Кременчугской магнитной аномалии.

Новини.LIVE рассказывают, какие природные залежи есть в Кременчугском месторождении.

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Кременчугская магнитная аномалия — что это такое

Кременчугская магнитная аномалия, как пишет сайт poltava.one, — это полоса, вытянутая от Днепра в северо-восточном направлении.

Длина этой полосы достигает 45 километров, ширина в южной части 1-1,5 километра, в северной — 3-3,8 километра.

Магнитная аномалия, в геоструктурном отношении, является продолжением Криворожского железорудного бассейна и имеет аналогичное с ним строение.

Породы аномалии залегают в виде круто падающих синклинальных складок, которые вмещают рудные слои преимущественно 400-500 метров длиной при мощности 10-15 м.

Что известно об этом месте

Впервые мысль о существовании магнитной аномалии в Полтавской губернии высказал академик Владимир Вернадский.

В 1924-1930 годах отряд магнитометристов под руководством Андрея Александровича Строны провел магнитную съемку Криворожского бассейна, а после рекогносцировки местности вдоль железнодорожной дороги Кременчуг-Полтава была открыта Кременчугская магнитная аномалия.

После Второй мировой войны, в семидесятых годах, здесь началось промышленное добывание железных руд вблизи современных Горишних Плавней.

Чем богата магнитная аномалия

В пределах Кременчугской магнитной аномалии сосредоточены крупные залежи железных руд. Разведочные запасы составляют около 20 млн тонн. Это, в частности такие месторождения:

  • Горишнеплавнянское;
  • Лавриковское;
  • Еристовское;
  • Галещинское.

Также это Белановский, Мануйловский и Броварковский участки. Кременчугская магнитная аномалия входит в состав Кременчугского железорудного района, который является одним из крупнейших в Украине.

Ранее мы писали, какие редкоземельные металлы есть в Украине.

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Кременчуг Полтавская область добыча полезные ископаемые железная руда
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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